Bước sang tháng 3 dương lịch, 3 con giáp ‘mây đen che kín đỉnh đầu, sự nghiệp ảm đạm, làm ăn thất bát, tiền mất tật mang

12 con giáp tử vi 25/02/2022 17:45

Tử vi 12 con giáp trong tháng 3 dương lịch cảnh báo, thời điểm này có 3 con giáp vô cùng xui xẻo khi bị vận đen đeo bám, hung tinh bủa vây. Bản mệnh có sự nghiệp ảm đạm, làm ăn thất bát, tiền mất tật mang.

Tuổi Tý

Tử vi dự báo rằng đây là tháng có hung cát đan xen. Trong tháng, bản mệnh dễ đối mặt với nhiều trở ngại, công việc phát sinh sự cố, các mối quan hệ ngoại giao gặp trục trặc.

Tài vận giảm bất ổn, đầu tư có sinh lời nhưng thực sự không bền vững. Trong tháng mới, tài vận của tuổi Tý có lúc vượng, có lúc lại giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy, bản mệnh cần chú ý vào các dự án đầu tư, không nên bỏ ra một số tiền quá lớn mà không suy nghĩ kỹ. Tốt nhất nên đợi thời điểm thích hợp hơn.

Bước sang tháng 3 dương lịch, 3 con giáp ‘mây đen che kín đỉnh đầu, sự nghiệp ảm đạm, làm ăn thất bát, tiền mất tật mang - Ảnh 1
Tử vi dự báo rằng đây là tháng có hung cát đan xen. Trong tháng, bản mệnh dễ đối mặt với nhiều trở ngại, công việc phát sinh sự cố, các mối quan hệ ngoại giao gặp trục trặc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi tháng 3 dương lịch của tuổi Ngọ có nhiều điểm không tốt. Con giáp này phải đối mặt với hung khí tăng mạnh, vận tiểu nhân khá vượng, làm gì cũng có cảm giác khó thành.

Công việc trì trệ, mọi việc ì ạch khiến tuổi Ngọ cảm thấy mệt mỏi. Các mối quan hệ cũng không được như ý muốn. Vì vậy, tuổi Ngọ không được nôn nóng, cũng đừng quá tin tưởng vào ai đó mà dễ mang họa.

Tháng này, tuổi Ngọ vẫn được Thiên Đức cát tinh chiếu mệnh dù không đủ xua đi cục diện đen đủi mà bản mệnh phải gánh chịu nhưng cũng làm cho cuộc sống dễ thở hơn. Tuổi Ngọ vẫn có những khoản thu nhất định, đủ để trang trải cuộc sống.

Bước sang tháng 3 dương lịch, 3 con giáp ‘mây đen che kín đỉnh đầu, sự nghiệp ảm đạm, làm ăn thất bát, tiền mất tật mang - Ảnh 2
Tử vi tháng 3 dương lịch của tuổi Ngọ có nhiều điểm không tốt. Con giáp này phải đối mặt với hung khí tăng mạnh, vận tiểu nhân khá vượng, làm gì cũng có cảm giác khó thành. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi nói rằng người tuổi Thìn cần phải chú ý đến những quyết định tài chính của mình. Thời điểm này, công việc của Thìn không được suôn sẻ, nguồn thu cũng không ổn định. Bản mệnh phải đối mặt với nguy cơ hao tiền tốn của do những quyết định đầu tư không đúng lúc, đúng chỗ. Không những vậy, các khoản chi tiêu của tuổi Thìn cũng tăng lên. Con giáp này phải co kéo mãi mới đủ khả năng chi trả.

Đây là bài học lớn đối với tuổi Thìn. Ai cũng có lúc lỡ bước, mắc phải sai lầm nên bản mệnh cần coi đó là bài học kinh nghiệm để tránh đi vào vết xe đổi trong tương lai. Ngoài ra, tuổi Thìn cần phải biết cách chi tiêu tiết kiệm để phòng trường hợp cấp thiết.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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