Con giáp nào vẻ ngoài ít nói, nội tâm nhưng bên trong vô cùng sắc sảo và nhạy bén

Ít nói nhưng nói câu nào thì chết câu đó là những con giáp dưới đây.
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Tuổi Sửu
Trời sinh Tuổi Sửu vốn là những người hiền lành, ít nói. Họ cứ cần mẫn, chăm chỉ làm công việc của mình, theo đúng nguyên tắc "nước sông không phạm nước giếng". Tuổi Sửu còn có vẻ ngoài "dễ bị bắt nạt" vì họ hiếm khi nói ra suy nghĩ của mình, cũng không thích tranh giành quyền lực với ai hay trở thành trung tâm của sự chú ý.
Thế nhưng, thực sự thì họ là những người rất tài năng và chỉ muốn chứng tỏ bản thân qua công việc chứ không màu mè, không thích khoa trương, cực ghét lối sống phù phiếm xa hoa. Họ không nói không có nghĩa là họ không biết, không dám, không quan tâm. Họ biết hết, nhưng không muốn ra oai. Vì thế, đừng bao giờ nghĩ có thể "bắt nạt" họ. Tuổi Sửu cũng là những người hiếm khi nổi nóng với người khác, nhưng một khi đối phương đi quá giới hạn của mình, họ sẽ được chứng kiến cơn thịnh nộ của con giáp này.
Tuổi Sửu đã không bực thì thôi, khi họ tức giận thì đều khiến người xung quanh phải e dè. Họ không nhiều lời và cũng không dùng những từ ngữ sắc bén để tấn công người khác, nhưng có thể đánh dấu cho sự kết thúc của một mối quan hệ nào đó mà đối phương không có cách nào vớt vát lại được.
Tuổi Tỵ
Những người tuổi Tỵ đa phần đều là người thông minh, sắc sảo, yêu thích chủ nghĩa hoàn hảo.
Chỉ vì 1 chi tiết nhỏ không theo ý mình, họ cũng có thể dành ra vài ngày để chỉnh sửa lại. Với bề ngoài lạnh lùng, lãnh đạm, họ không có thói quen "buôn chuyện", cũng không thích "nói cho vui", hay "câu chuyện làm quà". Chính vì thế, một khi người tuổi Tỵ đã phải mở miệng có nghĩa là điều đó thật sự quan trọng.
Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong vỏ bọc lạnh lùng của người tuổi Tỵ lại là một tâm hồn nồng hậu, ấm áp, đầy sự nhiệt tình và hài hước. Hiếm khi đùa cợt, nhưng họ "đùa ra đùa", vô cùng thông minh, hóm hỉnh và khiến người khác không thể không yêu quý.
Thế mới nói, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, vẻ ngoài ít nói và có vẻ lười biếng của tuổi Tỵ chỉ là vỏ bọc cho lối tư duy vô cùng nhanh nhạy và xuất sắc bên trong của họ mà thôi.
Tuổi Mùi
Người tuổi Mùi đa phần đều là những người có vẻ ngoài trầm lặng. Nhưng nhờ kiệm lời nên họ có nhiều thời gian và tâm trí để tập trung quan sát thế giới xung quanh mình. Chính vì thế, người tuổi Mùi có khả năng quan sát và phân tích hết sức chính xác, sắc sảo và nhạy bén. Và với sự khoan dung lớn với người khác, tuổi Mùi hiếm khi tham gia vào các cuộc tranh cãi và cũng ít khi chỉ ra sai sót của đối phương.
Tuổi Mùi thường im lặng nhưng lại làm theo ý mình để không khiến những người mà họ yêu quý phải buồn bã. Họ cũng hiếm khi đưa ra quyết định vội vàng mà chưa xem xét đến mọi khía cạnh. Thế nhưng, người tuổi Mùi cũng có những thái cực đáng sợ trong tính cách của họ. Hiền lành, nhu mì và khoan dung là thế nhưng nếu tình huống đi quá xa, đe dọa đến lợi ích hay sự an nguy của họ thì người tuổi Mùi lại trở thành những kẻ có khả năng tự vệ vô cùng đáng sợ. Ngoài ra, với lối tư duy sắc sảo, một khi người tuổi Mùi đã muốn công kích ai thì họ cũng xác định sẽ khiến đối phương tổn thương vô cùng sâu sắc.
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