Năm 2022 là hạn "tam tai" của ba con giáp này, cần chú ý cẩn thận

Tam tai là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Cứ sau 12 năm, một người lại gặp hạn tam tai một lần và hạn này kéo dài trong 3 năm liên tiếp.

Hạn tam tai thường được tính theo tam hợp, tức 3 con giáp hợp tuổi nhau sẽ có chung một hạn. Trong 12 con giáp có 4 nhóm tam hợp gồm: Tý – Thìn – Thân, Sửu – Tỵ - Dậu, Dần – Ngọ - Tuất, Mão – Mùi – Hợi. Trong năm Nhâm Dần 2022 có 3 con giáp rơi vào hạn tam tai là Tý, Thìn, Thân. Theo cách tính hạn tam tai thông thường, đây là năm thứ nhất mà 3 con giáp này gặp hạn tam tai (năm đầu tam tai là Dần, giữa là Mão và cuối là Thìn).

Con giáp gặp hạn Tam Tai thường gặp nhiều trở ngại, khó khăn ở mọi phương diện. Nhất là trường hợp cả tuổi vợ và chồng đều nằm trong tam hợp thì hạn tam tai càng nặng, càng khiến gia đình mệt mỏi, lục đục. Nếu vợ chồng không cùng tam hợp thì hạn rải rác sẽ đỡ áp lực hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào gặp tam tai cũng là tai họa, mức độ ảnh hưởng nặng nhẹ sẽ khác nhau với từng tuổi. Một số việc xấu có thể xảy ra khi gặp hạn tam tai bao gồm: tính tình nóng nảy thất thường, gia đình có tang, dễ bị tai nạn xe cộ, bị thương tích, thất thoát tiền bạc, mang tiếng thị phi, làm ăn bết bát, bị kiện thưa hay dính đến pháp luật,…

Tuổi Tý Công việc của Tý có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Bạn làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Tý cũng bết bát, dễ mất tiền, thất thu. Chuyện tình cảm ảm đạm, vợ chồng lục đục, sức khỏe giảm sút. Tuổi Thìn Công việc của Thìn trong năm Nhâm Dần 2022 tuy khởi sắc hơn năm Kỷ Sửu 2021 nhưng do ảnh hưởng của tam tai nên chưa thực sự lý tưởng. Về tài chính, Thìn kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu cũng nhiều nên chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Điều Thìn cần chú ý nhất trong năm nay là sức khỏe của người thân trong gia đình vì gia đạo có điềm tang chế. Tuổi Thân Do gặp hạn tam tai 2022 nên Thân có một năm vất vả về mọi mặt. Công việc của bạn vô cùng khó khăn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài nặng. Bên cạnh đó, bạn còn cần phải đề phòng bị trộm cắp tài sản, họa tiểu nhân. Gia đạo không êm ấm vì vợ chồng dễ xung đột do công việc, tài chính. Sức khỏe của Thân cũng kém, bạn dễ mắc bệnh hơn. (Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

Những con giáp thuộc mệnh Thủy nên chú ý điều gì trong năm 2022 để gặp nhiều may mắn, tránh xa tai ương Dưới đây là những nét cụ thể về con đường tài vận một số tuổi mệnh Thủy trong năm Nhâm Dần 2022 mà các bạn có thể tham khảo cho 1 năm mới nhiều suôn sẻ và may mắn và thuận lợi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-2022-la-han-tam-tai-cua-ba-con-giap-nay-can-chu-y-can-than-442259.html