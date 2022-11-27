Ngũ hành xung khắc, 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (27/11) vận trình không mấy suôn sẻ, tài chính thâm hụt, tình duyên kém sắc, xui rủi bám lấy không buông

Hôm nay chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, mối quan hệ xã giao của người tuổi Dậu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bất đồng ý kiến khiến bạn và đối phương chẳng thể tháo gỡ được mâu thuẫn.

Vận trình tình duyên của bản mệnh gặp không ít khó khăn trắc trở khi chịu ảnh hưởng của ngũ hành Kim Mộc xung khắc. Người đến rồi đi không trở lại, bạn vẫn chưa thể tìm được người có thể dành trọn tâm tư tình cảm cho mình. Người có đôi cũng khó có thể có được tiếng nói chung trong khoảng thời gian này.

Mộc khắc Thổ ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh, nếu có bệnh thì bạn nên tập trung chữa trị, đừng để bệnh tật ảnh hưởng tới cuộc sống, chất lượng công việc của bạn.

Mộc khắc Thổ ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho biết Thương Quan giáng mệnh, người tuổi Thân có thể vì sự hiếu thắng của mình mà hành động bốc đồng xốc nổi. Đây chính là lúc sai lầm đáng tiếc xảy đến.

Không may là sai sót tuy nhỏ nhưng lại mang tính quyết định, ảnh hưởng đến cả tiến trình của bạn cũng như của tập thể. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước những tổn thất này, nhẹ có thể bị phạt, giảm lương, nặng hơn còn thể bị giáng chức, mất chức nữa.

Vận trình tình cảm kém sắc. Mối quan hệ tình cảm với nửa kia luôn tạo cho con giáp này cảm giác ngột ngạt, bức bách. Đó có thể là do những yêu cầu thái quá từ nửa kia hoặc do tác nhân ngoại cảnh nào đó ảnh hưởng.

Mối quan hệ tình cảm với nửa kia luôn tạo cho con giáp này cảm giác ngột ngạt, bức bách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay vận trình của người tuổi Mão trong ngày CN này không suôn sẻ khi Thiên Quan xuất hiện. Họa tiểu nhân rình rập, bản mệnh phải hết sức tỉnh táo, đừng để vướng vào vào cái bẫy đã được giăng sẵn.

Chưa kể, tính tình nóng nảy, dễ bị kích động sẽ khiến con giáp này khó tránh khỏi những va chạm trong giao tiếp, nhất là với những người có chức có quyền. Nếu bạn không thể giữ được bình tĩnh thì tình hình sẽ ngày càng xấu đi đó. Đây là lúc bạn cần phải hết sức cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói của mình.

Ngày Mộc khắc Thổ, bạn và người ấy vì bất đồng ý kiến mà nảy sinh tranh cãi, chẳng ai chịu nhường ai, mâu thuẫn vì thế mà lớn dần lên, những vết rạn nứt bắt đầu hình thành. Nếu cứ để mọi thứ tiếp diễn thế này thì chẳng mấy mà chuyện buồn sẽ đến đâu.

Ngày Mộc khắc Thổ, bạn và người ấy vì bất đồng ý kiến mà nảy sinh tranh cãi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo