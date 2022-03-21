Đồng hồ điểm đúng 0h ngày 22/3, 4 con giáp may mắn uống no lộc trời, tiền tài viên mãn khiến ai cũng trầm trồ

12 con giáp tử vi 21/03/2022 23:59

Tử vi cho biết, đúng 0h ngày 22/3/2022, 4 con giáp sau đây sẽ gặp cơ hội đổi đời, tiền tài, sự nghiệp, tình duyên đều thuận lợi.

Tuổi Dậu

Tử vi có nói, từ ngày 22/3, tuổi Dậu lại bước lên “đỉnh cao” nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội. Nếu nắm bắt được vận may này, những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Không chỉ vậy, tuổi Dậu còn có khả năng sẽ trả được những khoản nợ trước đó và thậm chí có một khoản tiết kiệm kha khá. Những người còn độc thân tuổi Dậu cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình từ thời điểm này.

Đồng hồ điểm đúng 0h ngày 22/3, 4 con giáp may mắn uống no lộc trời, tiền tài viên mãn khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh 1

 

Tuổi Thìn

Thông minh, bản lĩnh và có tham vọng nên Thìn chưa bao giờ ngừng cố gắng để tiến xa hơn trong sự nghiệp, công danh ngày càng rộng mở. Chỉ cần vững vàng, kiên định con giáp giàu có này ắt uống cạn lộc trời, túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, chỉ cần bước sang ngày 22/3, con giáp may mắn này sẽ đào trúng mỏ vàng, tiền chất như núi, sự nghiệp hanh thông, tình duyên nở rộ đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Hợi

Điềm đạm, dĩ hòa vi quý và chẳng hề mưu cầu quyền lực, càng không ham vật chất nên Hợi chẳng mất lòng ai bao giờ. Thế nhưng, chính sự vô tư, cống hiến hết mình trong công việc mà không hề suy tính thiệt hơn nên Hợi có sự nghiệp hanh thông, tiền chủ động tìm đến tận cửa.

Từ ngày 22/3 trở đi Hợi sẽ chẳng cần lo lắng chuyện tiền bạc, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục chính là phúc phần Hợi xứng đáng nhận được.

Đồng hồ điểm đúng 0h ngày 22/3, 4 con giáp may mắn uống no lộc trời, tiền tài viên mãn khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh 2

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi đã được dự đoán là một trong những con giáp phát tài khi bước ngày 22/3. Từ thời gian này do có quý nhân giúp đỡ liên tiếp, hóa giải những điều chẳng lành, vận may của tuổi Mùi còn lớn hơn trong những ngày tiếp theo.

Người tuổi Mùi rất có khí chất, giỏi giao tiếp nên có thể trở thành tâm điểm trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Chính vì sự khôn khéo đó mà vận may của tuổi Mùi sẽ tăng lên, được nhiều người giúp đỡ hơn. Đặc biệt, những người tuổi Mùi có thể gặp cơ hội để phát tài hoặc mở ra nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp để thăng quan, tiến chức.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

 

Đúng thứ Hai ngày 21/3/2022, 4 con giáp vơ vét hết tiền tài trong thiên hạ, giàu sang phú quý không ai sánh bằng

Đúng thứ Hai ngày 21/3/2022, 4 con giáp vơ vét hết tiền tài trong thiên hạ, giàu sang phú quý không ai sánh bằng

Tử vi 12 con giáp có nói, trong ngày 21/3 sắp tới đây, 4 con giáp này sẽ vơ vét hết tiền tài trong thiên hạ, giàu sang phú quý không ai sánh bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giap may mắn 12 co n giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 37 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong