Cơ hội đổi đời của 12 con giáp trong năm Nhâm Dần 2022 là gì?

Bước sang năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Tý cho thấy tinh thần chiến đấu hăng hái, dám đương đầu với mọi thách thức mà vận mệnh đưa tới.

Có thể nói tham vọng của bản mệnh trong năm 2022 khá lớn, điều đó thôi thúc bạn luôn chạy về phía trước và nỗ lực để đạt bằng được điều mình muốn. Ngay cả trong vấn đề tình cảm cũng không ngoại lệ, con giáp này chẳng ngần ngại là người chủ động theo đuổi để có thể giành được hạnh phúc của bản thân.

Chính thái độ tích cực đó cũng sẽ thúc đẩy vận khí của bạn ngày càng vượng hơn. Theo đó, bản mệnh ngày càng được trao thêm cơ hội để chứng tỏ bản lĩnh, khả năng dẫn dắt và lãnh đạo tập thể của mình. Đây là cơ hội nhưng cũng kèm theo không ít thách thức với con giáp này.

Tuy nhiên, vốn là người thông minh nên tuổi Tý chắc chắn sẽ biết cách nắm chắc thời cơ, biến khó khăn thành bàn đạp để bản thân tiến lên. Thành quả xứng đáng mà bạn nhận được là thái độ vô cùng hài lòng từ cấp trên. Nhờ thế, bạn có thể dễ dàng thăng quan tiến chức nhanh chóng, tương lai càng thêm phần tươi sáng.

2. Tuổi Sửu: Tài lộc tăng tiến

Năm nay, tuổi Sửu may mắn có được việc làm ăn vô cùng thuận lợi kéo theo tài lộc được cải thiện nhanh chóng, ngày càng dồi dào hơn nữa. Thu nhập của bạn sẽ không ngừng tăng lên, đồng thời bạn lại luôn biết cách quản lý chi tiêu nên có thể duy trì tài khí của mình luôn ổn định.

Càng những người mệnh lý có Tài tinh chiếu mệnh lại càng dễ gặt hái một năm vượng tài, làm ăn tấn tới, có bước đột phá cực lớn. Các nguồn của cải đều tăng tiến tạo ra cho tuổi Sửu sự tự tin và vững tâm.

Dù vậy, bạn cũng chớ vội vàng ôm đồm quá nhiều hàng hóa cùng một lúc hay nóng vội mở rộng quy mô quá nhanh mà chưa tính toán kỹ càng. Nếu không may rơi vào thời điểm vận khí sa sút sẽ rất dễ hao hụt tiền bạc, khoản vất vả làm ra tiêu tán trong nháy mắt.

Vậy nên hãy cứ sự thận trọng trong mọi trường hợp. Tốt nhất bạn nên vừa làm vừa thăm dò thị trường, chậm nhưng chắc còn hơn nhanh mà thiệt hại.

3. Tuổi Dần: Thêm con, tu chí lập nghiệp

Do năm 2022 là năm tuổi nên tuổi Dần phải đối mặt với không ít hung hiểm trong vận số. Khó khăn chồng chất, nhiều sự cố phát sinh bất ngờ. Nhìn chung cuộc sống xuất hiện biến động ở khắp các phương diện, chẳng lúc nào đầu óc được ngơi nghỉ.

Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh của mình mà không cần trông đợi vào vận may. Nếu có việc vui để "xung hỷ" trong năm, bản mệnh sẽ được giảm thiểu ít nhiều hung hiểm có thể phải đối mặt.

Theo đó, người tuổi này có thể đón tin vui thêm con thêm cháu trong năm 2022. Gia đình êm ấm, thuận hòa cũng giúp bạn có thể toàn tâm toàn ý, tập trung lo cho sự nghiệp mà không có bất cứ điều gì cản chân hay kìm hãm.

Một khi thực sự tu chí lập nghiệp làm ăn, con giáp này hoàn toàn có thể tự tay cho ra đời những thành quả lớn lao, khiến người khác phải nhìn bạn với ánh mắt khác xưa.

4. Tuổi Mão: Vạn sự cát lợi

Theo tử vi khoa học, cơ hội đổi đời sẽ đến với người tuổi Mão chủ yếu nhờ nhân duyên của bạn rất tốt, làm gì cũng suôn sẻ hơn hẳn, vạn sự cát lợi, khó khăn hay bất trắc đều lùi xa.

Cũng nhờ việc chú trọng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và khách hàng, bạn ngày càng hài lòng với công việc hiện tại, sẽ càng thêm hăng say cống hiến, tạo ra nhiều năng suất lớn hơn.

Tất cả những điều này tạo thành một hiệu ứng xâu chuỗi nối liền, thành quả cuối cùng mà bạn nhận được là những vị trí xứng đáng hay mức lương thưởng, đãi ngộ phù hợp với những gì đã bỏ ra.

Chẳng những vậy, nhân duyên tốt đẹp còn giúp tuổi Mão có rất nhiều cơ hội tìm kiếm nửa kia cho mình. Tuy nhiên, nhân duyên tốt lành không tự tìm đến mà đòi hỏi đương số phải chủ động tìm kiếm.

Những bạn đã có đôi có cặp cũng có thể tính chuyện kết hôn khi hai người cùng vượt qua thử thách để thêm hiểu về nhau. Với những ai đã lập gia đình thì tình cảm vợ chồng khá hài hòa, gia đạo nhìn chung yên ấm, có thể đón tin vui về chuyện con cái.

Hơn nữa, trong năm 2022, xung quanh những người tuổi Mão sẽ có nhiều quý nhân hơn, đó sẽ là những người luôn có thể hỗ trợ và giúp đỡ bản mệnh những lúc nguy cấp.

5. Tuổi Thìn: Có bước chuyển ngoặt

Đa phần người tuổi Thìn đã mang mệnh quý nhân ngay từ khi sinh ra. Cuộc sống được định trước bằng phẳng, suôn sẻ và tài phú hơn người.

Nếu bản mệnh vẫn đang ngụp lặn tìm kiếm cơ hội đổi đời hay kém may hơn người khác, đó chẳng qua là bạn vẫn chưa đi đúng đường, cũng chưa nắm bắt được vận may của mình.

Trong năm 2022, tuổi này đón những tin vui sung túc và viên mãn về mặt tài chính. Nhờ đó, bạn có thể thỏa thích mua sắm những món đồ, vật dụng mình mơ ước với số tiền mà bản thân kiếm được trong thời gian tới.

Bạn có thể nhận được những lời mời gọi đầu tư, làm ăn, hoặc một cơ hội thay đổi công việc tốt hơn. Hãy mạnh dạn đón nhận bất cứ sự thay đổi nào đến với mình, bạn sẽ đạt được kết quả mỹ mãn. Dù vậy, bạn cũng không thể chủ quan bởi xung quanh luôn có kẻ tiểu nhân rình rập để tìm cách hãm hại, cướp đoạt của bạn.

Chỉ cần bạn đủ nhạy bén khi thời cơ tốt xuất hiện để nhanh chóng vận dụng chuyên môn và tài năng của mình, kết quả thu được chắc chắn sẽ ngoài mong đợi. Đó sẽ là bước chuyển ngoặt không nhỏ, đưa cuộc sống của bạn lên một đỉnh cao mới khi đã “lội ngược dòng” thành công.

6. Tuổi Tị: Gặp hung hóa cát

Trong năm 2022, vận khí của người tuổi Tị khá bấp bênh, có tốt có xấu, trong cát tàng hung nên đòi hỏi bản mệnh phải hành sự thận trọng để giảm thiểu tốt đa rủi ro và bất trắc có thể đối mặt.

Tuy may mắn không đến với bạn quá nhiều trong năm Nhâm Dần, song nếu biết tận dụng mỗi một cơ hội mà số phận an bài, bạn hoàn toàn có thể xoay chuyển vận thế, lội ngược dòng nhanh chóng.

Vốn dĩ con giáp tuổi Tị là người thông minh, nhanh nhẹn, làm việc gì cũng quyết tâm đến cùng, không bỏ cuộc giữa chừng nên thường có được thành công. Chỉ có điều bạn thường phải chịu ảnh hưởng từ cục diện xu thế chung nên không ít lần phải chật vật trên đường chạm tay tới mục tiêu.

Với những nỗ lực đã bỏ ra, tuổi này hoàn toàn có thể tự tay hóa giải vận đen, đón vận may bay tới khi bước sang năm 2022. Tài vận thêm phần dồi dào, cơ hội phát tài liên tiếp kéo đến, bản mệnh không còn phải đau đầu vì cơm áo gạo tiền mà có thể toàn tâm toàn ý để phát triển sự nghiệp ngày một rực rỡ hơn nữa.

Bạn sẽ trút bỏ lại những khó khăn và phiền muộn thời gian qua để cuộc sống bước sang một trang mới.

Với người đã và đang muốn khởi nghiệp, bạn cũng sẽ có động lực và tinh thần phấn đấu mạnh mẽ, không sợ thất bại, dám thử sức, nhờ vậy mà tỷ lệ thành công rất cao.

7. Tuổi Ngọ: Quan lộ rộng mở

Cơ hội đổi đời của 12 con giáp năm 2022 là gì? Đối với tuổi Ngọ, năm 2022 sẽ là năm bạn có khá nhiều cơ hội thuận lợi trong quá trình truy cầu danh lợi của mình.

Nhờ có nhiều cát tinh hội tụ, con giáp này đón vận trình tài lộc dồi dào. Dấu hiệu dễ thấy nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá trúc trắc, vất vả như trước. Lợi nhuận liên tục đổ về túi cho thấy bạn đang đi đúng hướng, dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về thành quả lớn lao.

Không chỉ tài lộc, đường quan lộ của tuổi này cũng khá lý tưởng trong năm 2022. Bản mệnh có đại cát tinh soi chiếu, mang tới vận quý nhân vượng, được người quyền thế giúp sức như thể tìm thấy cầu vồng sau cơn mưa.

Miễn là đương số nỗ lực và kiên trì tới cùng, mưu sự cũng thành được đến bảy tám phần. Dù quá trình có đôi chút trúc trắc nhưng tuổi này nhanh chóng lấy lại tinh thần, không ngừng học hỏi và mở rộng kiến thức cũng như mối quan hệ xã giao, từ đó tìm được cơ hội mới.

8. Tuổi Mùi: Nhân duyên khởi sắc

Có cát tinh chủ nhân duyên chiếu mệnh, năm 2022 sẽ là năm người tuổi Mùi có nhiều thăng hoa trong chuyện tình cảm.

Người độc thân có thể thuận lợi tìm được ý trung nhân, mối quan hệ phát triển nhanh chóng. Đôi bên không chỉ có chung quan điểm sống, mà còn tìm thấy ở người kia sự an tâm và tin tưởng, trở thành những người bạn tâm giao của nhau. Thậm chí có người còn có thể nên duyên vợ chồng ngay trong năm.

Người đã lập gia đình cũng có thể nhận được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo và cả sự động viên lớn lao từ bạn đời để thêm tự tin trong cuộc sống.

Nhân duyên khởi sắc còn hỗ trợ những chú Dê ở phương diện hợp tác làm ăn. Bạn có thể tìm được những mối liên kết, hợp tác tốt đẹp với người khác trong năm 2022 này.

Tài khí vượng sẽ thúc các mối làm ăn, kinh doanh hay đầu tư đều nhanh chóng sinh lời, gặp may mắn. Mệnh chủ cũng có “số hưởng”, được đi tới nơi cao sang, ăn nhiều của ngon vật lạ hay có người "dẫn mối" để thu về càng nhiều lợi nhuận. Cơ hội nhiều là thế, nhưng nên nhớ cái giá phải trả cũng rất đắt, tuổi Mùi cần hạ quyết tâm cao độ và đừng ngại ngần đánh đổi.

9. Tuổi Thân: Thành gia lập nghiệp

Xem tử vi, Thân là một trong những tuổi phạm Thái tuế năm 2022. Cổ nhân có câu: “Thái Tuế đương đầu tọa, Vô hỷ tất hữu họa”, tức là trong năm phạm Thái Tuế, không có chuyện vui thì e rằng tai họa ập đến. Vì thế mà vận khí của tuổi Thân trong năm phạm Xung Thái Tuế được dự báo gặp đủ chuyện bất thuận, xui xẻo bủa vây, không được như ý.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa trong năm 2022 bản mệnh chỉ toàn những chuyện thất bát, mà ngược lại bạn hoàn toàn có thể tự cải biên số mệnh bằng cách "xung hỷ" để số mệnh có thể giảm bớt hung hiểm, gặp nhiều tốt đẹp trong năm.

Theo đó, bản mệnh có thể tiến hành những việc vui trong năm 2022 như kết hôn, sinh con, dọn về nhà mới, thành lập công ty..., điều này có thể làm giảm tác động của Thái Tuế lên vận trình cả năm. Còn nếu không có chuyện vui, bạn phải chuẩn bị tâm lý để đón nhận những điều xui rủi sắp xảy ra.

Một khi chuyện tình cảm cá nhân đã đi vào ổn định, bản mệnh cũng có thể yên tâm tu chí làm ăn, tự thân lập nghiệp. Người tuổi này có thể không hề biết rằng cuộc sống hôn nhân, gia đình lại có ảnh hưởng tích cực đến vận quan lộ của bạn.

Sau khi kết hôn là lúc may mắn tìm đến gõ cửa, những nỗ lực của bạn trong công việc cũng được ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Theo đó, thu nhập cũng tăng lên đáng kể và bạn cũng sẽ có chỗ đứng nhất định trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi.

10. Tuổi Dậu: Được cấp trên đánh giá cao

Tử vi 2022 nhận thấy rằng, sang năm Nhâm Dần, vận thế của người tuổi Dậu dần đi vào ổn định hơn, có nỗ lực ắt gặt hái thành công, mưu sự cũng có thể thành khi đủ nghiêm túc và chăm chỉ.

Công việc làm ăn phát triển ổn định, đón những đổi mới tích cực hơn. Các mối quan hệ xã giao cũng hài hòa.

Tuy vận may không trao cơ hội vào thẳng tay bạn nhưng những biến động bình ổn trong năm chính là bàn đạp vững chắc để bạn có thể tự mình tạo ra cơ hội bứt phá hay bùng nổ cho bản thân.

Có thể thấy, cơ hội vẫn luôn có, chỉ là bạn có kịp nắm bắt và biết cách tận dụng, khai thác tối đa hay không.

Chỉ cần bạn tập trung cố gắng, phát huy tài năng thiên bẩm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, kết hợp với tham vọng sẵn có thì hoàn toàn có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mở ra nhiều cơ hội thăng quan tiến chức.

Những dự án được hoàn thiện ở mức độ cao, ít sai sót, tạo ra lợi ích lớn lao cho công ty sẽ giúp bạn nhận được đánh giá cao từ cấp trên của mình. Điều này rất hữu ích cho đường thăng tiến của bạn.

11. Tuổi Tuất: Đào hoa khoe sắc

Nhờ có cục diện Tam Hợp thúc vượng khí lại có nhiều cát tinh cao chiếu trong năm 2022, vận khí của người tuổi Tuất như được tiếp thêm luồng gió trong trẻo, rực sáng bừng bừng. Hầu hết các phương diện đều có nhiều khởi sắc, đón không ít cơ hội vươn lên.

Đặc biệt, đường tình duyên đón nhiều tin vui mà đến chính bạn nhiều khi cũng không kịp có sự chuẩn bị trước.

Chuyện tình cảm của người tuổi Tuất với các tín hiệu đáng mừng, các mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp. Bản mệnh cũng rất được lòng những người khác phái.

Với những người còn độc thân, bạn mang thể được người quen giới thiệu xem mắt mang các đối tượng đầy triển vọng. Hãy thử gặp gỡ và tiếp xúc vì biết đâu người đó hợp với bạn. Một số người cũng có thể tìm thấy nửa kia của đời mình thông qua công việc hay các buổi tiệc, gặp gỡ bạn bè. Trong năm nay, các cặp đôi đã có thời gian tìm hiểu và bên nhau lâu có thể đi tới hôn nhân.

Mối quan hệ của các cặp vợ chồng cũng rất tích cực. Tuy vẫn tồn tại những trắc trở, mâu thuẫn thường ngày nhưng bạn và người ấy vẫn vượt qua được. Nhưng bạn cũng nên nghiêm cẩn giữ mình, vì đào hoa quá vượng có thể sinh ra nhiều cám dỗ, đe dọa hạnh phúc gia đình

hiện có.

12. Tuổi Hợi: Động lực lớn từ gia đình

Đối với người tuổi Hợi, gia đình luôn là nguồn động lực lớn lao của con giáp này. Vậy nên đảm bảo cuộc sống đủ đầy cho những người thân thiết chính là mục tiêu hàng đầu của bản mệnh.

Trong năm 2022, sự nghiệp của bạn phát triển thuận lợi một phần là nhờ có các mối quan hệ xã giao hài hòa, một phần là nhờ sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của bản thân bạn. Vận khí bấp bênh trong cát tàng hung cũng đòi hỏi bạn luôn phải cẩn thận.

Chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời không ngại chấp nhận thử thách thì chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của cấp trên, có cơ hội được cất nhắc. Tài chính nhờ thế cũng được đảm bảo ổn định.

Túi tiền rủng rỉnh cho phép bạn có điều kiện chăm lo cho gia đình, có thể đón chào thành viên mới khi đã chuẩn bị các yếu tố cần thiết tốt nhất.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).