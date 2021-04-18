Chia buồn với 3 con giáp XUI XẺO nhất tuần (19/4 - 25/4): Hung tinh bủa vây, chật vật xoay sở mãi không ra tiền

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, đây là 3 con giáp may xui xẻo nhất tuần (19/4 - 25/4). Hãy cùng xem trước vận mệnh để chuẩn bị tinh thần cho mọi việc được suôn sẻ hơn nhé.

Tuổi Sửu Theo tử vi 12 con giáp, tuần mới với Sửu có dấu hiệu bị Hung tinh bủa vây, mang tới những tin buồn cho tuổi Sửu. Họa phá tài kéo đến, bản mệnh cần phải thận trọng hơn trong các vấn đề tiền bạc và tài chính vào tuần này, đừng vội vã quyết định khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin. Muốn đầu tư, bỏ tiền chi tiêu vào lĩnh vực nào thì nghiên cứu kỹ càng chứ đừng tin tưởng ai đó mù quáng rót tiền vào. Tiền bạc khó khăn lắm mới kiếm được có thể mất đi nhanh chóng nếu như bất cẩn. Muốn đầu tư, bỏ tiền chi tiêu vào lĩnh vực nào thì Sửu cần nghiên cứu kỹ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Người tuổi Thìn có một ngày đầu tuần sẽ không mấy tốt đẹp do ảnh hưởng tiêu cực của hung tinh mang đến quá nhiều thử thách. Sách tử vi chỉ rõ, để có thể bước qua giai đoạn này, bản mệnh nên dũng cảm đối mặt với khó khăn thay vì lảng tránh.

Về phương diện tài lộc, Hung tinh kéo đến khiến tiền tài của người tuổi Rồng có phần sa sút nghiêm trọng, con giáp này phải chật vật mãi mới xoay sở để kiếm được tiền, không phải muốn là có ngay được. Trong công việc mua bán hoặc văn phòng, nhiều tình huống xảy ra bất ngờ khiến cho bản mệnh trở tay không kịp. Thìn cần lấy đó làm bài học cho mình, phải học cách tiết kiệm ngay từ khi còn trẻ để có khoản tiền đề phòng cho những việc cấp bách thì sẽ không quá bị động. Hung tinh kéo đến khiến tiền tài của người tuổi Rồng có phần sa sút nghiêm trọng - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Tử vi tuần mới cho thấy người tuổi Thân có vận trình hung cát đan xen, tuy nhiên xấu nhiều hơn tốt. Con giáp tuổi Thân phải đối mặt với cục diện tương xung, có thể phá hỏng hết những kế hoạch những tưởng tốt đẹp mà bản mệnh này dự tính từ trước. Công việc không được thuận lợi khi mối quan hệ với đồng nghiệp có nhiều mâu thuẫn, bất đồng.

Vận trình tài lộc của con giáp này cũng bị ảnh hưởng xấu mà giảm sút đáng kể. Bản mệnh có thể sẽ chi tiêu hoang phí tiền bạc của mình vào những dự án vô bổ, cuối cùng mới nhận ra mình đã sai lầm thì cũng đã muộn màng rồi. Vì vậy hãy lập kế hoạch chi tiêu mới trong tuần và nghiêm túc thực hiện theo những điều mình đã đề ra để quản lý được túi tiền tốt hơn. Vận trình tài lộc của con giáp này cũng bị ảnh hưởng xấu mà giảm sút đáng kể - Ảnh minh họa: Internet *Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

PHÚC KHÍ dồi dào, tài lộc đỏ như son, 3 con giáp ăn nên làm ra, gom hết của nả trong thiên hạ từ nay đến cuối năm Theo tử vi ngày mới, sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ cuối tháng 4 đến hết năm 2021 những con giáp may mắn này sẽ làm ăn thuận lợi, kiếm được bộn tiền.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chia-buon-voi-3-con-giap-xui-xeo-nhat-tuan-19-4-25-4-hung-tinh-bua-vay-chat-vat-xoay-so-mai-khong-ra-tien-402470.html