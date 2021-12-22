Đầu năm 2022, những con giáp này không nên đầu tư lớn, cần suy nghĩ cẩn trọng chuyện tiền nong

12 con giáp tử vi 22/12/2021 07:30

Những con giáp dưới đây trong năm 2022 cần phải cực kỳ cẩn trọng trong việc đầu tư nếu không muốn rơi vào cảnh trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn thông minh, tài giỏi và đặc biệt có chí cầu tiến. So với những con giáp khác, tuổi Thân là những người dễ dàng xông pha và không ngại đối mặt với gian nan, trắc trở. Những người tuổi Thân có đầu óc nhạy bén và thường có tài năng kinh doanh tốt, con giáp này có khả năng tự mình xây dựng mọi thứ nhờ sự tài giỏi vượt bậc.

Đầu năm 2022, những con giáp này không nên đầu tư lớn, cần suy nghĩ cẩn trọng chuyện tiền nong - Ảnh 1

Tử vi dự báo, tài lộc của người tuổi Thân giảm sút trông thấy trong năm 2022 này, chủ yếu là do công việc có nhiều khúc mắc, cản trở. Nhiều khi, dù bản mệnh có nhìn thấy cơ hội làm giàu trước mắt nhưng vẫn bỏ lỡ vì tâm lý do dự, thiếu quyết đoán.

Lại thêm Đại Hao hung tinh gây hao tán mạnh, tiền bạc kiếm khó đã đành lại còn dễ dàng tiêu tán. Bản mệnh nên kìm hãm tư tưởng thích hưởng thụ cuộc sống hơn là làm việc, chớ nên chạy theo xu thế của đám đông, mua sắm những vật dụng ngoài khả năng chi trả.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có vận khí rất tốt. Trong cuộc sống nếu gặp phải khó khăn thì thường là do bản thân ưa mạo hiểm nên dấn thân vào những bước đường không lối thoát.

Đầu năm 2022, những con giáp này không nên đầu tư lớn, cần suy nghĩ cẩn trọng chuyện tiền nong - Ảnh 2

Xem tử vi 2022 của 12 con giáp, tài lộc của tuổi Dần kém sắc, bạn không phải không làm ra tiền, nhưng tiền làm ra bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu cho cuộc sống và công việc làm ăn, vì vậy mà khó để dành ra được những khoản tiết kiệm đề phòng sự cố bất ngờ.

Thời điểm này, tuổi Dân cần hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt với người thân trong nhà. Trước khi đưa ra quyết định hợp tác làm ăn nên xác minh rõ đối tượng, chớ lơ là, tin tưởng người khác mù quáng kẻo dễ bị lợi dụng, khiến “xôi hỏng bỏng không”.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là những con người có trí tuệ lại rất bản lĩnh. Nhờ trực giác nhạy bén và khả năng nhìn xa trông rộng mà người tuổi Tý là một trong những con giáp tốt số nhất. Họ có tham vọng lớn, luôn đặt ra cho mình mục tiêu rõ ràng và lên kế hoạch kỹ càng trước khi hành động. Nếu là doanh nhân thì họ sẽ rất thành công. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng như vậy.

Đầu năm 2022, những con giáp này không nên đầu tư lớn, cần suy nghĩ cẩn trọng chuyện tiền nong - Ảnh 3

Theo tử vi, Tài lộc của người tuổi Tý khó mà lý tưởng được như ý muốn trong năm 2022 tới đây. Để tránh là con giáp mất tiền năm 2022, người tuổi Tý không nên tập trung tiền bạc ở một kênh nhất định kẻo dễ rơi vào cảnh trắng tay. Bạn nên đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác nhau, mỗi lĩnh vực một ít và chú ý an toàn.

Thời điểm các phương diện khác của cuộc sống cũng cần đến tiền để chi tiêu, bạn nhớ tìm cách cân đối tài chính, đừng chủ quan khi cầm tiền trong tay thì tiêu xài xả láng, đến lúc hết tiền lại phải chạy vạy, vay nợ.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm).

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