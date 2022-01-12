Năm 2022, ba con giáp mệnh Kim này sẽ mạnh mẽ vượt qua khó khăn, có nhiều cơ hội thăng tiến, cuộc sống viên mãn

Ngay từ lúc trẻ, người mệnh Kim tuổi Canh Thìn đã sớm bộc lộ sự hoạt bát, nhanh nhẹn của bản thân mình. Không ngừng tích lũy kinh nghiệm, người tuổi Canh Thìn sẽ sớm ghi tên mình vào bảng danh vọng trong lĩnh vực sở trường bản thân đang theo đuổi.

Người mệnh Kim tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 thuộc kiểu người nhiều mơ mộng và cũng giàu tham vọng. Ưa phiêu lưu và mạo hiểm nên người mệnh Kim tuổi Canh Thìn luôn sẵn sàng chuẩn bị cho mình một nguồn năng lượng dồi dào để khám phá hành trình cuộc sống.

Năm 2022 là năm đầu tiên trong chuỗi ba năm thử thách Dần - Mão - Thìn, cũng là năm trực Thái Tuế của người tuổi Canh Thìn. Thiên thời có phần khó khăn hơn đòi hỏi người tuổi Canh Thìn phải có sự kiên nhẫn, bình tâm và suy xét mọi việc cẩn thận trước khi hành động.

Dù trong trường hợp nào, người mệnh Kim tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 cũng cần học cách sống và làm việc độc lập để khai mở thêm khả năng cá nhân.

Đây cũng là năm thử thách và trui rèn nhân tâm lẫn thực lực của người tuổi Canh Thìn. Chỉ cần kiên trì, bền bỉ, không ngại gian nan, giẫm đạp lên khó khăn mà bước, người mệnh Kim tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu bản thân đề ra.

2. Người mệnh Kim tuổi Nhâm Thân (1992)

Những người tuổi này thường nhanh nhạy, thông minh và cơ trí. Bản thân họ có năng lực giải quyết nhiều vấn đề, đồng thời cũng luôn muốn thể hiện mình. Tuy là kiểu người tinh tế, suy nghĩ thấu đáo, hành động nhanh nhẹn nhưng nhiều khi điều đó lại khiến họ trở nên vội vàng, nôn nóng, chưa hiểu rõ vấn đề đã bắt tay vào làm dẫn đến thất bại. Năm tháng dần trôi, người mệnh Kim tuổi Nhâm Thân sẽ sớm học được cách thu liễm cái tôi, trở nên bình tĩnh, cẩn trọng hơn trong mọi hành động.

Do bản thân có tài năng nên người mệnh Kim tuổi Nhâm Thân cũng có sự tự kiêu nhất định. Họ luôn muốn phát triển hơn về mọi mặt trong cuộc sống, dù sớm đạt được thành tích từ những ngày trẻ nhưng họ vẫn không ngừng bồi đắp thêm cho nội hàm của mình thêm phong phú.

Có thể nói rằng, mẫu người mệnh Kim tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có lối tư duy ngây thơ, chất phác và cũng rất đỗi thiện lương. Họ trân trọng tình cảm, sẵn sàng giúp đỡ mọi người nên đi đâu họ cũng được yêu quý.

Năm 2022 là năm đầu tiên người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 bước vào thử thách ba năm Dần - Mão - Thìn, nhưng điều đó không phải là cản trở khi bản thân họ có tài năng lẫn phúc đức.

Bản thân người mệnh Kim tuổi Nhâm Thân mang trong mình sự kiên cường, bất khuất, họ không mệt mỏi đấu tranh với những thăng trầm trong cuộc đời mình. Bởi vậy, năm 2022 cũng là năm thay đổi nhiều điều trong cuộc sống của họ.

Sẵn sàng đạp lên chông gai để hái hoa thưởng quả, người tuổi Nhâm Thân vẫn có thể đạt được cho mình những thành công nhất định trong năm. Tuy có bộ óc cực kỳ tinh tế nhưng lại thiếu những kế hoạch mang tính lâu dài trong tư duy nên nhiều người trong số tuổi Nhâm Thân thường theo đuổi cái lợi nhỏ trước mắt. Điều này cần thay đổi trong năm 2022 để đạt được mục tiêu và hoàn thành các kế hoạch đề ra.

3. Người mệnh Kim tuổi Giáp Tý (1984)

Người mệnh Kim tuổi Giáp Tý mang trong mình trực giác sắc bén lại có khả năng thích ứng với môi trường cao. Bản thân họ cũng là người được phú cho tính cách lạc quan, đi đến đâu cũng được hoan nghênh, kết giao được nhiều bè bạn.

Người mệnh Kim tuổi Giáp Tý có sự lạc quan từ "bẩm sinh", dù rơi vào hoàn cảnh khắc nghiệt thế nào họ cũng không hề nhụt chí, nhất định sẽ tìm ra đường lui cho mình. Luôn vui vẻ, lạc quan là vậy, nên người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 cũng rất biết tiếp thu ý kiến của người khác, nên họ là một trong những người dễ dàng có được nhiều trợ thủ nhất.

Người mệnh Kim tuổi Giáp Tý luôn bồi dưỡng cho mình một tầm nhìn dài hạn, nhưng đây cũng chính là "gót chân Asin" của họ. Nhiều khi, họ quá tự tin vào trực giác nhạy bén của mình mà không vận dụng tư duy một cách logic. Sự khinh xuất ấy không chỉ khiến họ bỏ lỡ nhiều mối quan hệ tốt mà trong chuyện tình cảm cũng dễ rơi vào tình huống phải hối hận. Đây cũng là điều họ cần chú ý và cải thiện trong năm 2022 kẻo ảnh hưởng đến tài vận và nguồn thu nhập.

Dùng vài lời chẳng thể nào phác họa được hết chân dung của người mệnh Kim tuổi Giáp Tý bởi ở họ vừa có sự kiên cường, tinh tế lẫn sự đáng yêu, tinh nghịch. Năm 2022 cũng là năm đầu tiên trong thời gian 3 năm thử thách Dần - Mão - Thìn của người tuổi Tý. Nhưng với những nền tảng bản thân tích lũy được, cùng với tầm nhìn của mình, người tuổi Giáp Tý hoàn toàn có thể biến khó khăn thành cơ hội, gặt được thành quả mỹ mãn.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).