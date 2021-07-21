Chồng khiến hàng xóm mang bầu, vợ cao tay làm một việc khiến kẻ phụ bạc ê chề

Màn xử lý người chồng bội bạc của nữ TikToker đã nhận về vô số lời khen ngợi của cộng đồng mạng vì quá độc đáo.

Trong cuộc sống hôn nhân, không gì đau đớn hơn khi phát hiện bị chồng "cắm sừng". Khi rơi vào hoàn cảnh ấy, nhiều người phụ nữ lựa chọn đánh ghen để xả cơn giận, có người lại chọn cách tha thứ. Tuy nhiên, dùng bạo lực hay chọn cách tha thứ nhưng người đàn ông vẫn chứng nào tật nấy thì cũng chẳng phải thượng sách. Vì vậy, nhiều chị em đã nghĩ ra rất nhiều cách để trả thù gã chồng bội bạc của mình. Cô vợ dưới đây xứng đáng được "nhận điểm mười chất lượng" vì có cách trừng trị chồng hết sức cao tay. Mới đây, TikToker, Andrea Owen đã khiến cộng đồng mạng phấn khích với phần chia sẻ cách thức trị chồng ngoại tình của cô cách đây 15 năm. Trong clip TikTok, Andrea Owen chia sẻ cô phát hiện ra người chồng của mình phản bội. Cay đắng hơn, kẻ mà anh ta gian díu lại chính là người hàng xóm và cô ta còn mang thai. "Vào năm 2006, tôi phát hiện ra rằng chồng tôi đã ngoại tình được 7 tháng với hàng xóm của chúng tôi. Tệ hơn là cô ta đã mang thai". Thay vì im lặng và rời đi, Andrea Owen đã làm một việc khiến hội chị em rần rần: "Tôi đã quyết định lấy một chiếc kéo để cắt một lỗ trên mỗi chiếc quần lót, quần đùi và quần dài của anh ta", nữ TikToker tiết lộ.

Nữ TikTok chia sẻ cách trừng trị gã chồng bội bạc - Ảnh: Soha Trước khi rời đi, nữ TikToker còn nhắn nhủ người chồng bội bạc một câu: "Vì anh không thể giữ 'của quý' của mình trong chiếc quần nên tôi đã quyết định tạo điều kiện cho nó 'tung bay' ra bên ngoài". Đoạn clip TikTok trên nhanh chóng thu được 391.000 lượt thích và hàng trăm lượt bình luận. Phía dưới clip, dân tình đã rần rần vào khen ngợi và tâm đắc với cách trả thù sâu cay của người vợ. Chỉ với một hành động đã khiến kẻ phản bội phải câm nín vì nhục nhã.

Cùng chung cảnh ngộ như nữ TikToker trên, chị Ngọc Cẩm (Bình Chiểu, Thủ Đức, Tp. HCM) cũng đau đớn khi phát hiện chồng có người phụ nữ khác. Nhưng chị Cẩm lại lựa chọn "chiêu trò" để ông chồng của mình tự giác quay về. Chia sẻ với Gia Đình, chị Cẩm cho biết đã thử áp dụng biện pháp mềm dẻo thuyết phục và mang tình nghĩa vợ chồng, con cái ra để giữ chân chồng song bất thành. Sau đó, chị còn thẳng thắn đề nghị ly hôn để chồng đến với nhân tình nhưng anh chồng không chấp nhận. Chồng chị trả lời rằng không bao giờ muốn bỏ vợ con. Sau khi hiểu được phần nào thái độ của chồng, chị Cẩm chấp nhận cho chồng qua lại với nhân tình song, đề nghị anh ký giấy nhượng quyền đất đai, nhà cửa cho vợ và con. Chị kể, sau đó chồng chị vẫn qua lại với bồ, chị cũng không quản đến, chỉ tập trung làm việc và chăm con. Chị vẫn làm tốt bổn phận của người phụ nữ trong gia đình và của người con dâu với gia đình nhà chồng, đặc biệt không hề cho ai biết chuyện chồng ngoại tình cả. “Chồng mình vì thế mà càng thấy tôn trọng và áy náy với mình hơn” - chị nói. Để cho kế hoạch thành công, chị Cẩm đã dùng tới chiêu thức cuối là cho người chồng của mình thấy nguy cơ mất vợ khiến anh hồi tâm chuyển ý, quay lại giữ vợ. Qua đó mới thấy, việc giữ lửa hôn nhân là cả một "nghệ thuật" đòi hỏi người phụ nữ "mềm, rắn" đúng lúc. Vì vậy, trước khi quyết định lên kế hoạch để trừng trị gã chồng bội bạc, đừng nóng vội, hãy suy nghĩ thật kỹ. Và cố gắng giữ cho bản thân tâm thế bình thản, vui vẻ... Vì điều này sẽ giúp bạn đưa ra sự lựa chọn sáng suốt hơn.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-khien-hang-xom-mang-bau-vo-cao-tay-lam-mot-viec-khien-ke-phu-bac-e-che-413510.html