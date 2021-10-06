Từ giờ đến giữa tháng 10, 3 con giáp này có sao cát tinh cao chiếu mệnh, bình tĩnh nắm bắt cơ hội thì cuối năm thăng hoa cả tình lẫn tiền

12 con giáp tử vi 06/10/2021 18:00

Đối với 3 con giáp may mắn này, từ giờ đến giữa tháng 10 sẽ có nhiều khởi sắc đáng mong chờ. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

Tuổi Dậu

Năm 2021 là một năm có nhiều biến động đối với tuổi Dậu. Tuy nhiên, con giáp này vốn kiên cương và dũng mãnh, chỉ cần không ngừng nỗ lực cố gắng thì cuộc sống sắp tới sẽ viên mãn thăng hoa không ai sánh bằng. Đặc biệt, 3 tháng cuối năm tới đây, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. 

Tử vi học có nói, từ đầu tháng 10 trở đi, nếu con giáp may mắn biết phát huy tài năng vốn có, bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội xung quanh thì sẽ đổi đời trong nháy mắt. Đặc biệt, từ giờ đến cuối năm, sự nghiệp và tài vận của tuổi Dậu sẽ được nâng lên tầm cao mới, thời gian tới họ có quý nhân phương xa xuất hiện giúp họ ngày càng giàu có. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão vốn có tính cách hiền lành, dễ chịu và luôn biết đối nhân xử thế với những người xung quanh, nhờ vậy mà cuộc sống dễ dàng gặt hái được nhiều thành công. So với những con giáp khác, tuổi Mão được nhiều quý nhân phù trợ trên bước đường lập nghiệp, dù có khó khăn, trắc trở nhưng họ đều có thể vượt qua một cách ngoạn mục.

Tử vi học có nói, từ đầu tháng 10 trở đi, cuộc sống của những người tuổi Mão có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt con đường sự nghiệp tài vận sẽ tìm được cơ hội mới để thăng hoa. Cụ thể, từ giờ đến giữa tháng, bản mệnh sẽ nhận được nhiều hỷ sự, công việc sẽ gặp được nhiều may mắn. Đối với những người làm ăn kinh doanh, năm nay ai khổ thì khổ nhưng họ sẽ tìm được đối tác tiềm năng và lấy lại dược những gì đã mất, trước khi bước sang 2022 tình tiền sẽ ổn định.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn có trách nhiệm với những quyết định của mình và không ngừng tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống. Tuổi Dần muốn rằng mình phải là người tiên phong và là người có cuộc sống khiến người khác ngưỡng mộ. Từ bây giờ trở đi, vận may tuổi Dậu sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể.

Tử vi học có nói, từ đầu tháng 10 trở đi, cuộc sống tuổi Dần sẽ có đà thăng hoa. Từ giai đoạn này đến cuối năm con giáp sẽ gặp được quý nhân, người này đưa đường dẫn lối giúp bản mệnh giải quyết những khó khăn còn tồn đọng, ngoài ra còn tạo điều kiện giúp tuổi Dần xây dựng sự nghiệp, kiếm nhiều tiền, thực hiện ước mơ bấy lâu nay chưa làm được. Nhìn chung, trước thềm năm 2002 sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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