Năm 2022, những con giáp nào nên sinh con để kích tài kích lộc, gia đình hạnh phúc vẹn toàn

12 con giáp tử vi 25/12/2021 07:45

Sinh con hợp tuổi với bố mẹ có thể giúp gia đình làm ăn thuận lợi, kích tài kích lộc, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình hòa hợp, êm ấm. Vậy con giáp nào nên sinh con trong năm 2022?

Năm 2022, sinh con vào tháng nào đẹp nhất?

Ngày tháng sinh cũng mang tới những vận mệnh khác nhau. Theo tử vi, tháng tốt nhất để sinh con trong năm 2022 là tháng 4, tháng 8 và tháng 10 âm lịch. Cụ thể như sau:

- Tháng 4 âm lịch: Thời điểm thích hợp để mang thai là khoảng tháng 7 âm lịch năm 2021. Trẻ sinh ra có tướng làm quan, tài lộc dồi dào, tương lai sẽ có một gia đình hạnh phúc. 

- Tháng 8 âm lịch: Thời điểm mang thai là khoảng tháng 12 âm lịch năm 2021. Trẻ bẩm sinh thông minh, nhanh nhẹn, quyết đoán và có năng lực làm lãnh đạo. 

- Tháng 10 âm lịch: Thời điểm mang thai là khoảng tháng 1 âm lịch năm 2022. Trẻ là người chân thành, lương thiện, chăm chỉ, thông minh và cần cù nên sự nghiệp và tài chính ổn định, được nhiều người ngưỡng mộ. 

Năm 2022, những con giáp nào nên sinh con để kích tài kích lộc, gia đình hạnh phúc vẹn toàn - Ảnh 1

Con giáp nào nên sinh con trong năm 2022 để kích tài, kích lộc?

Theo mệnh ngũ hành, bé trai sinh năm Nhâm Dần 2022 cung Khôn, hành Thổ, thuộc Tây tứ mệnh; bé gái cung Khảm, hành Thủy, thuộc Đông tứ mệnh.

Trẻ sinh năm 2022 thuộc mệnh Kim nên sẽ tương sinh với người có mệnh Thủy và Thổ, tương khắc với người mệnh Mộc và Hỏa. 

Xét về thiên can, thuộc Nhâm (Nhâm Dần) sẽ hợp với Đinh, tương hình với Mậu và Bính. Xét về địa chi, Dần sẽ hợp Ngọ, Tuất; còn Thân, Tỵ, Hợi sẽ nằm trong tứ hành xung.

Dựa vào các yếu tố trên cho thấy, bố mẹ tuổi Ngọ, Tuất sẽ rất hợp để sinh con năm 2022. Những tuổi hợp nhất gồm Giáp Tuất, Nhâm Tuất, Mậu Ngọ, Canh Ngọ.

Năm 2022, những con giáp nào nên sinh con để kích tài kích lộc, gia đình hạnh phúc vẹn toàn - Ảnh 2

Ngoài ra, bố mẹ tuổi Tân Mùi, Mậu Thìn, Đinh Mão cũng có thể sinh con năm Nhâm Dần 2022. Những tuổi này sinh con trong năm 2022 đạt điểm bình hòa, không tốt nhưng cũng không xấu.

Bố mẹ có tuổi đại kỵ tương khắc với tuổi Nhâm Dần nên tránh sinh con trong năm 2022 bao gồm: Ất Tỵ, Bính Ngọ, Nhâm Tý, Mậu Ngọ, Canh Tý, Giáp Ngọ. Bố mẹ thuộc mệnh Mộc và Hỏa, có mệnh tương khắc với mệnh Kim cũng không nên sinh con năm Nhâm Dần.

Bên cạnh đó, phụ nữ sinh năm 1972, 1975, 1977, 1979, 1981, 1984, 1986, 1988, 1993, 1995, 1997, 1999, 2002, cũng không nên sinh con trong năm 2022 để tránh Kim Lâu. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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