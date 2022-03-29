Khó khăn chồng chất, 3 con giáp cực xui xẻo tuần này (28/3 – 3/4), làm gì cũng dễ thất bại

Tuổi Tỵ được dự báo là sẽ có hung vận khá lớn cản trở nên vận trình trong tuần này ngập tràn biến động bất lợi. Đây là dấu hiệu cảnh báo con giáp này làm việc gì cũng phải cẩn thận, nhìn trước ngó sau.

Cuối tuần này được khuyên cũng không phải là ngày thích hợp để Tỵ mạo hiểm đầu tư kinh doanh. Tiền bạc kiếm được chẳng hề dễ dàng, bạn không nên vì nhất thời ham cái lợi trước mắt mà ném tiền qua cửa sổ. Bạn có thể đợi tới thời điểm thích hợp hơn, cơ hội vẫn còn rất nhiều.

Theo tử vi của 12 con giáp nói rằng, trong tuần này sự nghiệp của người tuổi Mùi khó mà đạt được bước phát triển mong muốn. Bạn thường phải giải quyết nhiều rắc rối do đồng nghiệp gây ra, đến nỗi không có thời gian dành riêng cho mình, vì vậy mà công việc cũng có dấu hiệu trì trệ nhất định.

Cùng với đó, bạn cần chú ý trong việc kết giao với mọi người, chớ nên tin tưởng người khác quá dễ dàng mà rước họa vào thân. Những kẻ càng nhiệt tình với bạn, nịnh nọt, bợ đỡ bạn lại càng là những kẻ cần phải đề phòng hơn.

Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo tuần này không có dấu hiệu khởi sắc. Dường như bạn và người ấy vẫn đang rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh không hồi kết. Đừng yếu lòng tìm người chia sẻ ở bên ngoài, bởi làm vậy tức là bạn đang chính tay hủy hoại hạnh phúc của mình đấy.



Tuổi Thân

Người tuổi Thân cần hết sức cẩn thận trong tuần này bởi có điềm báo hung hiểm xuất hiện. Rất nhiều việc không như ý xảy ra khiến bạn đứng ngồi không yên, tinh thần thiếu ổn định, tính khí trở nên nóng nảy, cực đoan.

Vận trình tài lộc cũng không có dấu hiệu tăng tiến, vì thế tốt nhất là bạn không nên vội vàng nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của người khác. Việc kiếm tiền làm giàu trở nên khó khăn hơn với con giáp này khi bao nhiêu tiền của công sức bạn bỏ ra vẫn chưa thu lại thành quả xứng đáng như mong đợi. Có lẽ bạn đã tính toán sai ở đâu đó, hãy tập trung tìm ra mắt xích bị lỗi đó và nhanh chóng loại bỏ.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).