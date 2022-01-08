Tổng quan tử vi tháng 12 Âm lịch: Các con giáp nên chú ý những gì để có một năm trọn vẹn?

Trong tháng này, những người tuổi Tý bắt đầu một tháng mới với sự hứng khởi và năng lượng tràn đầy. Về sự nghiệp, đây là thời điểm tốt để người tuổi này nắm bắt cơ hội củng cố vị trí đã có và phát triển sự nghiệp.

Vào tháng này, kiên trì hơn sẽ thấy thành quả, biết thể hiện năng lực sẽ được lãnh đạo trọng dụng, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Đặc biệt, tài lộc sẽ ghé thăm người tuổi Tý trong tháng này, các khoản đầu tư trước đó có thể mang lại cho họ nguồn lợi lớn.

Tháng 12 này là một khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Sửu.

Trong công việc, người nhóm tuổi này nên vận dụng khả năng tư duy logic để đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn. Hơn nữa, việc kết giao thêm bạn bè có cùng tư tưởng và chí hướng sẽ giúp sự nghiệp của họ phát triển, gặt hái được nhiều thành quả.

Về phương diện tài chính, đây là thời điểm thích hợp để những người tuổi Sửu đầu tư, thu lợi. Trong tháng này, phương diện tình cảm của những người tuổi Sửu không được thuận lợi, tuy nhiên, thay vì cảm thấy bế tắc thì hãy tận dụng thời điểm này để cống hiến hết mình cho công việc kinh doanh, bởi cơ hội này sẽ không kéo dài.

Tuổi Dần

Với người tuổi Dần, tháng 12 này chính là khoảng thời gian hung cát đan xen. Về công việc, bản mệnh không nên chủ quan lơ là mà phạm lại những sai lầm như trước đó.

Trong tháng này, đừng để công việc khiến bạn chán nản mà phải cố gắng phát huy chuyên môn của mình, đảm bảo hoàn thành tốt những kế hoạch đã đặt ra. Đừng vội vã từ bỏ bởi công sức mà bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng.

Về tiền bạc, người tuổi Dần tháng này hạn chế tiêu pha, đặc biệt chớ nên vung tiền vào những chuyến đi xa tốn kém, chỉ chi tiền vào những mục tiêu cần thiết.

Tuổi Mão

Tháng này, người Tuổi Mão sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, do vậy mà dễ sa sút tinh thần, rơi vào trạng thái căng thẳng, buồn phiền. Trong công việc, bản mệnh khao khát chinh phục những điều mới mẻ và tạo ra những bước đột phá lớn. Tuy nhiên, chuyện làm ăn trong thời điểm này sẽ không mấy suôn sẻ, sẽ có tiểu nhân quấy phá.

Dù vậy, bản mệnh là người có tầm nhìn xa trông rộng nên thành công tránh được phiền nhiễu. Cũng trong tháng này, chuyện tình cảm của người tuổi này có những bước phát triển tích cực, tuy nhiên cần cân nhắc cẩn thận trong các mối quan hệ để tránh chuốc họa.

Tuổi Thìn

Tháng này, người tuổi Thìn sẽ đón nhận khá nhiều may mắn, đặc biệt là trong sự nghiệp. Công việc thuận lợi, nhiều cơ hội tìm đến đòi hỏi bản mệnh này cần phải tập trung và nắm bắt thời cơ để phát triển. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn đánh giá lại kỹ năng của bản thân và thương lượng một mức lương cao hơn với cấp trên.

Trong tháng này, việc gặp gỡ và hợp tác với những đối tác tiềm năng giúp bạn kiếm được một khoản bội tiền. Tuy nhiên, đừng vì công việc mà quá lao lực khiến sức khỏe bị ảnh hưởng, ra đường cần hết sức cẩn thận.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi tháng 12 năm 2021, người tuổi Tỵ có cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân trong công việc, nếu biết nắm bắt và thể hiện tốt, họ có thể được cân nhắc lên những vị trí cao hơn.

Trong tháng này, tiền bạc của người tuổi Tỵ cũng dư giả, chuyện làm ăn có nhiều thuận lợi giúp họ tích lũy được nhiều tài lộc.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ không gặp may mắn trong tháng này. Trong công việc, họ sẽ phải vượt qua một số trở ngại để có thể duy trì thành quả đã đạt được. Về tài chính, những người kinh doanh cần chú ý không chạy theo xu hướng đầu tư, rất dễ bị thua lỗ.

Đồng thời, tránh những cuộc vui xa xỉ hay những chuyến đi xa bởi những điều này có thể khiến bạn rỗng túi. May mắn là sức khỏe của người tuổi Ngọ vẫn ổn định, tránh làm việc quá sức khiến tinh thần càng dễ sa sút.

Tuổi Mùi

Tháng này, người tuổi Mùi sẽ phải làm việc khá vất vả nếu muốn thoát ra khỏi giai đoạn bất ổn hiện tại. Trong công việc, sự chần chừ, chậm trễ sẽ khéo công việc của bạn đi xuống, thậm chí còn có thể bị tiểu nhân rắp tâm chiếm mất công lao.

Bên cạnh đó, tình hình tài chính của người tuổi Mùi cũng không khá khẩm hơn, họ nên hạn chế chi tiêu trong giai đoạn này. Tuy vậy, bản mệnh này cũng đừng âu lo quá nhiều, suy nghĩ tích cực để đầu óc được thư giãn sẽ tốt hơn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ đón tháng 12 với nhiều điều khởi sắc. Chỉ cần bạn tự tin, cố gắng phát huy được năng lực của mình thì mọi mặt đều có những bước tiến đáng kể. Tháng này, bạn có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, nhờ đó mà tiền bạc rủng rỉnh.

Tuy nhiên, tháng 12 không phải là thời điểm thích hợp để người tuổi Thân đầu tư mạo hiểm, nếu không cẩn thận thì có thể sẽ bị lừa gạt, tùy tiện đầu tư dễ gặp rủi ro, mất hết thành quả vất vả kiếm được.

Tuổi Dậu

Về công việc, người tuổi Dậu có thể sẽ được khen thưởng trong tháng này vì những nỗ lực và cống hiến bấy lâu.

Về tiền bạc, một khoản thu bất ngờ sẽ đến khiến hầu bao của bản mệnh này rủng rỉnh. Trên phương diện tình cảm, người độc thân cũng sẽ sớm tìm được đối tượng như ý, cuộc đời sẽ bước sang trang mới.

Tuổi Tuất

Tháng này, người tuổi Tuất rực rỡ hay ảm đạm đều phụ thuộc vào thái độ và quyết định của họ. Trong công việc kinh doanh, sẽ có những cơ hội mới tìm đến bản mệnh này.

Ngoài ra, tài chính tháng này của người tuổi Tuất cũng liên quan trực tiếp đến các quyết định mà họ đưa ra. Do đó, hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra sự lựa chọn, đừng hấp tấp rồi lại khiến công lao đổ sông đổ bể.

Tuổi Hợi

Xét về phương diện công việc, người tuổi Hợi sẽ có cơ hội đảm nhận những trọng trách mới với lợi nhuận tài chính cao. Tuy nhiên, đừng vì quá vui mừng trước cơ hội này mà đưa ra những quyết định vội vàng, hấp tấp. Điều này có thể sẽ khiến bạn phải hối hận, nhất là trong những lĩnh vực không phải là thế mạnh của bạn.

Về tiền bạc, sẽ có quý nhân xuất hiện hỗ trợ tài chính giúp người tuổi này nhanh chóng hoàn thiện những kế hoạch đã đặt ra. Đây cũng là thời điểm để bản mệnh này quan tâm hơn về sức khỏe, đừng quá bi quan hay âu lo mà khiến cơ thể bị suy nhược.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).