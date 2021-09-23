Cô vợ mới học được vào tư thế mới trên mạng liền nổi hứng bắt chồng áp dụng nhưng chưa kịp "hành sự" thì anh chồng đã phải nhập viện.

Làm mới "chuyện yêu" cũng là một trong những cách khiến đời sống hôn nhân phong phú và giúp giữ lửa hôn nhân. Song cũng có những trường hợp thử cách "yêu" mới khiến cặp đồi rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Mới đây, Khoa Nam học và Y học giới tính- Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam gặp phải vấn đề khi làm "chuyện ấy" với vợ. Theo TS.BS Nguyễn Hoài Bắc người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết, nam bệnh nhân tới bệnh viện khi "cậu nhỏ" bị rách và chảy máu khá nhiều. Ngay sau khi thăm khám và chuẩn đoán bác sĩ Bắc xác nhận kết quả nam bệnh nhân bị rách hãm dương vật và chỉ định làm thủ thuật tạo hình lại cho bệnh nhân.

Vợ nằng nặc đòi chồng thử tư thế mới lạ trên mạng - Ảnh: Internet Theo bác sĩ Bắc, nam bệnh nhân ngượng ngùng chia sẻ bình thường anh và vợ đều làm chuyện ấy" theo các tư thế truyền thống và chẳng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên tối hôm diễn ra sự việc vợ anh lại nằng nặc đòi chồng áp dụng các tư thế "yêu" mới lạ mà chị vợ mới học được từ trên mạng để hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Vì chiều vợ, anh chồng đồng ý. Nhưng khi đang trong đà thực hiện thì anh chồng bất ngờ đau nhói, kiểm tra cậu nhỏ" thì thấy bị rách và chảy máu rất nhiều. Ngay lập tức hai vợ chồng đã tới bệnh viện để thăm khám và tư vấn. Anh chồng đã phải nhập viện và tiến hành phẫu thuật sau đó. Nếu đứt dây hãm dương vật bác sĩ sẽ phải tiến hành phẫu thuật- Ảnh: Internet Theo TS.BS Nguyễn Hoài Bắc, hãm dương vật là một dải tổ chức có độ đàn hồi cao, nối liền da bao quy đầu với mặt dưới quy đầu, sát dưới lỗ tiểu.

Hãm dương vật có chức năng giữ cho bao quy đầu không lộn ra khỏi quy đầu hoàn toàn và dễ dàng kéo chùm bao lên quy đầu khi lộn lại. Thông thường, khi hãm dương vật đủ dài, nó sẽ không gây bất kì cản trở nào trong quá trình quan hệ tình dục. Ngược lại, khi hãm dương vật ngắn khi quan hệ, nó sẽ bị kéo căng tối đa, thậm chí đứt. Ngoài ra, có trường hợp hãm dương vật ngắn và người bệnh có thói quen thủ dâm, khi dương vật cương cứng cũng có thể bị đứt. Ngoài ra, hãm dương vật ngắn ở nam giới cũng ảnh hưởng đến tâm lý, khiến một số nam giới có thể sợ quan hệ, vì mỗi lần yêu sẽ đau đớn, mất khoái cảm, xìu "cậu nhỏ" và gián đoạn cuộc ân ái. Đứt dây hãm bao quy đầu không được xử lý nhanh chóng còn có thể gây viêm loét sâu vào bao quy đầu tạo cơ hội cho các tác nhân gây bệnh xâm nhập, tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm nam khoa, đặc biệt là viêm bao quy đầu. Vì vậy, bác sĩ Bắc cũng khuyến cáo, các cặp đôi khi yêu cũng nên thận trọng, cẩn thận. Dù muốn thử các tư thế mới cũng cần lưu ý nhẹ nhàng để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc.

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