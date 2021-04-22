Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp nhận nhiều PHÚC BÁO, hốt bạc TỶ về túi, gánh tiền mỏi vai, hân hoan mừng lễ lớn

12 con giáp tử vi 22/04/2021 18:36

Những con giáp may mắn dưới đây sẽ được quý nhân tìm đến hoá giải vận hạn, tài lộc triền miên vào đúng 7 ngày tới, tha hồ tận hưởng cuộc sống như tiên.

Tuổi Dần

Một trong những con giáp may mắn được Thần Tài gọi tên đúng vào 7 ngày tới là tuổi Dần. Đây là thời điểm vàng để con giáp này có thể tự tin thể hiện năng lực bản thân, thăng tiến trong sự nghiệp. Chỉ cần người tuổi Dần mạnh dạn theo đuổi những kế hoạch đã đặt ra, không ngừng cố gắng sẽ thu được quả ngọt.

Mặc dù thời gian này bạn có thể phải thường xuyên di chuyển, nhưng đây là cơ hội để bạn mở rộng mối quan hệ, thu về mối làm ăn lớn. Đối với con đường học vấn cũng có bước đầu khởi sắc, nhờ vào sự hiểu biết của mình bạn sẽ được mọi người ngưỡng mộ.

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Tuổi Dần sắp sửa chào đón Thần Tài gõ cửa rước nhiều tài lộc vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, con đường tài vận của người tuổi Mùi sẽ có sự khởi sắc vào 7 ngày tới do có cát tinh chiếu mệnh, dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh bạn đều có cơ hội thu về số tiền lớn xứng đáng với những công sức mà bạn đã bỏ ra. Đặc biệt, đối với những người làm ăn, đây là thời điểm thuận lợi để bạn mở rộng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng hay mở rộng quy mô kinh doanh và đạt được những thành tựu khiến mọi người ngưỡng mộ.

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Đường tài vận của tuổi Mùi 7 ngày tới khởi sắc một cách rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân hãy nhanh chóng chớp lấy cơ hội trong 7 ngày tới để ký kết những hợp đồng quan trọng, chớ nên chần chừ sẽ bị đối thủ cướp lấy. Với người làm công ăn lương, đây là thời điểm để bạn thể hiện năng lực của bản thân, ghi điểm với cấp trên sẽ giúp con đường sự nghiệp của bạn một bước thăng hoa.

Trong những ngày này, nếu bạn làm nhiều việc thiện sẽ càng mở rộng thêm được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, đây sẽ là bước đệm vững chắc để bạn thu về những lợi ích trong công việc làm ăn trong tương lai. Tuy nhiên, công việc cũng sẽ có lúc gặp khó khăn, bạn không nên chán nản, tính toán chi ly rồi vội bỏ cuộc, hãy xem đó là bài học kinh nghiệm để tìm ra hướng đi chính xác hơn cho bản thân.

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Tuổi Thân giữ vững ý chí, tận dụng thời cơ tích góp tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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