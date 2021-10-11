Tử vi thứ ba, ngày 12/10/2021 của 12 con giáp: Dần - Tỵ được Thực Thần xuất hiện phù trợ đường TÀI LỘC, Tuất - Hợi gặp nhiều trắc trở, công danh bị mây đen che khuất

12 con giáp tử vi 11/10/2021 12:03

Tử vi ngày mới, thứ Ba, 12/10/2021 của 12 con giáp cho hay, Dần - Tỵ được Thực Thần xuất hiện phù trợ đường TÀI LỘC, Tuất - Hợi gặp nhiều trắc trở, công danh bị mây đen che khuất. Cùng xem hết để biết chi tiết nhé!

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, Kiếp Tài giáng mệnh ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình tài lộc của người tuổi Tý trong ngày thứ ba này. Bản mệnh nên tránh xa khỏi những thị phi tai tiếng kẻo dễ rước họa vào thân, tiền mất tật mang lúc nào chẳng hay.

Phương diện tình cảm của con giáp này cũng không mấy tốt đẹp. Các cặp đôi liên tiếp nảy sinh mâu thuẫn từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, đó chính là khởi đầu của những rạn nứt. Nếu không sớm hóa giải thì hậu quả mang lại rất khó lường.

 

Tuổi Sửu

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận thấy, bị cục diện Sửu Tuất Tương Hình tác động, người tuổi Sửu chịu nhiều áp lực về mặt tinh thần, bản mệnh không ngừng lo lắng về những vấn đề trong cuộc sống của mình.

May mắn có Chính Quan hỗ trợ nên công việc của con giáp này mới có được dấu hiệu cải thiện khá tích cực. Với năng lực của mình, bạn hoàn toàn có thể đảm đương những trách nhiệm to lớn hơn.

 

Tuổi Dần

Dần Tuất Bán Hợp, người tuổi Dần trong ngày thứ Ba này có thể thoải mái thể hiện tài năng của mình, ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Con đường thăng tiến của bạn đang rộng mở ngay trước mắt.

Lại thêm Thực Thần xuất hiện, tin vui về tài lộc đến khiến bạn không khỏi bất ngờ. Nhất là với những người làm nghề tự do nay kinh doanh buôn bán, một khoản tiền kha khá sẽ rơi vào túi bạn đó.

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Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Mão

Được cục diện Nhị Hợp trợ mệnh, người tuổi Mão gặp khá nhiều thuận lợi trên con đường sự nghiệp trong ngày này. Chỉ cần đi theo đúng lộ trình mà bạn lập ra, mục tiêu sẽ sớm được chinh phục.

Tuy nhiên, luôn có những biến số xảy ra bất ngờ khó đoán trước, lúc này bạn cần hết sức bình tĩnh mới có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Sức ảnh hưởng của Thương Quan có thể khiến cho mọi sự đổ bể ngay trước khi bạn chạm chân đến đích. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể lật ngược tình thế, khiến bạn phải chịu những hậu quả khôn lường.

 

Tuổi Thìn

Các mối quan hệ xã giao của người Thìn không mấy tốt đẹp khi chịu ảnh hướng của cục diện Thìn Tuất Tương Xung trong ngày hôm nay. Bản mệnh vì không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mà dễ hành động nóng nảy, lời nói nặng nề gây tổn thương cho người nghe.

Lại thêm Thiên Quan giáng họa, kẻ tiểu nhân chỉ chờ cơ hội này để rắp tâm hãm hại, gây ra không ít trở ngại cho bạn. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ bạn vất vả gây dựng tan thành mây khói.

 

Tuổi Tỵ

Thiên Tài nhập cục, vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này có hướng khởi sắc mạnh mẽ. Bản mệnh có được các khoản tiền này từ nguồn thu phụ, nghề tay trái hay nhờ may mắn mà trúng thưởng, trúng số bất ngờ.

Với sự nhạy bén của mình, bạn nhanh chóng nhìn ra được cơ hội kiếm tiền hiếm có và ngay lập tức nắm bắt lấy, chẳng để bỏ lỡ thời cơ. Tuy nhiên bạn cũng đừng vì nóng vội mà hành động thiếu cẩn trọng, bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn mà liều lĩnh dấn thân.

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Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Ngọ

Thứ Ba này, người tuổi Ngọ gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc cũng như trong các mối quan hệ xã giao của mình nhờ sự trợ giúp của cục diện Ngọ Tuất Bán Hợp. Bạn cũng có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và làm quen với những đối tác tiềm năng trong ngày này.

Lại thêm Chính Tài độ mệnh, nguồn thu nhập chính của bản mệnh không những ổn định mà còn có dấu hiệu tăng tiến đáng kể nữa. Đó là nhờ sự thể hiện xuất sắc của bạn trong công việc thời gian vừa qua.

 

Tuổi Mùi

 

May mắn có Chính Quan ở bên, bạn có thể tự tin thể hiện bản lĩnh của mình trong ngày này. Những rắc rối dần được con giáp này gỡ bỏ và bạn có thể tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn mà không gặp bất cứ trở ngại nào thêm nữa.

Để công việc được thêm phần thuận lợi, bạn có thể tham khảo giờ tốt và hướng tốt xuất hành. Theo đó, bạn có thể đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần, hướng Đông để gặp Tài thần.

 

Tuổi Thân

Được Tương Hội trợ mệnh, người tuổi Thân đón nhiều tin vui liên quan đến công danh sự nghiệp trong ngày thứ ba này. Công việc của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn nhiều so với trước đó, các khó khăn trở ngại dường như được gạt sang một bên, dọn đường cho bạn tiến về phía trước.

Các mối quan hệ tình cảm của con giáp này đang tiến triển theo chiều hướng khá tốt trong ngày Thổ sinh Kim. Cả hai trân trọng những khoảng thời gian ngắn ngủi quý giá khi được ở bên nhau. Hạnh phúc mà đôi bạn có được khiến ai nấy cũng phải ghen tị vài phần.

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Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Dậu

Có quý nhân Tam Hội ở bên chỉ đường dẫn lối, công việc của người tuổi Dậu trở nên hanh thông suôn sẻ hơn rất nhiều lần. Các mối quan hệ bạn bè đối tác cũng rất hài hòa, mang đến nhiều lợi ích cho bạn trong tương lai.

Với năng lực được khẳng định, vị thế của người Dậu dần tăng tiến lên các nấc thang mới cao hơn triển vọng hơn nhờ sự giúp sức của Chính Ấn. Cấp trên nhìn thấy ở con giáp này những tiềm năng ẩn giấu và muốn trao thêm những trọng trách quan trọng hơn.

 

Tuổi Tuất

Thiên Quan án ngữ trong vận trình hôm nay của người tuổi Tuất báo hiệu con giáp này sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối trắc trở. Công việc chẳng được suôn sẻ như mong đợi của bạn, lại thêm kẻ tiểu nhân bủa vây chỉ chờ cơ hội để hạ bệ bạn.

Với tài trí của mình, bản mệnh có thể vượt qua những thử thách này với điều kiện luôn bình tĩnh và thận trọng trong từng hành động lời nói của mình. Chỉ cần bạn kích động thì ngay lập tức sai sót có thể xảy đến, phá vỡ tất cả mọi công sức mà bạn đã gây dựng.

 

Tuổi Hợi

Tỷ Kiên chiếu mệnh, người tuổi Hợi dễ vướng vào những cuộc chia bè kết phái chốn công sở trong ngày hôm nay. Tốt nhất bản mệnh nên tránh xa đừng để bị tác động sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều đến công việc của bạn.

Chuyện tình cảm của bạn cũng chẳng mấy suôn sẻ trong ngày thứ ba này. Đây không phải là lần đầu bạn cảm thấy thất vọng vì đối phương. Có lẽ bạn nên xem xét lại mối quan hệ của mình, để có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất, giữa đi tiếp hay dừng lại lúc này.

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Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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