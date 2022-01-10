Điểm mặt chỉ tên 6 con giáp vướng họa Tam Tai trong năm Nhâm Dần 2022 và cách hóa giải

Tam tai là gì? Tam tai có xấu không? Những con giáp nào gặp tam tai trong năm 2022? Tất cả những câu hỏi này sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Người ta quan niệm năm tam tai là năm xấu, năm đầu nhẹ nhất, năm giữa nặng nhất và năm cuối là dễ hồi phục nhất.

Theo tử vi học, tam tai được hiểu đơn giản là tai họa 3 năm liên tiếp đối với mỗi tuổi. Vòng xoay tam tai theo vận trình 12 năm một lần. Điều này nghĩa là cứ 12 năm lại có 3 năm tam tai diễn ra.

Tam tai thường không tính theo tuổi cố định, cũng không tính theo năm sinh mà tính theo con giáp. Vào năm hạn tam tai, người gặp họa thường gặp nhiều khó khăn, khốn đốn, luôn cảm thấy bế tắc.

Vào năm hạn tam tai, người gặp họa thường gặp nhiều khó khăn, khốn đốn, luôn cảm thấy bế tắc. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp gặp tam tai trong năm 2022

Năm 2021, 3 tuổi khởi đầu tam tai chính là Tỵ, Dậu, Sửu. Như vậy, phải đến năm Mão 2023 thì tam tai của những con giáp này mới chấm dứt.

Năm 2022 này, 3 con giáp bị gọi tên trong họa tam tai chính là Thân, Tý, Thìn, đến năm 2024 sẽ kết thúc.

Họa tam tai là điều không thể tránh nhưng mức ảnh hưởng nặng hay nhẹ tùy thuộc vào lá số tử vi của mỗi người. Nếu kiêng kỵ kỹ và có giải pháp hóa giải thì bạn hoàn toàn có thể hóa giải hoặc hạn chế mức ảnh hưởng xấu nhất của họa tam tai.

Họa tam tai là điều không thể tránh nhưng mức ảnh hưởng nặng hay nhẹ tùy thuộc vào lá số tử vi của mỗi người. Ảnh minh họa: Internet

Tam tai thường đánh chủ yếu vào tài chính hoặc công việc, đôi khi còn cả chuyện tình cảm, gia đình. Hạn tam tai có thể chia ra từng mức ảnh hưởng cụ thể theo các năm như sau:

Năm đầu tiên trong vận trình tam tai, bạn không nên khởi sự công việc mới bởi rất dễ bị thua lỗ. Chúng ta chỉ nên làm những việc đã cũ, đang làm dở, phát triển mở rộng, đầu tư những cái cũ. Đặc biệt vào năm này, các bạn không nên xây dựng nhà cửa hay công trình mới.

Năm thứ hai tam tai là nặng nhất. Lúc này các bạn không nên tạm dừng các công việc mình đang làm bởi nếu dừng là không làm tiếp được. Đây là năm đánh mạnh vào những người không có công ăn việc làm ổn định, người làm bán thời gian, công việc mùa vụ. Hạn tam tai sẽ khiến may mắn của các bạn bị giảm sút nên công việc gặp nhiều trắc trở, không thuận lợi.

Năm thứ ba tam tai cũng là năm nhẹ nhất để các bạn phục hồi. Trong năm này, bạn không nên kết thúc công việc mình đang làm bởi vận thế hanh thông, may mắn sẽ giúp bạn được thăng tiến.

Cách hóa giải tam tai tốt nhất chính là bản thân bạn phải nỗ lực. Việc tích cực làm việc thiện, sống tích đức, ngay thẳng thì vận hạn sẽ được thuyên giảm.

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