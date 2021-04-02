Cuối tuần này (3-4/4/2021): 3 con giáp cẩn thận xe cộ, tránh đi đường xa, không khéo 'hại người, tốn của'

12 con giáp tử vi 02/04/2021 17:03

Tử vi ngày mới cho biết, trong 2 ngày cuối tuần tới này, 3 con giáp vận xui sau nhất định không được đi lại đường xa để tránh gặp phải rủi ro.

Tuổi Ngọ

Trong 2 ngày cuối tuần này, tuổi Ngọ là một trong những con giáp có vận xui nên hạn chế di chuyển. Vì thế nếu không có việc gì thực sự quan trọng thì không nên đi lại quá nhiều. Thời tiết thời điểm này khá khắc nghiệt, đi nhiều ngoài đường khiến bạn dễ bị đau đầu, ốm đau, cuối cùng là không đủ sức khỏe để làm việc hay có những quyết định sáng suốt.

Ngoài ra, bản mệnh cần chú ý với việc đi xe cộ, nhất là những chuyến đi xa, nếu có thể hãy sắp xếp sang thời điểm khác thích hợp hơn. Bản mệnh nên hạn chế đi đường xa để tránh họa vô đơn chí.

Nếu con giáp tuổi Ngọ vẫn cố tình đi lại, di chuyển quá nhiều thì đừng than vì sao mình "gặp xui" vì thời gian này bản mệnh dễ vướng vào những rắc rối không đáng có trên đường như xe bị hỏng, vi phạm luật an toàn giao thông...

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Trong 2 ngày cuối tuần này, tuổi Ngọ là một trong những con giáp vận xui nên hạn chế di chuyển - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày mới cho thấy những người cầm tinh con trâu rất hào hứng với những chuyến đi chơi xa vì đây là cách để họ xả stress. Việc này cần thiết và chính đáng vì họ đã vất vả "cày cuốc" suốt những tháng đầu năm đến nay. Thế nhưng, bạn phải nhìn vào thực tế tình hình để kìm hãm bản thân lại đã nhé.

Thậm chí, nếu tuổi Sửu không ý thức được việc mình là con giáp không nên đi xa trong 2 ngày cuối tuần này, thì có thể bạn bị mất tiền vì vội vàng đặt vé tàu hay máy bay trước và sau đó bị hủy không được hoàn lại tiền.

Có thể nói, một số chuyến đi xa mà bản mệnh lên kế hoạch từ trước nay cũng bị hoãn lại được xem là may mắn. Vì nó vô tình giúp bạn tránh xa được rủi ro nữa đấy.

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Sửu tránh di chuyển xa trong 2 ngày cuối tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thông minh, giỏi ăn nói và xã giao nên dễ được cấp trên trọng dụng và giao cho nhiệm vụ ngoại giao, khai thác thị trường tiềm năng. Tất nhiên, việc đi công tác xa là điều diễn ra khá thường xuyên với họ.

Tuy nhiên, trong 2 ngày cuối tuần này, tuổi Tỵ không được nhiều cát tinh hỗ trợ khi đi xa, thêm vào đó lại có hung tinh phá hoại hành trình của bạn. Vì vậy, bạn chỉ nên làm việc trong phạm vi gần thôi nhé.

Nhiều dấu hiệu cho thấy, tuổi Tỵ sẽ hao tài khá mạnh trong dịp đi xa. Bạn chi tiêu tốn kém, thậm chí mất tiền mất của vì sự bất cẩn hoặc tính nóng nảy mất kiểm soát của mình.

Ngoài ra, việc mất tiền mất của còn liên quan đến các phương tiện giao thông như nhỡ tàu xe, hủy chuyến bay hoặc bị phạt vì vi phạm luật giao thông.

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Trong 2 ngày cuối tuần này, tuổi Tỵ không được nhiều cát tinh hỗ trợ khi đi xa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng ngày mai thứ Năm 1/4/2021: 3 con giáp có số vượng đào hoa, được cát tinh chiếu rọi nên vận trình tình cảm vô cùng tốt đẹp.

Đúng ngày mai thứ Năm 1/4/2021: 3 con giáp có số vượng đào hoa, được cát tinh chiếu rọi nên vận trình tình cảm vô cùng tốt đẹp.

Tử vi hàng ngày cho thấy, 3 con giáp dưới đây có vận đào hoa tung bay phơi phới, nhân duyên tốt đẹp, không sớm thì muộn cũng tìm thấy nửa kia ưng ý, đặt dấu chấm hết cho sự độc thân dai dẳng.

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