Sau đêm tân hôn, cô vợ trẻ cảm thấy bế tắc và mệt mỏi. Vì vậy, cô đã tìm đến bác sĩ để nhận sự trợ giúp.

Cô vợ vô cùng mệt mỏi vì chồng không chấp nhận tình trạng của cô

Tình trạng không có lông trên cơ thể hay dân gian còn gọi là “vô mao” không phải hiếm gặp, nhưng đôi khi lại ảnh hưởng đến cuộc sống của không ít người, nhất là chị em phụ nữ.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung cho biết đã gặp nhiều trường hợp chị em đến nhờ tư vấn về tình trạng “vô mao” của mình. Trong đó có những người còn gặp phải phiền toái về vấn đề này ngay khi mới lập gia đình.

Theo bác sĩ Dung, với người phụ nữ, việc không có lông mao hay lông "vùng kín" (lông mu và lông nách) do hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là do đã được triệt lông, thứ hai có thể là do yếu tố cơ địa, nội tiết dẫn tới tình trạng “vô mao”.

Bác sĩ Dung đã tư vấn và khuyên người vợ nên đi khám chuyên sâu cả về nội tiết - di truyền để có kết luận nguyên nhân cụ thể. Đó cũng là để tìm câu trả lời chính xác nhất đến người chồng.

Bác sĩ thông tin thêm, lông "vùng kín" có vai trò giảm bớt sự cọ xát, đau rát khi va chạm với quần áo trong quá trình sinh hoạt và vận động. Ngoài ra, nó còn giúp hút bớt mồ hôi, dịch tiết ra từ âm đạo.

Có vai trò trong việc bảo vệ vùng nhạy cảm nhưng đôi khi lông quá rậm lại gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, nhiều chị em đã cạo hoặc triệt hẳn lông ở khu vực này.

Bác sĩ cũng cho biết, tình trạng không có lông vùng nhạy cảm không ảnh hưởng gì đến việc quan hệ tình dục, thậm chí còn giúp cho chị em có cảm giác mới lạ khi làm “chuyện ấy”.

Nhưng nếu vì lý do "vô mao" mà ảnh hưởng đến tâm lý, cuộc sống dẫn đến căng thẳng, stress thì cần đi khám để được tư vấn, can thiệp kịp thời.