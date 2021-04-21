Cuối tháng 4: Sao quả tạ rơi trúng đầu, 3 con giáp ở trong nhà cũng gặp xui, HAO TÀI TỐN CỦA liên tục, thị phi liên miên 'nhức cả đầu'

Theo tử vi 12 con giáp, cuối tháng 4 là thời điểm đường công danh sự nghiệp của tuổi Thìn khá tốt, bản mệnh vẫn có thể đạt được mục tiêu của mình dù tình hình luôn có những biến động không ngừng. Tuy nhiên, những người tuổi Thìn nên thận trọng bởi trong tháng này bạn dễ bị tiểu nhân đâm sau lưng khiến bạn trở tay không kịp. Những phiền phức rắc rối khó lường do tiểu nhân bày mưu tính kế sẽ khiến cho Thìn điêu đứng đấy.

Trong thời gian này, tuổi Thìn có thể phải bỏ ra nhiều công sức làm việc nhưng chưa chắc đã đạt được thành quả mà mình mong muốn. Đặc biệt, về mặt tài lộc, tiền bạc có thể sẽ bỏ bạn mà đi trong những ngày cuối tháng 4 này. Tuy nhiên cũng đừng lo lắng quá nhé, "thua keo này, bày keo khác".

Bước qua những ngày cuối tháng 4 dương lịch, tuổi Tý là con giáp sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc. Bạn không tìm được cảm giác an toàn, dường như mọi việc mà bạn cố gắng bấy lâu nay dễ tan như bọt biển, khiến bạn nhận nhiều thất vọng.

Trong tháng này với những người tuổi Tý làm kinh doanh công việc dễ gặp bấp bênh, con giáp này dù cố gắng hết sức mình nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với người cầm tinh con chuột.

Trên con đường tài lộc do bạn chi nhiều hơn thu nên dễ rơi vào tình trạng cạn túi vào ngày cuối tháng. Chính vì vậy, bạn đừng bao giờ vung tay quá đà, tiêu pha phung phí nhé. Tuổi Tý nên tập trung vào công việc, bởi chỉ cần thiếu tập trung, lơ đễnh một chút thôi thì cấp trên khó mà yên tâm giao thêm trọng trách cho bạn.

Tuổi Tý cần chú ý vào công việc, tránh lơ đễnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tháng 4 sắp qua nhưng tuổi Tỵ lại gặp nhiều áp lực trong cuộc sống. Tử vi 12 con giáp cho hay, thời gian này dễ khiến cho các gia đình có vợ hoặc chồng cầm tinh con rắn dần mất kiên nhẫn với đối phương nên những cuộc cãi vã diễn ra như cơm bữa. Bản mệnh không kiểm soát được cảm xúc mà cứ “giận cá chém thớt” khiến không khí gia đình càng ngày càng thêm căng thẳng mệt mỏi hơn. Trong thời gian này ngoài công việc bạn nên tập trung để nghỉ ngơi thư giãn nhiều hơn, hãy để cho tâm hồn của mình được thư thái nhất có thể.

Thêm vào đó, dịp cuối tháng, Tỵ dễ bị lôi kéo vào các cuộc vui, gây tốn kém tiền tài. Hãy cẩn thận và giữ khoảng cách với những vị khách "không mời mà tới nhé".

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.