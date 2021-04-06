Đúng ngày mai, thứ Tư 7/4/2021: 3 con giáp xui xẻo vận trình nhiều trở ngại, làm đâu hỏng đó, khó lòng thăng tiến trong sự nghiệp

Theo tử vi ngày mới, thứ Tư 7/4/2021, 3 con giáp xui xẻo sau sẽ gặp cục diện tương xung, vận trình tiền tài, thăng quan tiến chức gặp nhiều trở ngại. Không những thế, các con giáp này còn bị tiểu nhân giở trò làm mất uy tín và danh dự.

Tuổi Dậu Tử vi ngày mới báo hiệu vận số của Dậu sẽ khá xui xẻo trong hôm nay. Bị tiểu nhân quấy phá, người mình tin tưởng “ném đá giấu tay” nên Dậu sẽ đánh mất uy tín bấy lâu nay gây dựng, thất thoát một số tiền khá lớn. Tiền của đội nón ra đi, thu nhập tuột dốc không phanh kéo theo uy tín trong công việc giảm sút nên Dậu phải trầy trật mới có thể tự lo cho bản thân. Nếu không sớm xốc lại tinh thần và chú tâm để phấn đấu thì bạn sẽ trượt dài trong thất bại, khó có thể lấy lại ánh hào quang của mình.

Trong thời điểm này, tuổi Dậu nên tránh tham gia đầu tư mạo hiểm. Đây không phải là lúc cát tinh vượng để con giáp này gặp may mắn. Nếu đầu tư liều lĩnh mà không suy tính kỹ, bản mệnh dễ bị thua lỗ. Tử vi 12 con giáp báo hiệu vận số của Dậu sẽ khá xui xẻo trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Hôm nay công việc làm ăn của người tuổi Tỵ có phần sa sút. Dù có cố gắng cách mấy thì bản mệnh vẫn gặp phải nhiều rắc rối, kết quả chẳng bao giờ được như mong muốn. Không những vậy còn dễ bị kẻ xấu bày mưu tính kế dẫn đến việc tiền bạc thu về chẳng được bao nhiêu mà còn ngày càng hao hụt.

Trong ngày, người tuổi Tỵ cũng cần phải kiềm chế, kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Bản mệnh nóng nảy, bốc đồng mà gây sự, tranh chấp với người khác thì thường sẽ chỉ nhận phần thiệt về mình, có thể còn có thể phải đền bù những thiệt hại không đáng có nữa. Hôm nay công việc làm ăn của người tuổi Tỵ có phần sa sút - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Tuất là một trong 3 con giáp xui xẻo nhất hôm nay. Tử vi hàng ngày cho thấy con giáp này nên nhanh chóng xiết chặt mức chi tiêu của bản thân, nếu không sẽ phải đối mặt với cảnh nợ nần. Bản mệnh cũng tiêu tốn khá nhiều tiền cho chuyện làm ăn, các chi phí phát sinh khiến Tuất chóng mặt. Đừng vội vàng đầu tư ở thời điểm này bởi có thể nó sẽ khiến cho nguồn vốn không thể xoay vòng trong khi lãi lời không có. Tuất là một trong 3 con giáp xui xẻo nhất hôm nay - Ảnh minh họa: Internet Phần lớn xui xẻo của bản mệnh xuất phát những lời nhũng nhiễu của tiểu nhân. Trong thời gian này, cách xử lý khôn ngoan nhất là bỏ ngoài tai, thay vì đấu khẩu để chuốc lấy phiền phức và bực bội. (*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Trước 30 tuổi, 4 con giáp nữ tài vận thăng hoa, mua nhà mua xe, ai lấy được cũng sẽ hưởng lây phúc khí Dù khó có ai thành công khi trẻ nhưng 4 con giáp nữ sau được Thần Tài gọi tên, mới 30 tuổi vận đã thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, tiêu xài không hết.

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