Bước sang năm Nhâm Dần 2022, 3 con giáp gặp hạn tam tai, dự báo có nhiều điều không may xảy ra

12 con giáp tử vi 02/11/2021 07:45

Người ta cho rằng, trong năm đầu tam tai, bản mệnh không nên bắt đầu làm những công việc lớn lao, trọng đại. Trong năm giữa tam tai, không nên dừng việc đang thực hiện nếu không muốn khi bắt đầu lại sẽ gặp trở ngại. 3 con giáp này sang năm Nhâm Dần 2022 có nhiều trắc trở và gặp khá nhiều điều xui xẻo.

Tuổi Tý

Sự nghiệp của người tuổi Tý làm công ăn lương chưa gặp quá nhiều trắc trở trong thời gian tới. Mọi việc vẫn được duy trì đều đặn như khoảng thời gian trước đó. Tuy nhiên, nửa cuối năm có dấu hiệu thuận lợi hơn nửa đầu năm. Nếu chăm chỉ thì vẫn gặt hái được thành công nhất định.

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Những người làm ăn, làm chủ gặp khá nhiều biến động, thử thách xuất hiện nhiều hơn đòi hỏi bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Tốt nhất, tuổi Tý nên duy trì những gì đang có, hạn chế đầu tư mạo hiểm hay vội vàng mở rộng quy mô kinh doanh.

Sức khỏe của tuổi Tý có dấu hiệu giảm sút so với thời gian trước. Bản mệnh thường gặp các vấn đề về tâm lý do suy nghĩ quá nhiều, dễ dẫn tới tình trạng mệt mỏi, chán nản, đau nửa đầu...

Thời điểm cuối năm 2022, bảnh mệnh dễ gặp họa huyết quang vì thế khi tham gia giao thông hay vận hành máy móc đều phải cẩn trọng.

Về phương diện tình cảm, người độc thân lận đận, khó tìm được người tâm đầu ý hợp. Bản mệnh dù có người quan tâm nhưng chuyện không đi đến đâu. Người đã có gia đình thì thường xuyên gặp bất hòa, thậm chí còn tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân vào.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có cuộc sống tương đối bình ổn, đặc biệt là với người làm công ăn lương. Cuối năm, người đầu tư, kinh doanh cũng có thể đạt được thành công nhất định nhưng trước đó phải trải qua sự cạnh tranh gay gắt, thậm chí gặp cả tiểu nhân hãm hại.

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Về tình duyên, người độc thân cần suy nghĩ kỹ trước khi tiến tới với ai đó, chớ vội vàng kẻo tình duyên khó duy trì được lâu. Các cặp vợ chồng dễ gặp mâu thuẫn vì quan điểm không phù hợp. Áp lực cuộc sống khiến hai bên nảy sinh tâm lý chán chường, không bao dung, san sẻ cho nhau. Nếu không tìm cách khắc phục thì rất dễ đổ vỡ.

Sức khỏe của tuổi Thìn ổn định, không đáng lo ngại nhưng vẫn phải đề phòng các loại bệnh theo mùa nhu cảm cúm, đau đầu, đau mỏi xương khớp...

Tuổi Thân

Năm 2022 dự báo mang đến nhiều rắc rối, khó khăn cho người tuổi Thân. Quý nhân xuất hiện ít mà tiểu nhân quấy phá thì nhiều. Bản mệnh sẽ phải tự lực cánh sinh để vượt qua những cảm bẫy mà kẻ xấu bày sẵn.

Người làm công ăn lương cần phải chú tâm vào công việc, tránh lơ là để ra sai sót không đáng có. Người làm kinh doanh cần chú ý, đề phòng kẻ xấu đâm sau lưng.

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Người tuổi Thân dễ bỏ lỡ cơ hội làm giàu vì thường xuyên chần chừ, do dự. Việc chi tiêu cũng có dấu hiệu tăng lên trông thấy dù tiền lương, tiền lãi không nhiều. Nếu không tự chán chỉnh thì khả năng vay nợ, không đủ tiền tiêu rất lớn.

Về tình cảm, người độc thân vẫn khó tìm được mối ưng ý. Các cặp đôi thường xuyên hiểu lầm, tranh cãi với nhau.

Sức khỏe của người tuổi Thân trong năm tới cũng không được tốt, cần phải chú ý.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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