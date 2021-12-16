SỐC: Cô dâu đòi tiền thách cưới quá nhiều, chú rể hủy bỏ đám cưới, bố chồng ngất xỉu tại chỗ

Chuyện vợ chồng 16/12/2021 11:00

Câu chuyện này hiện đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều ủng hộ cách làm của chú rể và chỉ trích hành động của cô dâu.

Thách cưới được xem là tục lệ lấy vợ quen thuộc ở nhiều địa phương, tuy nhiên việc thách cưới hết lần này đến lần khác của cô dâu ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc trong câu chuyện dưới đây lại khiến nhiều người cảm thấy quá đáng. Được biết sau sự việc này, chú rể cũng đã hủy đám cưới ở phút chót vì những đòi hỏi thái quá của cô dâu.

Theo đó, Anh Han cho biết mình và bạn gái đã yêu nhau được vài năm, cả 2 đều đã đến tuổi kết hôn nên 2 gia đình quyết định tổ chức đám cưới để cặp đôi được về chung một nhà, xây dựng tổ ấm. Theo phong tục địa phương, trước ngày đám cưới diễn ra, gia đình anh Han đã đem rất nhiều quà cưới tới tặng cho cô dâu và nhà gái. Khi nhà gái đòi 100.000 nhân dân tệ (hơn 356 triệu đồng) thì mới cho làm đám cưới, anh Han cũng chấp nhận đưa tiền để đám cưới được diễn ra suôn sẻ.

SỐC: Cô dâu đòi tiền thách cưới quá nhiều, chú rể hủy bỏ đám cưới, bố chồng ngất xỉu tại chỗ - Ảnh 1

Vào ngày cưới, chú rể Han và nhà trai tiếp tục đem nhiều món sính lễ tới nhà gái để xin dâu. Sau khi đón dâu thành công, đoàn nhà trai bắt đầu di chuyển về nhà để tổ chức lễ thành hôn. Nào ngờ khi xe hoa đỗ trước cửa nhà chú rể Han, cô dâu nhất quyết không chịu xuống xe.

Thấy vậy, chú rể Han liền đến gần cửa xe, quỳ một chân xuống để mời cô dâu ra khỏi xe nhưng cô nhất định không chịu. Khi chú rể Han hỏi lý do, cô dâu mới trả lời rằng muốn được tặng thêm 100.000 nhân dân tệ nữa mới đồng ý làm đám cưới. 

SỐC: Cô dâu đòi tiền thách cưới quá nhiều, chú rể hủy bỏ đám cưới, bố chồng ngất xỉu tại chỗ - Ảnh 2

Trong lúc cấp bách, anh Han biết mình không thể chuẩn bị đủ số tiền lớn như vậy nên đã lấy ra một phong bì 10.000 nhân dân tệ (hơn 35,6 triệu đồng) đưa cho cô dâu nhưng một mực từ chối, nói rằng 100.000 tệ là 100.000 tệ. Tất nhiên, đây là số tiền rất lớn và anh Han cũng như nhà trai không thể chuẩn bị trong chớp mắt được.

Tình huống này đã khiến chú rể Han vừa bối rối, vừa tức giận nhưng không biết làm thế nào, chỉ có thể bày ra vẻ mặt bất lực. Trong khi đó, bố của chú rể vừa nghe thấy số tiền mà cô dâu đòi liền lên cơn đau tim rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. May thay, người nhà đã cho ông uống thuộc trợ tim kịp thời mới dần dần hồi tỉnh.

SỐC: Cô dâu đòi tiền thách cưới quá nhiều, chú rể hủy bỏ đám cưới, bố chồng ngất xỉu tại chỗ - Ảnh 3

Biết bản thân không thể mang được số tiền 100.000 nhân dân tệ nhưng cô dâu cũng một mực không xuống xe, chú rể Han đã có một pha xử lý vô cùng bất ngờ. Anh lập tức đóng cửa xe hoa lại rồi nói với tài xế: "Mang người về đi, tôi sẽ không lấy vợ nữa", sau đó bỏ luôn cô dâu bên ngoài, một mình đi vào trong. Thật bất ngờ, hành động này lại được những người họ hàng đứng quanh đó đồng loạt vỗ tay tán thưởng.

Sau đó anh Han bước vào hôn trường, lên tiếng giải thích và xin lỗi tất cả người thân, bạn bè và quan khách đã tới dự đám cưới, sau đó một mình trở về nhà.

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