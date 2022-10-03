Cuối ngày hôm nay 3/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận đủ đường kẻo tiền mất tật mang, của cải hao mất, vận trình kém hanh thông

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 3/10 diễn ra tương đối khó khăn, vất vả. Tâm hồn “treo ngược cành cây” khiến cho người tuổi này không thể tập trung làm tốt việc gì. Nếu không thay đổi thì bản mệnh sớm muộn gì cũng sẽ bị cấp trên phê bình, khiển trách.

Ngũ hành xung khắc nên đời sống tình cảm của bản mệnh không thuận lợi cho lắm. Bạn và vợ/chồng hoặc người yêu có thể nảy sinh mâu thuẫn. Bạn nên cố gắng kiên nhẫn với nửa kia, hãy giải quyết những bất đồng giữa hai người bằng sự tế nhị và nhẹ nhàng.

Tài lộc: Vận trình tài lộc bất ổn. Nguồn thu nhập không tăng nhưng các khoản phát sinh vượt ngoài dự tính khiến cho con giáp này rơi vào tình trạng “khủng hoảng” tài chính. Lời khuyên tốt nhất chính là hãy lập kế hoạch quản lý tài chính ngay từ bây giờ để cải thiện tình hình tài chính hiện tại.

Ngũ hành xung khắc nên đời sống tình cảm của bản mệnh không thuận lợi cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Cục diện sao xấu trong ngày hôm nay, 03/10/2022, nhắc nhở Tuổi Thânrằng cần phải cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Dù không có ác ý nhưng bạn rất dễ khiến cho đối phương tổn thương bởi những hành động vô tình đến vô tâm, tưởng là đùa nhưng lại rất thiếu tế nhị của mình.

Dấu hiệu không tốt cho bản mệnh của Tuổi Thân cho thấy con giáp này cần chú tâm chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Cá nhân bạn đang quá tập trung vào chuyện gây dựng sự nghiệp mà quên rằng có sức khỏe tốt mới là nền tảng vững chắc cho mọi thành công sau này của bạn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm chưa thấy khởi sắc. Dường như bạn đang dần mất đi cảm giác an toàn khi ở bên cạnh người ấy do có bức tường vô hình nào đó. Tử vi khuyên cả hai nên dành thời gian trò chuyện với nhau nhiều hơn để hiểu rõ lẫn nhau.

Vận trình tình cảm chưa thấy khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ảnh hưởng của Thương Quan nên tuổi Ngọ hôm nay càng ngại ngần, e dè trước những thay đổi. Bạn cần hiểu rằng những chuyển biến này là cần thiết và có lợi cho bạn trong tương lai. Đừng để sự hoài nghi và thiếu tự tin cản bước bạn, khiến bạn không dám làm những điều mà mình đang mong muốn!

Kim - Hỏa xung khắc nhắc nhở bản mệnh cần phải vững tin hơn. Đây thực sự là một ngày đau đầu với con giáp tuổi Ngọ , dù chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào, vẫn sẽ có những việc bạn không thể giải quyết ổn thoả.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp chút xáo trộn. Những bất hòa trong cuộc sống hôn nhân liên tục xuất hiện do sự khác biệt trong quan điểm sống. Từ đó, hai người dần bắt đầu nảy sinh cảm giác mệt mỏi và dường như không còn ai muốn tiếp tục vun vén cho tình cảm này nữa.

Kim - Hỏa xung khắc nhắc nhở bản mệnh cần phải vững tin hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo