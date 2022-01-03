Tháng 1/2022: Ba con giáp nào được thần may mắn gõ cửa? Hai con giáp khác cần chú ý kẻo gặp vận xui

12 con giáp tử vi 03/01/2022 13:15

Hãy cùng xem tháng đầu tiên của năm mới 2022 mang lại điều bất ngờ gì cho những con giáp này nhé.

Ba con giáp gặp nhiều may mắn trong tháng 1/2022

Tuổi Mão

Trời sinh số mệnh của người tuổi Mão tương đối tốt. Trong tháng 1 tới đây, con giáp này có cát tinh chiếu cung tài lộc, không những liên tục gặp may mắn mà còn được thần Tài phù trợ. Vì vậy, tuổi Mão nắm chắc vận may trong tay, cuộc sống có thể vô lo vô nghĩ, phú quý ngập tràn.

Nhờ có năng lực tốt, con giáp này có thể được chiếu cố trong công việc, đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng với tiền thưởng hậu hĩnh, có cơ hội thăng chức, tăng lương, đón một cái Tết âm lịch đủ đầy.

Tháng 1/2022: Ba con giáp nào được thần may mắn gõ cửa? Hai con giáp khác cần chú ý kẻo gặp vận xui - Ảnh 1

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính cách trung thực, nhiệt tình và luôn có trách nghiệm trong công việc nên được mọi người tin tưởng, yêu mến.

Trong tháng 1/2022 tới đây tuổi Tuất sẽ bước vào đại vận vượng tài nên đón nhận nhiều cơ hội phát tài. Chỉ cần con giáp này không bỏ lỡ thì đây chắc chắn là thời điểm bộ thu về tiền bạc, giúp con giáp này có thêm của cải tích lũy.

Tháng 1/2022: Ba con giáp nào được thần may mắn gõ cửa? Hai con giáp khác cần chú ý kẻo gặp vận xui - Ảnh 2

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi yêu thích sự tự do, đam mê khám phá, tìm tòi những điều mới lạ nên thường được giao phó cho những công việc quan trọng.

Tháng 1/2022, khi tài tinh nhập mệnh, công việc của con giáp này lên hương, thăng tiến như diều gặp gió, làm một thu mười, thu nhập dồi dào. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm cũng suôn sẻ, viên mãn.

Tháng 1/2022: Ba con giáp nào được thần may mắn gõ cửa? Hai con giáp khác cần chú ý kẻo gặp vận xui - Ảnh 3

 

Hai con giáp cẩn trọng thị phi trong tháng 1/2022

Tuổi Dần

Trong tháng 1/2022, khi đứng trước bất kỳ lợi đề nghị hợp tác nào, tuổi Dần đầu phải suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ. Dù không phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc nhưng con giáp này cần cẩn trọng trong mùa giảm giá, tránh rơi vào cảnh cháy túi chỉ vì shopping.

Tình hình sức khỏe của tuổi Dậu cũng không được tốt lắm. Con giáp này cần chú ý tới bản thân nhiều hơn.

Tháng 1/2022: Ba con giáp nào được thần may mắn gõ cửa? Hai con giáp khác cần chú ý kẻo gặp vận xui - Ảnh 4

Tuổi Thân

Biểu đồ may mắn của tuổi Thân trong tháng mới có dấu hiệu đi xuống. Lời khuyên lúc này dành cho tuổi Thân là nên chuyên tâm vào công việc chính, đừng mất tập trung kẻo dẫn tới sai sót. Ngoài ra, con giáp này cũng cần thận trọng với những lời đề nghị vay mượn tiền từ bạn bè cũ. 

Về mặt sức khỏe, nếu cần đi xa thì tuổi Thân nên cẩn trọng chuyện ăn uống.

Tháng 1/2022: Ba con giáp nào được thần may mắn gõ cửa? Hai con giáp khác cần chú ý kẻo gặp vận xui - Ảnh 5

 

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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