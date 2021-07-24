Đôi vợ chồng 'đổi gió' với tư thế lạ gặp tình cảnh 'dở khóc dở cười': 'cậu nhỏ' mắc kẹt trong cánh cửa

Chuyện vợ chồng 24/07/2021 11:29

Cặp vợ chồng thử trải nghiệm cảm giác mới khiến "cậu nhỏ" mắc kẹt trong lỗ của nắm cánh cửa.

Làm mới mẻ chuyện chăn gối luôn là chủ đề hấp dẫn và không bao giờ cũ đối với đời sống hôn nhân. Nó đóng một vai trò qua trọng trong việc giữ lửa của các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, có không ít đôi vợ chồng rơi vào tai nạn "dở khóc dở cười" khi thử trải nghiệm này. Trong đó có đôi vợ chồng Erik và Kate.

Mới đây, Erik và Kate là hai khách mời trong chương trình TLC's Sex Sent Me to the ER (chương trình thực tế về các tai nạn tình dục). Với vai trò khách mời, cặp đôi đã kể lại một tai nạn khó quên của họ. Đôi vợ chồng này đã bên nhau được hai năm và tình cảm của họ khá tốt. Cặp đôi thường tìm cảm giác mới lạ trong chuyện chăn gối.

chuyen chan goi
 Erik và Katie - Ảnh: Eva

Họ thừa nhận có đời sống chăn gối sôi nổi nhưng một sự cố bất ngờ đã xảy ra khiến cả hai khó quên. Một lần, sau khi quan hệ với nhau, họ bắt đầu đi làm việc nhà và Kate nói với Erik rằng sau khi xong việc, cô sẽ thưởng cho anh một lần nữa.

Mặc dù Erik đã khá mệt và muốn nghỉ ngơi nhưng vì muốn chiều theo sở thích của vợ nên anh đã lén uống một số loại thuốc tăng cường chức năng sinh lý trước rồi đi làm việc nhà. Thậm chí, anh chàng tin chắc rằng sẽ đem đến cảm giác thú vị dành cho vợ:  “Tôi phải chắc chắn rằng mình đã sẵn sàng cho những điều bất ngờ sau đó nên quyết định tự cải thiện một chút”.

Sau đó, Erik đã đi lắp cửa phòng ngủ cho Katie và lúc này anh bất chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Trên cánh cửa phòng ngủ có một lỗ trống nhỏ để lắp tay nắm cửa, Erik đã cho "cậu nhỏ" qua lỗ và cặp đôi thích thú làm "chuyện ấy" qua cánh cửa.

Tuy nhiên, cặp đôi đã phải sớm dừng lại khi "cậu nhỏ" của Erik bị kẹt trong lỗ. Loại thuốc tăng cường sinh lý mà Erik dùng trước đó đã làm cho "cậu nhỏ" của anh sưng lên khiến nó trở nên quá lớn so với cái lỗ.

Ekik thành thực thú nhận: “Dương vật của tôi bị mắc kẹt trong lỗ cửa và tôi chưa bao giờ bị đau đớn đến như vậy". Anh tiếp lời: “Tôi vô cùng sốc khi thấy "cậu nhỏ" của mình phát triển quá lớn và tôi biết mình đã uống thuốc quá nhiều.”

chuyen chan goi
 Các nhân viên y tế giúp đỡ Erik thoát khỏi 'tai nạn' oái oăm - Ảnh: Eva

Khi chứng kiến chồng bị mắc kẹt trong, Katie rất hoảng sợ và nghĩ rằng anh có thể mất dương vật khi cô nhận thấy "cậu nhỏ" đang tím dần. Mặc dù đã cố gắng dùng bơ, dầu ô liu, dầu gội và kem dưỡng da, nhưng Katie vẫn không thể giúp bạn trai thoát ra. Cuối cùng, cô buộc phải gọi nhân viên y tế.

“Tôi đã rất xấu hổ,” Erik thừa nhận khi anh giải thích với các nhân viên y tế về việc tại sao mình lại rơi vào tình huống oái oăm như vậy.

Các nhân viên y tế giải thích rằng viên thuốc mà Erik dùng có thể kéo dài tác dụng trong nhiều giờ và "cậu nhỏ" có thể sẽ tiếp tục sưng to lên dẫn đến máu khó lưu thông tới vùng kín và cuối cùng là mất cả "cậu nhỏ". Các nhân viên y tế không muốn mạo hiểm nên đã cắt một phần cánh cửa để Erik có thể đến phòng cấp cứu, nơi có đầy đủ thiết bị giúp tháo ra an toàn.

Thực tế, tình trạng "cậu nhỏ" bị mắc kẹt là một tai nạn tình dục không hề hiếm gặp, chủ yếu do hành vi của cá nhân khi quan hệ hay thủ dâm. Tình huống "cậu nhỏ" bị mắc kẹt hay kẹp chặt bởi một thứ gì đó khá nguy hiểm.

Do đó, dù là muốn làm mới đời sống chuyện chăn gối nhưng các cặp đôi cũng cần phải chú ý an toàn, không sử dụng những đồ dùng không được thiết kế cho mục đích tình dục hoặc sử dụng sai cách, tránh gây ra tai nạn bất ngờ.

Chồng khiến hàng xóm mang bầu, vợ cao tay làm một việc khiến kẻ phụ bạc ê chề

Chồng khiến hàng xóm mang bầu, vợ cao tay làm một việc khiến kẻ phụ bạc ê chề

Màn xử lý người chồng bội bạc của nữ TikToker đã nhận về vô số lời khen ngợi của cộng đồng mạng vì quá độc đáo.

Xem thêm
Từ khóa:   quan hệ tình dục không an toàn khổ dâm cậu nhỏ bị mắc kẹt

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 6 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 6 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 6 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 5 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?