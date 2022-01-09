Ba con giáp này sẽ vươn lên mạnh mẽ, giàu có trong tháng 12 Âm lịch dù trước đó tài vận kém may mắn

Theo đánh giá của các chuyên gia phong thủy, tuổi Tý trời sinh là những người thông minh, chăm chỉ, rất sắc sảo trong tư duy. Họ biết cách kiếm tiền và cũng biết cách tiêu tiền, không để một đồng một cắc nào bị sử dụng sai mục đích.

Tử vi học có nói, tháng 12 âm - tháng Chạp - tháng cuối cùng trong năm Tân Sửu, tuổi Tý sẽ được quý nhân trợ giúp, Thần tài hỗ trợ nên sẽ vươn lên mạnh mẽ, về đích viên mãn, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đây được coi là 1 trong 3 thời điểm may mắn nhất trong năm nay của tuổi Tý mà họ nhất định không được bỏ lỡ.

Nếu như nửa đầu năm tuổi Tý bị thử thách ít nhiều trong công việc, thì nửa cuối năm là lúc họ tỏa sáng với nhiều cơ hội thể hiện bản thân.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, không phải 1 con giáp nổi bật giữa đám đông, nhưng tuổi Sửu lại chinh phục người đối diện bằng phong thái điềm tĩnh, thâm trầm. Họ thông minh nhưng không bao giờ tự kiêu, trái lại, họ luôn chăm chỉ làm việc và đối xử với người khác một cách khiêm tốn và tử tế.

Vì năm vừa rồi là năm tuổi của những người tuổi Sửu nên họ có hạn Thái tuế vừa gặp may, vừa gặp thách thức bất ngờ, nhất là trong sự nghiệp, nhiều phen khiến họ mệt mỏi và mất phương hướng.

Bước sang tháng 12 âm lịch, tuổi Sửu sẽ thoát ra khỏi sự trấn áp của sao xấu, từng bước khẳng định bản thân, thu nhập ngày càng cải thiện, tiền tích lũy cũng tăng lên, giúp họ chuẩn bị đón một cái Tết trong sự ấm no, sung túc.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ có ưu điểm là thông minh, sáng láng và vô cùng nhiệt huyết. Một khi đã bắt tay vào việc gì, họ sẽ làm đến nơi đến chốn, cống hiến toàn bộ thời gian và sức lực cho nó.

Tuy nhiên, trong năm vừa qua, do Ngọ và Sửu tạo thành 1 trong 6 cặp con giáp Lục hại, dính hạn Thái tuế nên có 1 số việc tuổi Ngọ muốn làm mà chưa thể hoàn thành.

Tử vi học có nói, chỉ cần vượt qua tháng 11 âm này thì tự nhiên những mâu thuẫn, khúc mắc của họ cũng dần dần được giải quyết hết, họ sẽ bước vào tháng 12 trong sự bình an và nhiều phước lành. Khó khăn qua hết, công việc có nhiều tiến triển, sự nghiệp có những bước củng cố vững chắc, tuổi Ngọ sẽ được đền bù lại gấp nhiều lần.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm).