'Chấm điểm' vận đỏ ngày 12/10/2021 của 12 con giáp: Tuổi Mão nhận được phúc lộc dồi dào, các chỉ số trong ngày may mắn và giờ tốt trong ngày

12 con giáp tử vi 12/10/2021 00:08

Tử vi ngày 12/10/2021 của 12 con giáp, Thiên Quan đã chỉ ra rằng người tuổi Mùi đang vừa lãng phí thời gian lẫn nguồn lực của mình rồi đấy khi mà bạn cứ mãi loay hoay đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc. Tuổi Mão nhận được phúc lộc dồi dào, nhất là với người làm trong các ngành nghề tự do.

Tuổi Tý

Tuổi Tý thêm sự quyết đoán để lựa chọn những điều phù hợp nhất với bản thân mình. Hơn ai hết, bản thân con giáp này hiểu mình cần gì, muốn gì và có thể làm được gì nên rất tự tin với quyết định của mình.

12 con giap 1
  • Sự nghiệp: ★★★
  • Tài lộc: ★★★★
  • Sức khỏe: ★★★★
  • Tình cảm: ★★★
  •  Giờ tốt: 11h-13h
  • Màu sắc cát tường: Vàng, hồng
  • Quý nhân phù trợ: Thân, Dần 

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu, mối quan hệ với những người rất hòa nhã tốt đẹp. Bản mệnh đi tới đâu cũng được quý mến và gây ấn tượng tích cực bằng sự chân thành và duyên dáng của mình.

12 con giap 2
  • Sự nghiệp: ★★★
  • Tài lộc: ★★★★
  • Sức khỏe: ★★★
  • Tình cảm: ★★★★★
  • Giờ tốt: 13h-15h
  • Màu sắc cát tường: Trắng, đen
  • Quý nhân phù trợ: Hợi, Tuất 

Tuổi Dần

Tuổi Dần sẽ phải khá đau đầu khi đủ chuyện thị phi cứ quấn lấy. Con giáp này dễ gặp phải kẻ tiểu nhân, vì thế đừng đưa ra những quyết định quá nóng vội khi gặp kích động.

12 con giap 3
  • Sự nghiệp: ★★★
  • Tài lộc: ★★★
  • Sức khỏe: ★★★★
  • Tình cảm: ★★★
  • Giờ tốt: 11h-13h
  • Màu sắc cát tường: Vàng, trắng 
  • Quý nhân phù trợ:  Tị, Dậu

Tuổi Mẹo

Tuổi Mão nhận được phúc lộc dồi dào, nhất là với người làm trong các ngành nghề tự do. Bản mệnh sẽ nhận được thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực không mệt mỏi của mình.

12 con giap 4
  • Sự nghiệp: ★★★★
  • Tài lộc: ★★★★
  • Sức khỏe: ★★★
  • Tình cảm: ★★★★
  • Giờ tốt: 17h-19h
  • Màu sắc cát tường: Tím, hồng
  • Quý nhân phù trợ: Hợi, Dậu

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có một ngày làm việc hiệu suất được cải thiện rất rõ. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải mở rộng suy nghĩ của mình, tránh những quan điểm phiến diện, cố khiến mình khó linh hoạt trong công việc.

12 con giap 5
  • Sự nghiệp: ★★★★
  • Tài lộc: ★★★★
  • Sức khỏe: ★★★★
  • Tình cảm: ★★★★
  • Giờ tốt: 17h-19h
  • Màu sắc cát tường: Đỏ, đen
  • Quý nhân phù trợ: Tị, Mùi

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ đang có thu nhập ổn định, nhất là những người có công việc cố định. Vun vén làm ăn, tiết kiệm hợp lý, bản mệnh có được những khoản tiền kha khá cho từng mục đích, không quá lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.

12 con giap 6
  • Sự nghiệp: ★★★★
  • Tài lộc: ★★★★★
  • Sức khỏe: ★★★
  • Tình cảm: ★★★★
  • Giờ tốt: 13h-15h
  • Màu sắc cát tường: Vàng, trắng
  • Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có điểm sáng về tài lộc. Con giáp này có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ những công việc làm thêm hoặc những mối đầu tư trước đó. Ngoài ra, tài lộc còn đến từ sự trợ giúp từ gia đình.

12 con giap 7
  • Sự nghiệp: ★★★★
  • Tài lộc: ★★★★★
  • Sức khỏe: ★★★
  • Tình cảm: ★★★★
  • Giờ tốt: 5h-7h
  • Màu sắc cát tường: Cam, nâu
  • Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi thị phi ập tới, khiến cho vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Mùi không được thuận lợi. Nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra, con giáp này chưa tìm được cách để ngăn tình hình xấu đi.

12 con giap 8
  • Sự nghiệp: ★★★
  • Tài lộc: ★★★
  • Sức khỏe: ★★★
  • Tình cảm: ★★★★
  • Giờ tốt: 13h-15h
  • Màu sắc cát tường: Trắng, tím 
  • Quý nhân phù trợ: Dậu, Tị

Tuổi Thân

Tuổi Thân có nhiều bước thăng tiến bất ngờ. Cả tình yêu và công việc của con giáp này đều đang tiến triển rất tốt, có lẽ vì vậy mà nụ cười luôn hiện diện trên môi con giáp này cả ngày hôm nay.

12 con giap 9
  • Sự nghiệp: ★★★★
  • Tài lộc: ★★★★
  • Sức khỏe: ★★★
  • Tình cảm: ★★★★
  • Giờ tốt: 5h-7h
  • Màu sắc cát tường: Hồng, vàng
  • Quý nhân phù trợ: Ngọ, Tị 

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có thể yên tâm làm những việc mình muốn bởi sẽ dễ gặt hái được thành công. Hãy vận dụng sự minh mẫn, giỏi ứng biến vào đúng nơi đúng chỗ, chắc chắn con giáp này sẽ tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người.

12 con giap 10
  • Sự nghiệp: ★★★★
  • Tài lộc: ★★★
  • Sức khỏe: ★★★★
  • Tình cảm: ★★★★★
  • Giờ tốt: 13h-15h
  • Màu sắc cát tường: Nâu, trắng
  • Quý nhân phù trợ: Tuất, Mùi

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất chăm chỉ cần cù, làm tốt việc của mình thì sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Con giáp này ngày càng được cấp trên tin tưởng và giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Hãy chuẩn bị tinh thần để có những bước tiến mới.

12 con giap 11
  • Sự nghiệp: ★★★★
  • Tài lộc: ★★★★
  • Sức khỏe: ★★★★
  • Tình cảm: ★★★★
  • Giờ tốt: 17h-19h
  • Màu sắc cát tường: Đen, nâu
  • Quý nhân phù trợ: Thìn, Mão 

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi sẽ gặp phải không ít chuyện bực mình. Công việc sự cố bất ngờ, dù bản thân đã nỗ lực để giải quyết nhưng xem chừng vẫn chưa đâu vào đâu. Mọi việc đều cần phải có thời gian và quá trình thực hiện, đừng quá nóng vội.

12 con giap 12
  • Sự nghiệp: ★★★
  • Tài lộc: ★★★★
  • Sức khỏe: ★★★
  • Tình cảm: ★★★★
  • Giờ tốt: 11h-13h
  • Màu sắc cát tường: Đỏ, trắng
  • Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa. Ảnh Internet

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