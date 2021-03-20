6 tháng tới, 3 con giáp ‘muốn nghèo cũng khó’, ví tiền căng đét đến tận cuối năm

12 con giáp tử vi 20/03/2021 13:11

Thời gian sắp tới cho đến cuối năm, vận trình công danh sự nghiệp của 3 con giáp này sẽ ngày càng rực rỡ, càng cố gắng sẽ càng gặt hái được nhiều thành tựu viên mãn. Bởi vậy, tiền bạc, lộc lá cứ thế “rơi trúng đầu”, tiêu xài chẳng xuể.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão vốn tính khôn ngoan, trong công việc cũng như cuộc sống luôn biết cách tính toán, lập kế hoạch. Con giáp này luôn cân nhắc tới nhiều yếu tố trước khi đưa ra quyết định làm bất cứ việc gì. Vì vậy, tuổi Mão có khả năng quản lý tài chính rất tốt. Họ vừa biết cách kiếm tiền nhưng lại không tiêu xài hoang phí.  

Ngoài ra, Mão thông minh, nhạy bén nên giỏi nắm bắt những cơ hội làm ăn. Bên cạnh đó, sự nỗ lực hết sức cũng là yếu tố giúp người tuổi Mão luôn thành công. Trong thời gian tới đây, theo tử vi 12 con giáp, chỉ cần lập kế hoạch cẩn thận, quyết tâm và nỗ lực hết mình, con giáp này chắc chắn sẽ nắm được đại thành công trong tay, bước đến đỉnh cao của sự nghiệp.

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 Mão thông minh, nhạy bén nên giỏi nắm bắt những cơ hội làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn mạnh mẽ, độc lập và kiên định trong mọi tình huống. Họ có tham vọng lớn và không chịu đầu hàng trước số phận. Thìn luôn không ngừng nỗ lực, cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn mà rất nhiều người khác ngưỡng mộ.

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn sẽ được Thần Tài chiếu cố nồng hậu trong 6 tháng tới đây. Tất nhiên, trước khi đạt được thành công vang dội, Thìn phải trải qua một số khó khăn nhất định. Nhưng tất cả không là gì so với sự quyết tâm cao độ từ con giáp này, bạn có thể được sếp cân nhắc cho 1 vị trí cao hơn cùng mức lương "bất ngờ", hoặc nhận được 1 khoản thưởng lớn từ một dự án thành công mỹ mãn. Bởi sự cố gắng dài lâu nên thành tựu của Thìn là một chiếc ví căng đét, xài thỏa thê đến tận cuối năm 2021 cũng chưa chắc đã hết.

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 Bởi sự cố gắng dài lâu nên thành tựu của Thìn là một chiếc ví căng đét - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi vốn hiền lành, chu đáo, luôn đối xử tốt với những người xung quanh. Vì vậy, con giáp này cũng nhận được nhiều phúc lộc trời ban, luôn được mọi người yêu mến, giúp đỡ. Ưu điểm của tuổi Hợi là có sự kiên trì, bền bỉ. Khi đã xác định được mục tiêu, con giáp này sẽ cố gắng trên 100% để hoàn thành.

Trong thời gian sắp tới, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Hợi có nhiều tín hiệu vui. Con giáp này gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên công việc có bước ngoặt mới, thăng chức, tăng lương. Người làm kinh doanh cũng có nhiều đột phá, doanh thu tăng cao gấp bội. Đặc biệt là thương hiệu kinh doanh sẽ ngày càng có vị trí trong xã hội. Việc tuổi Hợi cần làm lúc này là mạnh dạn tìm kiếm cơ hội, học thêm nhiều kỹ năng chuyên môn để vững vàng hơn trong công việc nhé.

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Trong thời gian sắp tới, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Hợi có nhiều tín hiệu vui - Ảnh minh họa: Internet

 (*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

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