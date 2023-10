Đôi vợ chồng 'đổi gió' với tư thế lạ gặp tình cảnh 'dở khóc dở cười': 'cậu nhỏ' mắc kẹt trong cánh cửa

Làm mới mẻ chuyện chăn gối luôn là chủ đề hấp dẫn và không bao giờ cũ đối với đời sống hôn nhân. Nó đóng một vai trò qua trọng trong việc giữ lửa của các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, có không ít đôi vợ chồng rơi vào tai nạn "dở khóc dở cười" khi thử trải nghiệm này. Trong đó có đôi vợ chồng Erik và Kate.

Mới đây, Erik và Kate là hai khách mời trong chương trình TLC's Sex Sent Me to the ER (chương trình thực tế về các tai nạn tình dục). Với vai trò khách mời, cặp đôi đã kể lại một tai nạn khó quên của họ. Đôi vợ chồng này đã bên nhau được hai năm và tình cảm của họ khá tốt. Cặp đôi thường tìm cảm giác mới lạ trong chuyện chăn gối.