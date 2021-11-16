Cuối tháng 11, ai khổ thì khổ nhưng 5 con giáp này vạn sự hanh thông, tiền về đầy túi, thậm chí có người còn phát tài

Thời gian qua tuổi Mùi đã phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách, có những người còn đối diện với mất mát, đặc biệt là tài vận. Thế nhưng, sắp tới đây tuổi Mùi sẽ khổ tận cam lai.

Trời sinh những người tuổi Mùi vốn hiền lành, kiên nhẫn và biết nắm bắt thời cơ tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Đa số những người tuổi Mùi đều không được sinh ra trong gia đình đầy đủ nhưng họ có đủ bản lĩnh để tạo ra sự giàu có cho chính mình.

Họ không những được thần tài chiếu cố mà mọi việc tưởng chừng như muốn buông xuôi lại bất ngờ được giải quyết ổn thỏa, ngoài ra họ còn tìm được cơ hội thăng hoa vào cuối năm.

Ưu điểm tuyệt vời nhất của tuổi Mùi là họ luôn biết mình ở đâu, biết nhìn xa trông rộng, thay đổi khuyết điểm để thích ứng với những điều mới, xây dựng cuộc sống ngày một thăng hoa.

Tử vi học có nói, nửa cuối tháng 11 sắp tới, cuộc sống tuổi Mùi sẽ có chuyển biến tích cực, mọi thứ sẽ thay đổi một cách ngoạn mục. Từ giai đoạn này trở đi, không những tuổi Mùi tìm được cơ hội tăng thêm thu nhập mà còn gặp được hảo duyên.

Những ngày tháng cuối năm, cuộc sống tuổi Mùi sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, nếu may mắn có thể trở thành người quyền lực và giàu có, đặc biệt là sức ảnh hưởng đến những người xung quanh, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ, trước khi bước qua năm 2022 có người tạo dựng được cơ ngơi đáng mong chờ.

Tuổi Dậu

Những tháng cuối năm 2021, tuổi Dậu chỉ cần nỗ lực không ngừng, thành công thu được sẽ gấp bội lần. Bởi lẽ, thời gian sắp tới, tuổi Dậu sẽ được sao cát tinh cao chiếu.

Ngày trước khó khăn ra sao không biết nhưng từ giờ đến cuối năm họ sẽ có quý nhân phù trợ, cuộc sống thăng hoa về sự nghiệp chưa đủ mà tài vận dồi dào không ngừng, đủ để năm sau muốn làm gì thì làm.

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn cần mẫn làm việc và chờ đợi một cơ hội tốt để đổi đời. Người tuổi Dậu tuy không được sinh ra trong gia đình sung túc đủ đầy nhưng họ có bản lĩnh để xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới.

Bước vào một giai đoạn nhất định, 10 người hết 9 người tuổi Dậu thành công trong sự nghiệp, bên cạnh đó đời sống tình cảm cũng được hạnh phúc viên mãn.

Tử vi học có nói, nửa cuối tháng 11 sắp tới, tuổi Dậu tuy gặp nhiều khó khăn vào giai đoạn nửa đầu tháng, nhưng từ bây giờ trở đi mọi thứ sẽ chuyển biến tốt đẹp.

Người tuổi Dậu không phải chỉ biết ngồi chờ thời, họ luôn tự mình cố gắng phấn đấu không ngừng, một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì sẽ phất lên như diều gặp gió.

Trước khi bước qua năm 2022, tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, thần tài và quý nhân lâm môn, vạn sự hanh thông giúp họ xây dựng được cuộc sống trọn vẹn.

Tuổi Tý

Phương diện tiền bạc của Tý trong cuối tháng 11 có nhiều khởi sắc. Dù chưa chắc đã bứt phá ngoạn mục nhưng Tý có các khoản thu đều đặn từ công việc cố định hoặc từ kinh doanh buôn bán.

Nếu làm kinh doanh, Tý nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Cuối tháng này bạn chỉ cần bước chậm mà chắc, còn hơn mạo hiểm rồi thua lỗ đáng tiếc.

Nếu làm công ăn lương, Tý sẽ cần nhờ tới sự trợ giúp và phối hợp của đồng nghiệp để công việc được tiến hành trơn tru hơn. Nhờ công việc được hoàn thành đúng thời hạn, bạn có thể được nhận những khoản thưởng khích lệ.

Vì vậy mà bạn không nên xem thường việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Họ có thể giúp đỡ bạn bất cứ lúc nào.

Tuổi Thìn

Cuối năm 2021 chính là thời điểm hoàng kim để tuổi Thìn lấy lại những gì đã mất.

Sự nghiệp của tuổi Thìn vốn đang trên đà phát triển nhưng vì gặp sự cố ngoài ý muốn nên đành phải chấp nhận mọi khó khăn không kiểm soát được. Tuy nhiên, tuổi Thìn vốn là người có bản lĩnh, vì vậy chỉ cần gặp được may mắn, họ sẽ đổi đời một cách ngoạn mục.

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn mang số mệnh của Rồng, nên dù cuộc sống có khó khăn thử thách thế nào, họ vẫn có thể vượt qua nhờ bản lĩnh trời ban.

Người tuổi Thìn thông minh, tài giỏi và thường gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Thời gian qua khó khăn thế nào không biết, nhưng một khi tuổi Thìn đã học được nhiều bài học quý giá, họ sẽ thay đổi cục diện, nâng cao cuộc sống lên tầm cao mới tuyệt vời hơn.

Tử vi học có nói, nửa cuối tháng 11 sắp tới, tuổi Thìn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông bất ngờ.

Người tuổi Thìn vốn đã có nền tảng thành công, vì vậy khi gặp được cơ hội tốt họ sẽ thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp không những bền vững mà còn thoải mái tận hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy, tài vận mỗi năm mỗi tăng khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Trước khi bước sang năm 2022, tuổi Thìn có thể biến mọi chuyện không thể thành có thể.

Tuổi Thân

Từ giữa tháng 11, Chính Tài xuất hiện giúp tuổi Thân có nhiều cơ hội thu tiền bạc về tay. Người làm ăn có cơ hội giàu lên trông thấy.

Tuần này, Thân nên chủ động trong mọi việc, không cần phải trông chờ vào bất cứ ai khác. Nếu Thân dồn hết công sức vào việc kinh doanh, yên tâm không lo tuột mất thời cơ vào tay người khác.

Nếu làm công ăn lương, những ngày giữa tháng tuổi Thân có thể mắc phải một vài lỗi nhỏ do chưa lấy lại được sự tập trung cần thiết sau những ngày nghỉ ngơi. Tuy nhiên, may mắn là không có sự cố gì quá đáng tiếc xảy ra.

Càng về cuối tháng 11, người tuổi Thân nhanh chóng khắc phục được sai sót của mình, chăm chỉ và cố gắng hơn để gặt hái thành quả.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo