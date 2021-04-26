Đúng 0h ngày 28/4, 3 con giáp gặp cơ hội trời cho, như 'cá gặp nước' thăng tiến rực rỡ, đổi đời ngoạn mục, đếm tiền sái tay

Người tuổi Sửu bản tính hiền lành, chăm chỉ và sống rất chân thành. Con giáp này biết cách đối nhân xử thế, khéo léo trong lời ăn tiếng nói nên ai cũng quý mến, thương yêu. Càng về hậu vận, Sửu càng thêm phúc thêm phần, đại cát đại lợi, tuổi 40 sống ngập trong sung sướng giàu sang.

Năm Tân Sửu 2021, con giáp may mắn tuổi Sửu sẽ như chuột sa chĩnh gạo, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. Sửu đang làm công ăn lương sẽ được cấp trên để ý, tạo cơ hội tham gia dự án lớn. Sửu đang mua bán kinh doanh nhỏ lẻ, đường làm ăn sẽ thênh thang rộng mở. Đặc biệt, từ ngày 28/4 trở đi, các Sửu sẽ một bước đổi đời, trở thành con giáp giàu có ngút trời, muốn khổ cũng chẳng được.

Bản lĩnh, ngoan cường lại có gan làm giàu nên dẫu sinh ra trong nghèo khó, người tuổi Thìn vẫn có thể tự làm đại gia số má, vươn lên độc lập tự cường.

Những tháng đầu năm, Thìn đối mặt với không ít trở ngại, tiểu nhân ngáng đường khiến công danh tài lộc bị tắt nghẽn. Thế nhưng, theo tử vi 12 con giáp, từ 28/4, Thìn bắt đầu được Thần May Mắn quan tâm, mọi việc hanh thông bất ngờ.

Dù có cuộc sống sung túc đủ đầy nhưng Thìn không hề lên mặt với đời, hơn thua với người. Cũng vì lẽ đó, Thìn có nhiều anh em bạn bè quý mến, trở thành quý nhân giúp đỡ Thìn lúc khốn khó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp tuổi Gà dù là đàn ông hay phụ nữ đều sống tình cảm, hiền lành, thiện lương, biết quan tâm người khác. Dù bị rất nhiều người ganh ghét, đố kỵ và hãm hại nhưng chưa bao giờ Dậu dùng mưu hèn kế bẩn để đạp đổ người khác.

Theo tử vi 12 con giáp, sống hiền lành nên Dậu được ơn trên quý mến, ban phước lành. Đặc biệt, từ cuối tháng 4, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, lộc lá bủa vây liên tiếp. Sự nghiệp của tuổi Dậu không ngừng phát triển và luôn có quý nhân sẵn sàng giúp đỡ. Qua tháng 5/2021, tuổi Dậu sẽ thành công trên mọi mặt, thỏa mãn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Ảnh minh họa: Internet

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