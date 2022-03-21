Đồng hồ điểm đúng 0h ngày 22/3, 4 con giáp may mắn uống no lộc trời, tiền tài viên mãn khiến ai cũng trầm trồ

Tử vi có nói, từ ngày 22/3, tuổi Dậu lại bước lên “đỉnh cao” nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội. Nếu nắm bắt được vận may này, những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Không chỉ vậy, tuổi Dậu còn có khả năng sẽ trả được những khoản nợ trước đó và thậm chí có một khoản tiết kiệm kha khá. Những người còn độc thân tuổi Dậu cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình từ thời điểm này.

Tuổi Thìn

Thông minh, bản lĩnh và có tham vọng nên Thìn chưa bao giờ ngừng cố gắng để tiến xa hơn trong sự nghiệp, công danh ngày càng rộng mở. Chỉ cần vững vàng, kiên định con giáp giàu có này ắt uống cạn lộc trời, túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, chỉ cần bước sang ngày 22/3, con giáp may mắn này sẽ đào trúng mỏ vàng, tiền chất như núi, sự nghiệp hanh thông, tình duyên nở rộ đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Hợi

Điềm đạm, dĩ hòa vi quý và chẳng hề mưu cầu quyền lực, càng không ham vật chất nên Hợi chẳng mất lòng ai bao giờ. Thế nhưng, chính sự vô tư, cống hiến hết mình trong công việc mà không hề suy tính thiệt hơn nên Hợi có sự nghiệp hanh thông, tiền chủ động tìm đến tận cửa.

Từ ngày 22/3 trở đi Hợi sẽ chẳng cần lo lắng chuyện tiền bạc, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục chính là phúc phần Hợi xứng đáng nhận được.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi đã được dự đoán là một trong những con giáp phát tài khi bước ngày 22/3. Từ thời gian này do có quý nhân giúp đỡ liên tiếp, hóa giải những điều chẳng lành, vận may của tuổi Mùi còn lớn hơn trong những ngày tiếp theo.

Người tuổi Mùi rất có khí chất, giỏi giao tiếp nên có thể trở thành tâm điểm trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Chính vì sự khôn khéo đó mà vận may của tuổi Mùi sẽ tăng lên, được nhiều người giúp đỡ hơn. Đặc biệt, những người tuổi Mùi có thể gặp cơ hội để phát tài hoặc mở ra nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp để thăng quan, tiến chức.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).