Những con giáp thuộc mệnh Thủy nên chú ý điều gì trong năm 2022 để gặp nhiều may mắn, tránh xa tai ương

Bên cạnh đó, là những người coi trọng gia đình, con cái, người tuổi Giáp Dần là những ông bố bà mẹ tuyệt vời, có lộc về đường con cái, thường nuôi dạy được những đứa con tài giỏi, hiếu thảo và là niềm tự hào của cả gia đình.

Theo các chuyên gia phong thủy, những người sinh năm Giáp Dần 1974 có mệnh Đại Khê Thủy (nghĩa là dòng suối lớn) thường được cho là những người rất thẳng thắn, trung thực. Luôn kiêu hãnh, ngẩng cao đầu, họ đa phần có cuộc sống khá ung dung, tự tại, dù có gặp trở ngại gì cũng bình tĩnh vượt qua, không bị gian nan khuất phục.

Sự nghiệp, tiền tài: Năm Nhâm Dần 2022 là năm tuổi của những người tuổi Dần, chịu ảnh hưởng của hạn Thái tuế, nên tuổi Giáp Dần cũng phải đối mặt với 1 số thử thách, tuy nhiên, nếu luôn giữ tâm trạng bình thản, điềm tĩnh, thuận theo tự nhiên và cẩn trọng hơn, họ sẽ không có gì cần phải lo lắng.

Người tuổi Giáp Dần vẫn có thể đầu tư sinh lời trong năm nay, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản vì tính ổn định của nó, nhưng cần nghiên cứu kỹ các yếu tố liên quan. Đặc biệt không tham gia những phi vụ sinh lời cao vì sẽ rất rủi ro. Bên cạnh đó, họ cũng cần đề phòng tiểu nhân đâm sau lưng.

Tình duyên: Năm Nhâm Dần, chuyện tình cảm của người tuổi Giáp Dần được đánh giá ở mức độ trung bình. Lời khuyên cho họ là nên kiểm soát tâm trạng, tránh gây mâu thuẫn và tranh cãi với bạn đời để cuộc sống luôn vui vẻ, hòa thuận.

Sức khỏe: Tuổi Giáp Dần cần đặc biệt chú ý tới vấn đề sức khỏe trong năm Nhâm Dần 2022, nhất là vấn đề dinh dưỡng, nghỉ ngơi và vận động cho hợp lý, cẩn trọng chuyện đi lại, tránh xa những môn thể thao nguy hiểm.

Ất Mão 1975 - Đại Khê Thủy: Sự nghiệp đột phá

Theo các chuyên gia phong thủy, những người tuổi Ất Mão có mệnh Đại Khê Thủy, mang trong mình đầy đủ những đặc điểm của những người tuổi Mão lại có mệnh Thủy, nên hầu hết đều là những con người hiền lành, kín đáo, đôi khi hơi có chút rụt rè, thiếu tự tin. Họ nghĩ nhiều cho người khác, và đôi khi không dám sống thật với chính bản thân mình.

Không phải là những kẻ xảo quyệt, tuy nhiên, khi cần thiết, họ luôn có sẵn những biện pháp để phòng thân, khiến người khác phải bất ngờ.

Nếu biết mở lòng mình ra, suy nghĩ nhẹ nhàng mọi chuyện, người tuổi Ất Mão sẽ có 1 cuộc sống vui vẻ, thoải mái và cũng dễ đạt nhiều thành tựu hơn.

Về đường sự nghiệp, phần lớn những người tuổi Ất Mão mệnh Đại Khê Thuỷ có sự nghiệp tương đối thành công, cuộc đời nhiều may mắn, càng về sau lại càng viên mãn.

Sự nghiệp, tiền tài: Năm Nhâm Dần đến sẽ mang theo sự thịnh vượng và phát đạt hơn cho người tuổi Ất Mão. Họ sẽ có nhiều cơ hội phấn đấu và được cho là sẽ có nhiều đột phá trong sự nghiệp, giúp cho khoản tiền tích lũy của họ ngày một tăng cao.

Tình duyên: Trái ngược với chuyện kiếm tiền, tình cảm của tuổi Ất Dậu năm nay rơi vào tình trạng trồi sụt thất thường, nếu cả 2 bên không nhường nhịn và thấu hiểu nhau thì dễ dẫn tới tranh cãi, bất hòa, thậm chí là chia tay.

Sức khỏe: Sức khỏe là 1 trong những yếu tố hàng đầu mà tuổi Ất Mão cần phải chú ý trong năm Nhâm Dần 2022. Nếu không cẩn thận, họ sẽ dễ bị ốm đau. Ngoài việc chăm sóc sức khỏe thể chất, họ cũng cần chú ý đến vấn đề sức khỏe tinh thần. Dù trong bất kỳ tình huống nào, tuổi Ất Mão cũn nên học cách thư giãn, duy trì tâm trạng vui vẻ, thoải mái, không suy nghĩ nhiều thì cuộc sống mới bớt đi muộn phiền.

Nhâm Tuất 1982 - Đại Hải Thủy: Tài lộc nở rộ

Theo các chuyên gia phong thủy, những người sinh năm Nhâm Tuất 1982 mang mệnh Đại Hải Thủy (Nước biển lớn), là những người rất giỏi trong việc tính toán, lên kế hoạch cho tương lai. Họ ít khi hành động bộc phát mà luôn có lộ trình nhất định, biết cách xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của mình.

Tuy nhiên, khi đối mặt với khó khăn, họ lại thường có xu hướng bi quan. Họ làm việc chăm chỉ, nhưng nếu biết đề ra những mục tiêu lớn hơn thì sẽ tận dụng được hết khả năng và đạt được thành công lớn hơn.

Sự nghiệp, tiền tài: Nếu như năm Tân Sửu, tuổi Nhâm Tuất gặp nhiều thách thức thì sang năm Nhâm Dần, vận may của họ sẽ lại rực rỡ hơn bao giờ hết, tiền bạc lúc nào cũng dư dả vì những xui xẻo đi qua hết, nhường chỗ cho tài lộc đua nhau tìm đến họ. Đây quả là 1 tin vui đặc biệt là trong thời điểm cả thế giới vừa phải trải qua 2 năm có dịch Covid-19 liên tiếp.

Tình duyên: Chuyện tình cảm của tuổi Nhâm Tuất năm nay khá được cho là khá ổn định. Hãy nhớ đến sự hỗ trợ và tình yêu mà 1 nửa của bạn đã dành cho bạn trong bao năm qua, giờ đã đến lúc bạn đáp lại để giúp mối quan hệ của cả 2 bền vững hơn.

Sức khỏe: Tuổi Nhâm Tuất đã bước sang tuổi 40, do đó, đây là lúc họ cần chú ý hơn tới vấn đề sức khỏe và an toàn trong năm Nhâm Dần 2022. Thường khi mọi chuyện đang tốt đẹp, họ sẽ không mấy chú tâm đến cơ thể mình, nhưng cẩn tắc vô áy náy, hãy ngủ đủ giấc và tự chăm sóc cho bản thân nhé.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm).