Những con giáp gặp sao Thái Bạch vào năm 2022, tiền tài hao hụt, dễ gặp vận xui

12 con giáp tử vi 03/01/2022 21:00

Sao Thái Bạch được xem là sao hung tinh hay còn gọi là sao xấu. Trong năm 2022 này, cùng tìm hiểu người sinh vào năm nào sẽ có sao Thái Bạch chiếu mệnh nhé!

Nếu ai gặp phải sao này thì phương diện tài lộc sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, vẫn có cách hóa giải để giảm thiểu rủi ro, tránh cho việc hao tài, bảo toàn túi vận một cách triệt để nhất. Vì vậy, trong năm 2022 này, cùng tìm hiểu người sinh vào năm nào sẽ có sao Thái Bạch chiếu mệnh nhé!

Nam mệnh sinh vào những năm này sẽ có sao Thái Bạch chiếu mệnh trong năm 2022:

- Năm 2001 (Tân Tỵ) - 22 tuổi âm lịch.

- Năm 1992 (Nhâm Thân) - 31 tuổi âm lịch.

- Năm 1983 (Quý Hợi) - 40 tuổi âm lịch.

- Năm 1974 (Giáp Dần) - 49 tuổi âm lịch.

- Năm 1965 (Ất Tỵ) - 58 tuổi âm lịch.

Nữ mệnh sinh vào những năm này sẽ có sao Thái Bạch chiếu mệnh trong năm 2022:

- Năm 2006 (Bính Tuất) - 17 tuổi âm lịch.

- Năm 1997 (Đinh Sửu) - 26 tuổi âm lịch.

- Năm 1988 (Mậu Thìn) - 35 tuổi âm lịch.

- Năm 1979 (Kỷ Mùi) - 44 tuổi âm lịch.

- Năm 1970 (Canh Tuất) - 53 tuổi âm lịch.

Những con giáp gặp sao Thái Bạch vào năm 2022, tiền tài hao hụt, dễ gặp vận xui - Ảnh 1

Mệnh chủ gặp phải sao Thái Bạch sẽ bị ảnh hưởng về những phương diện như:

- Sao Thái Bạch là sao hung tinh, được ví như một vật cản, khiến con đường mà mệnh chủ đi gặp nhiều chông gai, trắc trở. Người gặp phải sao này thì trong năm đó mưu sự khó thành, khó gặp được quý nhân, những mối quan hệ trong cuộc sống không thuận lợi, dễ gặp nhiều thị phi và hiểu lầm không đáng có.

- Về đời sống tinh thần, người gặp phải sao Thái Bạch dễ ưu phiền, bị năng lượng tiêu cực vây quanh, làm việc gì cũng khó khăn hơn bình thường, không có cơ hội để phát huy hết tiềm năng vốn có. Nếu như cố gắng giữ vững tinh thần và vượt qua những rào cản này, thì cuộc sống sẽ êm đềm hơn. 

- Về phương diện tài vận: Cần phải lưu tâm bất cứ chuyện gì liên quan đến tiền bạc. Cẩn trọng trong việc cho vay tiền, hoặc làm việc có liên quan đến số tiền lớn. Khi đối mặt với những mâu thuẫn về tiền bạc, mệnh chủ cần phải khiêm tốn, nhún nhường, càng giảm bớt xung đột bao nhiêu, càng ít bị tổn hại bấy nhiêu. 

Trong năm 2022, mệnh chủ nào gặp phải sao Thái Bạch cần phải tránh mặc đồ màu trắng. Vào tháng 2, 5, 8 âm lịch nên án binh bất động, không làm việc lớn hoặc cùng ai đó đầu tư làm ăn. Ngoài ra, mệnh nên thận trọng trong các mối quan hệ xung quanh, không nên quá tin người kẻo bị lợi dụng, lừa gạt mất tiền. Bên cạnh đó, cần phải tích cực làm việc thiện, lấy tiền đang có đi quyên góp, giúp đỡ người nghèo, làm càng nhiều việc tốt thì sẽ hóa giải được những điều không may. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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