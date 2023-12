Vận may của 12 con giáp trong năm mới 2022 là gì?

Thứ 2 là cung hôn nhân vượng, người độc thân thì thoát ế, thậm chí là hỷ sự, dễ thu hút được sự chú ý của người khác phái. Người có gia đình thì tình cảm mặn nồng, năm nay sẽ có thêm thành viên mới trong gia đình.

Thứ 3 là năm nay Kim sinh Thủy vượng nhân duyên, ăn nói, ngoại giao, đại cát đại lợi, thúc đẩy các mối quan hệ phát triển, hóa thù thành bạn nên những ai làm công việc liên quan đến ngoại giao cực kỳ thuận lợi.

2. Tuổi Sửu

Năm mới 2022 tuổi Sửu có 4 tin vui, mang về nhiều thắng lợi lớn khiến người khác ghen tị.

Đầu tiên là gặp được Chính Quan cát tinh thúc đẩy tài lộc, công việc thuận buồm xuôi gió đại cát đại lợi. Lộc lá tràn trề, đi làm ăn xa dễ gặp được quý nhân, thăng chức tăng lương ầm ầm. Đặc biệt là các bạn nữ thì vừa vượng phu ích tử lại vượng quan lộc, sự nghiệp hay tình yêu đều mỹ mãn.

Thứ 2 là thọ cung của Sửu gặp được Thiên Y quý nhân sẽ giúp hóa giải tai ương, tránh được những tai họa bất ngờ. Người có bệnh cũ nếu tích cực trị liệu sẽ chóng khỏi. Năm nay Sửu tránh được nhiều họa lớn, sức khỏe bình an vô sự.

Thứ 3 là vận tình duyên được sao Hồng Loan chiếu, hôn nhân tình cảm đều thuận buồm xuôi gió, người cô đơn lẻ bóng sớm có tin vui lớn.

Tin vui thứ 4 là đàn ông tuổi này lọt top con giáp giàu có, cộng thêm cung tài lộc gặp được Chính Quan cát tinh sẽ thúc đẩy vượng vận, kiếm tiền thuận lợi dễ dàng, có để dư ra được một khoản tiền tiết kiệm. Năm có Thái Dương chiếu, đương số nên tìm người hợp tác là nam sẽ tốt hơn nữ.

3. Tuổi Dần

Theo vận may của 12 con giáp năm 2022, tuổi Dần có 2 may mắn lớn, đầu tiên là cung tài lộc gặp được Văn Xương quý nhân giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp, công danh và tài vận nơi làm việc.

Văn xương quý nhân là một vị thần sát trong tứ trụ, đại diện cho sự linh hoạt, thông minh, quan tài vượng phát, công việc, sự nghiệp phát đạt.

Tuổi Dần gặp Văn Xương thì có thể thăng quan phát tài. Nữ mệnh cực kỳ hợp với quý nhân này, đảm việc nước giỏi việc nhà, giúp chồng dạy con, làm gì cũng giỏi.

Ngoài ra ai đang có ý định học thêm kỹ năng, học lên cao, thi cử, lấy bằng lái đều gặp thuận lợi.

Vận may thứ 2 là tuổi này được Nguyệt Đức quý nhân phù trợ, nhân duyên đẹp như hoa nở mùa xuân, đi đâu cũng có người nâng đỡ.

Năm nay tuổi Dần phạm Thái Tuế nhưng nhờ có Nguyệt Đức quý nhân giống như bếp lửa sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thời tới rồi cản không nổi, cả sự nghiệp và nhân duyên đều phát triển bình ổn, không quá tốt nhưng cũng ổn định.

4. Tuổi Mão

Tử vi 2022 cho thấy, năm mới này tuổi Mão có 3 vận may rất chất lượng, xếp top đầu trong 12 con giáp.

Cung phúc đức gặp được Chính Quan, Chính Ấn cát tinh, dữ hóa lành, thúc đẩy công danh sự nghiệp.

Cung hôn nhân gặp Bách Việt quý nhân, yêu đương hay kết hôn đều may mắn, người lẻ bóng đi về sẽ có đôi.

Cung tài lộc được Thương Quan quý nhân giúp đỡ lợi cho việc kiếm tiền, mua bán, khởi nghiệp, ai có ý định mở cửa hàng nên xem ngày đẹp để làm ngay trong năm nay.

5. Tuổi Thìn

Thìn sẽ có 3 vận may lớn trong năm mới. Cung phúc đức được được các ngôi sao may mắn đồng loạt chiếu sáng. Gặp sao may mắn, cả năm có quý nhân giúp đỡ, gặp khó khăn cũng dễ dàng hóa giải, vô tư, an nhiên sống cuộc đời bình ổn.

Cung tài lộc được Thiên Quan nâng đỡ, tài lộc sự nghiệp cả năm thuận lợi, người làm quan chức thì vượng phát, nhân viên thì thăng quan tiến chức, sự nghiệp hanh thông.

Nữ mệnh ở nhà nội trợ sẽ là hậu phương tuyệt vời cho chồng, có vợ tuổi Thìn như có thêm cánh tay đắc lực, vừa thúc đẩy sự nghiệp của chồng vừa chăm con giỏi.

Đường tình duyên được Thiên Đức quý nhân nâng đỡ, các mối quan hệ vượng phát, trấn áp tiểu nhân, gặp khó khăn dễ được người lớn tuổi giúp đỡ vượt qua hoạn nạn.

6. Tuổi Tị

Tuổi này sẽ có hai vận may lớn trong năm 2022. Thứ nhất là gặp được Thiên Ất đại quý nhân, nhân duyên đại cát đại lợi, quý nhân trợ giúp kiềm chế tiểu nhân, gặp khó khăn dễ dàng được quý nhân trợ giúp.

Thứ 2, Thiên Ất quý nhân còn độ cho đường tình duyên của Tị, giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cứu trợ đường nhân duyên cô đơn lẻ bóng.

Cung tài lộc gặp Chính Tài nên của cải vô biên, lượng tiền kiếm được không thể đo lường được, có thể sẽ tích góp được một cục tiền lớn.

Nữ tuổi Tị gặp được vận may lớn, điều đó không chỉ thúc đẩy tài sản của chính cô ấy mà còn thúc đẩy tài sản của chồng con, quả là một năm bội thu.

7. Tuổi Ngọ

Có 4 điều may mắn lớn đối với con giáp này trong năm mới theo vận may của 12 con giáp năm 2022.

Đầu tiên phải kể đến cung phúc đức của Ngọ gặp được Tam Hợp Đế Vượng, phúc vận đại cát đại lợi.

Ngọ là con giáp giỏi làm ăn, cộng thêm vận khí sự nghiệp cả năm vượng phát nên dễ mà được thăng quan tiến chức, tăng lương, sự nghiệp hanh thông.

Cung quan lộc nữ mạng gặp được đại quý nhân, ngoài việc thúc đẩy tài lộc, sự nghiệp, công việc còn vượng phu ích tử, nuôi dạy con cái khôn ngoan.

Đường hôn nhân gặp may mắn không kém, tình cảm vợ chồng hạnh phúc, năm nay thuận lợi cho việc thụ thai, thích hợp để sinh con.

Tài vận được cát tinh Thiên Tài thúc đẩy tiền bạc, mang tới nhiều vận may về tài chính, thu nhập từ công việc chính rất ổn định, thu hoạch không tệ, làm ăn phát đạt.

8. Tuổi Mùi

Thứ nhất, tuổi Mùi trong năm mới sẽ có đường tình duyên mỹ mãn. Tài lộc tình cảm tốt đẹp cả năm, thuận lợi cho việc lập gia đình và sinh con đẻ cái.

Cung phúc đức được Long Đức quý nhân tương trợ, nếu còn độc thân dễ gặp gỡ bạn bè khác giới làm công chức, con nhà tử tế có đức, dễ nên duyên vợ chồng.

Nữ mệnh thì được quý nhân dìu dắt, vượng phu ích tử, khích lệ chồng ăn nên làm ra, gia đình êm ấm.



Chính Tài sẽ giúp đỡ cho cung quan lộc của Mùi, ngoài việc kích thích vận may, sự nghiệp và công việc thì nó còn đóng vai trò ổn định tiền bạc cho những người đã kết hôn.

9. Tuổi Thân

Người tuổi Thân năm nay có 3 vận may tốt, tốt nhất vẫn là gặp được Phượng Các cát tinh ở đường tình duyên.

Cả năm nay cưới hỏi hay hôn nhân đều đẹp, sinh con thông minh ngoan ngoãn, thuận lợi cho việc kết hôn, sinh nở.

Đặc biệt là các bạn nữ còn ế nên tranh thủ giao tiếp với nhiều người biết đâu gặp được ý trung nhân của đời mình. Ai đang có ý định sinh con thì nên bồi dưỡng sức khỏe trước khi thụ thai.

Ngoài ra, bản mệnh có sức khỏe rất tốt, người trước đây không khỏe nếu điều trị tích cực thì dễ có được kết quả phục hồi lý tưởng, cả năm được hồng phúc che chở.

Đường ngoại giao được Dịch Mã quý nhân thôi thúc nên mồm mép rất khéo léo nhanh nhẹn, thúc đẩy vượng khí cả năm, trấn áp hung tinh, dễ được quý nhân giúp đỡ khi. gặp khó khăn.

10. Tuổi Dậu

Năm Nhâm Dần sẽ đem tới 4 tin vui cho người tuổi Dậu.

Cát tinh Đào Hoa rơi vào đường tình duyên nên quan hệ hôn nhân gặp nhiều may mắn, người đang cô đơn thì được trời đưa đẩy đến những mối lương duyên đẹp, nhiều tin vui liên quan đến yêu đương sẽ ập đến.

Vận đào hoa là cơ hội tốt cho những người đã kết hôn. Gặp đào hoa thì hôn nhân hạnh phúc, cuộc sống tình cảm nhiều màu sắc,nhất là những gia đình chuẩn bị có em bé. Con cái có thể trở thành gia vị hạnh phúc cho hôn nhân.

Năm nay có Thương Quan cát tinh nhập mệnh thì nhiều phúc khí, làm gì cũng may mắn. Các mối quan hệ trong xã hội cát lành, khó khăn có người ra tay cứu giúp, kẻ gian không có cơ hội hãm hại bạn.

Dậu tuy là con giáp học kém nhưng giỏi kiếm tiền, cộng thêm có thêm cát tinh trợ giúp nên dễ có được cơ hội giàu có, làm ăn gặp nhiều mối ngon.

11. Tuổi Tuất

Năm 2022 các mối quan hệ của tuổi Tuất trong cả năm đều tốt đẹp, người độc thân dễ thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ của người khác phái, dễ gặp được bạn khác giới ưng ý, có tin vui kết hôn, sinh con đẻ cái.

Đối với những người đã có gia đình thì hôn nhân hạnh phúc, đời sống tình cảm phong phú, nhiều màu sắc, có thêm thành viên mới.

Nhà có thêm em bé tuổi Nhâm Dần thì phúc lớn, sinh ra đã là con ngoan trò giỏi, sau này lớn lên báo hiếu cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ tuổi già.

Tam Hợp cục thúc vượng vận quý nhân ở cung tài lộc nên sự nghiệp vượng phát, liên tiếp thăng quan tiến chức, quý nhân đến tận cửa, nữ mệnh gặp nhiều may mắn hơn nam mệnh.

Đường sức khỏe thì không có gì đáng lo ngại, chỉ có xây xát nhẹ, không có tai nạn.

12. Tuổi Hợi

Theo vận may của 12 con giáp năm 2022, Hợi có đến 4 vậy may trong năm 2022, cát tinh nhập vào đường tình duyên chủ hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng ân ái, tình cảm mỹ mãn, đại cát đại lợi.

Đối với những người đã kết hôn sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, đặc biệt là những gia đình chuẩn bị sinh em bé.

Sự nghiệp của Hợi được được Nhị Hợp giải vòng kìm hãm, bạn được cấp trên dìu dắt đề bạt, liên tiếp thăng chức tăng lương, sự nghiệp có thành tựu lớn.

Trong các mối quan hệ, tuổi này có quý nhân giúp đỡ, trấn áp hung tinh, thăng quan tiến chức cả năm, làm gì cũng có người quý mến.

Đường tài vận được người khác giúp đỡ kiếm tiền, dễ có được nhiều của cải, tốt nhất là nên kiếm tiền bằng hình thức gián tiếp.

