Màu sắc mang lại nhiều may mắn cho 12 con giáp trong năm mới 2022

Xanh lá không chỉ là màu sắc tượng trưng cho sinh mệnh, sự sinh sôi, nảy nở nói chung mà còn mang lại nhiều may mắn và thịnh vượng dành riêng cho người cầm tinh con Chuột. Khi cảm thấy mệt mỏi, buồn chán hay áp lực tinh thần, người tuổi Tý có thể vận đồ hay phụ kiện màu xanh lá, hoặc đơn giản là hòa mình vào thiên nhiên để nhanh chóng lấy lại nguồn năng lượng đã mất. Màu sắc này chính là động lực, là nguồn cảm hứng sáng tạo vô biên dành cho bạn.

Xanh lam đậm là màu sắc khai vận, mang tới nhiều may mắn về tài lộc và tình duyên cho người tuổi Sửu trong năm 2022. Đây là một trong những màu sắc có tác dụng trấn an tinh thần rất tốt. Chỉ cần nhìn thấy nó, cơn giận của người tuổi Sửu sẽ nguôi ngoai nhanh chóng. Điều đó giúp bạn sáng suốt, bình tĩnh và làm chủ mọi tình huống, thành công chỉ còn là vấn đề thời gian.

3. Tuổi Dần – Màu xanh da trời

Tuy không phải là màu sắc tương hợp với bản mệnh người tuổi Dần, nhưng xanh da trời lại có tác dụng bổ sung những điều thiếu sót, hóa giải ảnh hưởng xấu của hung tinh, loại bỏ kẻ tiểu nhân đeo bám, gián tiếp thúc đẩy vận trình hưng vượng. Hơn nữa, xanh da trời đại diện cho màu sắc của tự nhiên, chứa nhiều linh khí mang tới sự linh động, hoạt bát trong tư duy và cách xử trí mọi việc.

4. Tuổi Mão – Màu đỏ tươi

Màu đỏ, đặc biệt là đỏ tươi không những mang lại sự phấn khích, cảm giác vui tươi, năng động mà còn hút nhiều may mắn về tài lộc. Với việc sử dụng màu đỏ thường xuyên như mặc, đeo trang sức hay đồ phong thủy, sử dụng nội thất màu đỏ…. sẽ mang lại nhiều niềm vui cho cuộc sống của người tuổi Mão. Nó sẽ giúp bạn cầu được ước thấy, vạn sự như ý, đặc biệt khiến kẻ tiểu nhân luôn phải kinh hãi mà tránh xa.

5. Tuổi Thìn – Màu cam

Người tuổi Thìn không quá cầu kì trong việc phối hợp các loại màu sắc. Với con giáp này, màu sắc được sử dụng theo tâm trạng, vui thì phối đồ có gam màu sáng, buồn buồn lại thích những màu trầm lắng. Tuy nhiên, dù thích hay không, bạn vẫn nên sử dụng nhiều màu cam trong năm 2022 nhé. Vì đây chính là màu sắc mang tới niềm vui, sự may mắn, cát tường cho bạn.

6. Tuổi Tỵ – Màu vàng

Màu vàng vừa mang tính nhắc nhở, lại cũng là biểu tượng của mục tiêu phấn đấu. Nếu những ai cầm tinh con Rắn vẫn còn hoang mang, chưa xác định được hướng đi trong công việc, cuộc sống, bạn có thể sử dụng nhiều màu sắc này. Để mỗi lần cảm thấy buồn chán, mất phương hướng, nó sẽ giúp bạn sớm tìm lại chính mình, đồng thời đề ra mục tiêu phấn đấu rõ ràng, nâng bước thành công ngày càng rực rỡ.

7. Tuổi Ngọ – Màu tím

Sắc màu tím tươi tắn sẽ mang tới nhiều may mắn trong cả sự nghiệp, tình duyên và tiền bạc cho người tuổi Ngọ. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng xua đuổi kẻ tiểu nhân đeo bám, hóa giải ảnh hưởng xấu từ những hung tinh, mang tới năm 2022 thuận buồm xuôi gió cho bạn.

8. Tuổi Mùi – Màu hồng đào

Vừa thoát khỏi năm tuổi, vận trình của người tuổi Mùi hứa hẹn nhiều biến đổi tích cực trong năm 2022. Nếu chú ý hơn tới việc sử dụng màu sắc cát tường, niềm vui sẽ nối tiếp niềm vui, cả năm tưng bừng, hứng khởi. Đây chính là màu sắc may mắn của người tuổi Mùi. Nó giúp bạn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng sống, sức khỏe dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, trút bỏ mọi gánh nặng vật chất và tinh thần trong cuộc sống.

9. Tuổi Thân - Màu xanh rêu

Trong năm 2022, người tuổi Khỉ nên sử dụng những màu sắc trầm lắng nhằm áp chế ảnh hưởng từ hung tin. Tuy nhiên, không nhất thiết phải là màu đen hay xám, mà có thể là màu xanh rêu. Gam màu trầm nhưng vẫn có sắc tươi tắn, vừa có tác dụng hóa giải sát khí, vừa mang tới sự tươi vui, niềm hi vọng mới.

10. Tuổi Dậu – Màu xám

Màu xám sẽ giúp người tuổi Dậu tránh xa những tranh chấp, mâu thuẫn, rắc rối thị phi nơi công sở nói riêng hay trong cuộc sống nói chung. Nó nhắc nhở bạn luôn nghiêm cẩn giữ mình, bình tĩnh và sáng suốt trong mọi tình huống. Có như vậy, cả sự nghiệp, tài vận, tình yêu, hôn nhân, sức khỏe của người tuổi Dậu mới tốt đẹp, đón nhiều tin vui liên tiếp.

11. Tuổi Tuất – Màu đen

Màu đen có tác dụng khắc chế sát khí ảnh hưởng tới vận mệnh của người tuổi Tuất trong năm 2022. Bạn có thể sử dụng ví tiền, đồ nội thất hay mặc quần áo màu đen… trong đời sống thường ngày. Bên cạnh đó, màu sắc này cũng giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi những mâu thuẫn, xung đột trong các mối quan hệ xã giao để luôn ở thế chủ động, được người khác kính nể.

12. Tuổi Hợi – Màu trắng

Gam màu mang lại nhiều may mắn và sự thịnh vượng cho người tuổi Hợi trong năm 2022 chính là trắng. Bên cạnh đó, nó còn hóa giải sát khí, giúp bạn gặp hung hóa cát, tài lộc song toàn, dễ gặt hái được thành công trong sự nghiệp.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).