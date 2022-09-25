Con giáp nào tài lộc thịnh vượng, vận tài đỏ chót như son trong tháng 10 âm lịch này?

12 con giáp tử vi 25/09/2022 18:00

Trong tháng 10 âm lịch, những con giáp này tài lộc dồi dào khiến nhiều người ghen tỵ.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là người mạnh mẽ, có mục tiêu, lý tưởng riêng và giàu tham vọng. Người tuổi này sáng tạo và luôn kiên định với mục tiêu mà mình đã đề ra. Đó là lý do khiến người tuổi này thường thành công từ khi còn trẻ.

Tháng 10 Âm lịch, người tuổi Dần có đường tài lộc vượng, vận trình ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ và giữ vững tinh thần, con giáp này sẽ thành công trong công việc, thu nhập tăng lên khá nhiều.

Qua các mối quan hệ xã hội, con giáp tuổi Dần có thêm cơ may kiếm tiền, cũng như tìm được các công việc phù hợp với bản thân. Người tuổi này nhạy bén trong kinh doanh nên buôn bán gặp thời gặp thế, doanh thu tăng lên cao hơn so với tháng trước.

Tuổi Mão

Bước sang tháng 10 này, tuổi Mão sẽ luôn được quý nhân chiếu cố, dù không thành công mỹ mãn nhưng ít nhất cũng gặt hái được nhiều điều tốt đẹp. Dự kiến, vào khoảng giữa tháng, tuổi Mão sẽ tìm được cơ hội tốt để làm giàu, nếu như biết nắm bắt thì cuộc đời thay đổi từ đây, những ngày tháng sau không phiền muộn cơm áo gạo tiền mà chỉ việc hưởng thụ.

Con giáp nào tài lộc thịnh vượng, vận tài đỏ chót như son trong tháng 10 âm lịch này? - Ảnh 1
Về mặt tình cảm, nỗ lực tìm kiếm tình yêu của con giáp này sẽ gặt hái được thành quả trong tháng này và bạn sẽ chọn được người tâm đầu ý hợp để cùng mình chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và tận hưởng những giây phút ngọt ngào, lãng mạn của tình yêu.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất luôn lạc quan, vui vẻ và sống chân thành. Họ được nhiều người yêu mến, đi đâu cũng có bạn. Ngoài ra, con giáp này cũng giỏi thích nghi với hoàn cảnh và là người chịu đựng được áp lực. Trong công việc, họ tiếp thu ý kiến của những người xung quanh để dần hoàn thiện bản thân.

Tháng 10 Âm lịch sang, người tuổi Tuất nhận được nhiều cơ may trong công việc. Người tuổi này nếu làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, ký được những hợp đồng có giá trị, phát tài nhanh chóng.

Con giáp tuổi này làm công ăn lương cũng có thêm dự án hoặc công việc đòi hỏi làm thêm giờ, thu nhập từ đó cũng tăng lên.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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