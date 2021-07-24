Đôi vợ chồng 'đổi gió' với tư thế lạ gặp tình cảnh 'dở khóc dở cười': 'cậu nhỏ' mắc kẹt trong cánh cửa

Mới đây, Erik và Kate là hai khách mời trong chương trình TLC's Sex Sent Me to the ER (chương trình thực tế về các tai nạn tình dục). Với vai trò khách mời, cặp đôi đã kể lại một tai nạn khó quên của họ. Đôi vợ chồng này đã bên nhau được hai năm và tình cảm của họ khá tốt. Cặp đôi thường tìm cảm giác mới lạ trong chuyện chăn gối.

Làm mới mẻ chuyện chăn gối luôn là chủ đề hấp dẫn và không bao giờ cũ đối với đời sống hôn nhân. Nó đóng một vai trò qua trọng trong việc giữ lửa của các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, có không ít đôi vợ chồng rơi vào tai nạn "dở khóc dở cười" khi thử trải nghiệm này. Trong đó có đôi vợ chồng Erik và Kate.

Mặc dù Erik đã khá mệt và muốn nghỉ ngơi nhưng vì muốn chiều theo sở thích của vợ nên anh đã lén uống một số loại thuốc tăng cường chức năng sinh lý trước rồi đi làm việc nhà. Thậm chí, anh chàng tin chắc rằng sẽ đem đến cảm giác thú vị dành cho vợ: “Tôi phải chắc chắn rằng mình đã sẵn sàng cho những điều bất ngờ sau đó nên quyết định tự cải thiện một chút”.

Họ thừa nhận có đời sống chăn gối sôi nổi nhưng một sự cố bất ngờ đã xảy ra khiến cả hai khó quên. Một lần, sau khi quan hệ với nhau, họ bắt đầu đi làm việc nhà và Kate nói với Erik rằng sau khi xong việc, cô sẽ thưởng cho anh một lần nữa.

Sau đó, Erik đã đi lắp cửa phòng ngủ cho Katie và lúc này anh bất chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Trên cánh cửa phòng ngủ có một lỗ trống nhỏ để lắp tay nắm cửa, Erik đã cho "cậu nhỏ" qua lỗ và cặp đôi thích thú làm "chuyện ấy" qua cánh cửa.

Tuy nhiên, cặp đôi đã phải sớm dừng lại khi "cậu nhỏ" của Erik bị kẹt trong lỗ. Loại thuốc tăng cường sinh lý mà Erik dùng trước đó đã làm cho "cậu nhỏ" của anh sưng lên khiến nó trở nên quá lớn so với cái lỗ.

Ekik thành thực thú nhận: “Dương vật của tôi bị mắc kẹt trong lỗ cửa và tôi chưa bao giờ bị đau đớn đến như vậy". Anh tiếp lời: “Tôi vô cùng sốc khi thấy "cậu nhỏ" của mình phát triển quá lớn và tôi biết mình đã uống thuốc quá nhiều.”

Các nhân viên y tế giúp đỡ Erik thoát khỏi 'tai nạn' oái oăm - Ảnh: Eva

Khi chứng kiến chồng bị mắc kẹt trong, Katie rất hoảng sợ và nghĩ rằng anh có thể mất dương vật khi cô nhận thấy "cậu nhỏ" đang tím dần. Mặc dù đã cố gắng dùng bơ, dầu ô liu, dầu gội và kem dưỡng da, nhưng Katie vẫn không thể giúp bạn trai thoát ra. Cuối cùng, cô buộc phải gọi nhân viên y tế.

“Tôi đã rất xấu hổ,” Erik thừa nhận khi anh giải thích với các nhân viên y tế về việc tại sao mình lại rơi vào tình huống oái oăm như vậy.

Các nhân viên y tế giải thích rằng viên thuốc mà Erik dùng có thể kéo dài tác dụng trong nhiều giờ và "cậu nhỏ" có thể sẽ tiếp tục sưng to lên dẫn đến máu khó lưu thông tới vùng kín và cuối cùng là mất cả "cậu nhỏ". Các nhân viên y tế không muốn mạo hiểm nên đã cắt một phần cánh cửa để Erik có thể đến phòng cấp cứu, nơi có đầy đủ thiết bị giúp tháo ra an toàn.

Thực tế, tình trạng "cậu nhỏ" bị mắc kẹt là một tai nạn tình dục không hề hiếm gặp, chủ yếu do hành vi của cá nhân khi quan hệ hay thủ dâm. Tình huống "cậu nhỏ" bị mắc kẹt hay kẹp chặt bởi một thứ gì đó khá nguy hiểm.

Do đó, dù là muốn làm mới đời sống chuyện chăn gối nhưng các cặp đôi cũng cần phải chú ý an toàn, không sử dụng những đồ dùng không được thiết kế cho mục đích tình dục hoặc sử dụng sai cách, tránh gây ra tai nạn bất ngờ.