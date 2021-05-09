Hỷ sự đến liên tục, 3 con giáp may mắn ra cửa đạp trúng hố VÀNG, nhà lầu xe sang trong tầm tay vào đúng ngày 10/5

12 con giáp tử vi 09/05/2021 18:04

Theo tử vi 12 con giáp, đây là những tuổi có cơ may phất lên như diều gặp gió, đón hỷ vận liên tục, gánh trên vai khối tài sản khủng, tiền đếm không xuể trong ngày 10/5.

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mùi nhận được khá nhiều tin vui về đường tài lộc trong ngày 10/5 khi hốt trọn hết tiền của thiên hạ khiến ai cũng hờn đỏ mắt ganh tỵ. Từ ngày thứ Hai tuần tới, bạn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, không thiếu tiền, lại cũng không thiếu cơ hội trở thành đại gia. Vận thế của người tuổi Mùi ngày càng nở rộ, chỉ cần cố gắng một thì thành quả của Mùi đạt được đến mười, ăn sung mặc sướng, đếm tiền sái tay. 

Không những vậy, lương thưởng của Mùi còn tăng lên chóng mặt khiến bạn không biết tiêu xài sao cho hết. Tử vi nhắc nhở, chỉ cần không ngại khó, không ngại khổ, luôn cố gắng vương lên, Mùi sẽ đạt được nhiều thành quả trong cuộc sống. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi ngày mới cho hay, trong ngày đầu tuần 10/5, rất có thể, người tuổi Dậu sẽ nắm trong tay quyết định tăng lương thưởng sau 1 thời gian dài nỗ lực, bạn đạt được nhiều thành tựu lớn. Cấp trên bắt đầu có cái nhìn tốt hơn về Dậu, từ đó công việc thuận lợi, hanh thông ngoài sức tưởng tượng. Không những tài vận vượng phát, năng lực của bạn cũng được đồng nghiệp công nhận. 

Tuy nhiên Dậu nên chú ý cân bằng cảm xúc, đừng vì công việc quá căng thẳng mà bị những cảm xúc tiêu cực chi phối. Nếu không kiểm soát tốt, bạn sẽ làm ảnh hưởng đến công việc lẫn chuyện tình cảm của mình, thu hút  kẻ xấu nơi công sở gièm pha nói xấu, cản trở lộ trình thăng tiến. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Từ ngày 10/5, khổ tận cam lai, do làm việc chăm chỉ và luôn nỗ lực hết mình, Tỵ bắt đầu được cấp trên trọng dụng, yêu mến sau những tháng ngày dài chưa đạt nhiều kết quả như mong muốn. Những cố gắng, phấn đấu bao lâu nay của bạn đã được đền đáp, quý nhân lại tìm đến hỗ trợ, Tỵ như hổ mọc thêm cánh, thêm phúc thêm phần, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp nhất đến với mình Tỵ nhé. 

Sách tử vi chỉ rõ, chuyện tình cảm của Tỵ gặp nhiều trục trặc, có kẻ thứ ba chen vào nên dễ có họa đường ai nấy đi. Tuy nhiên điều này không mấy ảnh hưởng đến công việc và lộ trình thăng tiến của Tỵ. Do vậy, Tỵ là nên giải quyết những vấn đề tình cảm một cách dứt điểm để không ảnh hưởng đến vận trình đang khởi sắc của mình.

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Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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