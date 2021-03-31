Đúng 9h ngày Cá tháng Tư, những con giáp dễ bị tiểu nhân ám phá, gặp 'một cú lừa' mất luôn tiền tỷ

Thường ngày, Mão vốn thông minh, lanh lợi. Thế nhưng, sự nhanh nhẹn này sẽ giảm đi trông thấy khi những chú Mèo sẽ bị vướng vào những lường gạt của kẻ tiểu nhân bỉ ổi trong ngày đầu tháng Tư. Theo tử vi 12 con giáp , tiểu nhân xuất hiện quấy phá sẽ khiến cho kế hoạch sắp tới của Mão bị trì trệ. Theo đó, hãy chú ý kiểm soát hành vi của bản thân để ngăn chặn những kẻ muốn lợi dụng sự sơ hở của bạn để đánh bóng tên tuổi, đạp bạn xuống để họ thuận đường đi lên. Bị ngáng đường, bản mệnh của những người tuổi Mão không mấy khởi sắc, dễ gặp thất bại khá nặng nề cho cuộc sống của bạn.

Dù là con giáp ưa chịu cực, chịu khổ, nhưng tính tình Sửu quá đơn thuần, hiền hậu nên dễ rơi vào các tình huống dở khóc, dở cười khi bị chính người thân mình "cho vào tròng". Tử vi 12 con giáp cho hay, Sửu có khả năng sẽ bị bạn bè, người trong gia đình phụ lòng tin, thậm chí còn có thể chơi xấu khiến công việc tụt dốc, tình cảm gia đình bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, buổi sáng đầu tháng bước ra đường, Sửu còn có thể gặp phải kẻ xấu lừa dụ dỗ gạt tiền đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, vay nặng lãi… Sửu hãy lưu ý luôn hướng đến công việc làm ăn chân chính, tránh kiểu chộp giật kẻo vướng họa mất tiền mất của.

Sửu hãy lưu ý luôn hướng đến công việc làm ăn chân chính, tránh kiểu chộp giật kẻo vướng họa mất tiền mất của - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là một con giáp ngây thơ lương thiện, thậm chí đôi lúc ngây ngô đến mức sập bẫy "một cú lừa" hay đến tận vài cú lừa là điều hoàn toàn có thể.

Tử vi chỉ rõ, những kẻ tiểu nhân đang "nhòm ngó" với sự "quan tâm đặc biệt" dành cho bạn. Nếu ở chốn văn phòng, hãy cẩn trọng lời ăn tiếng nói, đừng quá sa đà vào các cuộc tranh cãi nảy lửa vì chúng sẽ tạo điều kiện cho những kẻ không tử tế có cơ hội "dìm hàng", bóc mẽ Dậu trước tập thể, từ đó cướp công, cướp luôn cả khoản tiền thưởng mà bạn xứng đáng được nhận từ công ty.

Với người làm ăn kinh doanh, tử vi khuyên Dậu hãy thận trọng, chớ nên đầu tư lớn kẻo dễ gặp tai ương dễ dẫn tới phá sản.

Dậu hãy thận trọng, chớ nên đầu tư lớn kẻo dễ gặp tai ương dễ dẫn tới phá sản - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm