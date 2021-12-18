Lão Xá kết hôn với cô vợ Hồ Khiết Thanh năm 32 tuổi. Hồ Khiết Thanh sinh năm 1905 trong một gia đình khá giả. Bà yêu thích văn học và nghệ thuật từ nhỏ. Sau này theo học ở Đại học sư phạm Bắc Kinh.

Lão Xá là một nhà văn nổi tiếng thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc. Sự nghiệp của ông khiến người ta ngưỡng mộ rất nhiều nhưng câu chuyện hôn nhân mới càng gây chú ý hơn nữa.

Khi Khiết Thanh còn đang đi học thì Lão Xá đã du học từ Anh về nước. Hồi đó, Đại học Sư phạm Bắc Kinh hay mở những buổi diễn thuyết. Biết Lão Xá đã về nước, họ quyết định mời ông đến để diễn thuyết và nhờ Khiết Thanh làm người liên lạc. Khi gặp được và đưa ra lời đề nghị, Lão Xá đồng ý và hẹn ngày.

Cuối cùng, đó lại như một cơ duyên. Sau này nhiều lần tiếp xúc, cặp đôi phát hiện đối phương có tính cách và sở thích giống mình. Dần dần họ chuyển qua thư từ để tìm hiểu nhau. Bản thân Hồ Khiết Thanh ngay từ đầu đã hâm mộ tài năng văn chương của Lão Xá. Điều đó càng khiến mối quan hệ của cặp đôi thuận lợi hơn.

Đến năm 1931, trong kỳ nghỉ hè, họ tổ chức kết hôn tại Bắc Kinh. Năm đó, Lão Xá 32, Hồ Khiết Thanh 27 tuổi.

Vừa sinh con đã phải tiễn biệt chồng ra tiền tuyến

Sau khi kết hôn, Lão Xá đưa vợ về định cư ở Thanh Đảo và Tế Nam. Ông tiếp tục làm giáo sư đại học. Thanh Khiết làm giáo viên cấp 2. Cuộc sống của họ êm đềm và hạnh phúc với sự chào đời của 3 đứa con, 2 gái, 1 trai.

Năm 1937, chiến tranh chống Nhật bùng nổ. Nhờ sự động viên từ vợ, Lão Cô quyết định ủng hộ chồng ra tiền tuyến. Trước khi đi, Lão Xá nhìn người vợ mới sinh con được chục ngày mà thương cảm. Ông nói: “Nếu không có xe ở bến, anh sẽ về luôn”. Nhưng khi đó có một đoàn tàu quân sự đậu ở ga xe lửa Tế Nam. Kể từ đó, hai vợ chồng xa nhau.

Ở Bắc Kinh, Khiết Thanh làm giáo viên nuôi con, hiếu kính mẹ chồng. Suốt những tháng năm đó, bà sống vô cùng vất vả để vừa làm cha vừa làm mẹ, quán xuyến hết công việc.

Năm 1942, mẹ chồng qua đời. Hồ Khiết Thanh lại cố gắng tổ chức tang lễ, hi vọng chồng biết tin đừng quá đau khổ.

Sau khi xong xuôi, bà quyết định cùng các con đến Trùng Khánh. Ở đó, bà gặp bạn thân nhất của chồng và được kể cho tình hình hiện tại của ông ở Tứ Xuyên.

Thực tế, từ tần suất thư từ đến nội dung các bức thư mà chồng gửi, Hồ Khiết Thanh đã thấy điềm chẳng lành. Bằng giác quan thứ 6 của phụ nữ, bà đoán rằng chồng mình có người khác ở bên ngoài.

Thực tế đúng như thế, lúc này, Lão Xá đang sống với cô bạn gái Triệu Thanh Các. Khi nghe tin vợ và các con sắp tới, Lão Xá chỉ nói lấp lửng: “Rồi cũng tới”.

Khiến tiểu tam gục ngã chỉ với bức thư 8 từ ngắn ngủi

Triệu Thanh Các là một người phụ nữ trốn chạy khỏi hôn nhân sắp đặt. Bà là thư ký của Lão Xá. Khi đó, Lão Xá 39, Triệu Thanh Các 24 tuổi. Cặp đôi từ công việc mà dần dần tiếp xúc rồi nảy sinh yêu đương. Họ sống chung với nhau và trở thành cặp đôi nổi tiếng.

Giữa hai người phụ nữ, Lão Xá không muốn từ bỏ ai cả. Triệu Thanh Các nghĩ rằng với tình cảm của cả hai, Lão Xá sẽ ly hôn vợ để ở bên cạnh mình.

Tuy nhiên, bà đã đánh giá quá thấp sự phán xét của xã hội đối với đạo đức và thế tục và lòng dũng cảm của nhân tình.

Sau khi vợ đến, Lão Xá trốn tránh 20 ngày không dám nhắc đến chuyện ly hôn. Hồ Khiết Thanh ban đầu để yên chuyện này, chưa vội khuấy vũng nước đục.

Triệu Thanh Các thẳng thừng đứng ra cho Lão Xá chọn hoặc là mình hoặc là vợ con. Bà không chấp nhận chuyện nhập nhằng như thế.

Bản thân Triệu Thanh Các không phải không biết lí lẽ. Bà quyết định bỏ đi đến Thượng Hải. Ngay lập tức, Lão Xá đã chạy theo nhân tình của mình.

Đến lúc này, Hồ Khiết Thanh mới quyết định ra tay. Bà quyết định đến Thượng Hải - nơi có chồng và nhân tình. Bà không đánh ghen nhưng biết cách thể hiện sự ghen tuông bằng một lá thư lấp lửng khiến Triệu Thanh Các sợ hãi.

Theo đó, chính thất quyết định gửi cho tiểu tam lá thư chỉ có 8 từ như sau: “Tôi đang mang thai một cô con gái”.

Đây được coi như một đòn đánh ghen nhẹ nhàng nhưng thâm sâu. Hồ Khiết Thanh hiểu rõ Triệu Thanh Các. Nếu lúc đó làm rùm beng lên thì không chắc họ Triệu buông tay. Không chỉ vậy, mặt mũi, tên tuổi của chồng bà có thể mất sạch. Bản thân Hồ Khiết Thanh không muốn ly hôn bởi vì bà vẫn còn đó tình yêu dành cho chồng. Hơn nữa, những đứa con cũng cần bố.

Bởi thế, việc ra đòn lần này đánh thẳng vào lòng tin vào tình yêu của đối phương, khiến Triệu Thanh Các sụp đổ hoàn toàn và quyết định dứt khoát luôn với chuyện tình yêu sai trái.

Việc bà lần nữa mang thai chứng tỏ rằng Lão Xá đã nghiêng hẳn về phía nào. Triệu Thanh Các tự giác rút lui và cũng thấy rõ tình cảm của người đàn ông mình yêu mù quáng. Chồng ngoại tình thì ghen đấy nhưng đánh ghen thế nào để tiểu tam chẳng dám dây dưa mới là đòn ghen chất lượng nhất.

Cuối cùng, Lão Xá quay lại với vợ con và gia đình. Hai vợ chồng cùng nhau chăm sóc 4 người con. Sau này, cuộc đời ông còn nhiều điều cay đắng khác. Đó có lẽ cũng là "quả báo" dành cho người đàn ông kém chung thủy, tham lam trong tình yêu hôn nhân.