5 con giáp được 'thần tình yêu' se duyên, tìm được ý trung năm những ngày cuối năm 2021 và cuộc sống viên mãn

Cũng chính vì thế mà càng về cuối năm nay, đường tình duyên của Tý càng thêm phơi phới, nhất là duyên khác phái vượng vô cùng. Đây quả là tin vui với những bạn độc thân đang mong muốn tìm được một nửa thích hợp.

Nhờ gặp cục diện Tương Hợp Thái Tuế trong năm 2021 này, người tuổi Tý có một năm khá suôn sẻ ở nhiều lĩnh vực. Chẳng những công danh sự nghiệp, tiền tài rủng rỉnh, mà vận đào hoa cũng được cải thiện hơn trước đó rất nhiều. Đó là lý do nhân duyên trong năm của bản mệnh rất vượng, nhiều mối quan hệ mở ra.

Tuổi Tý vốn là con giáp rất thông minh, xông xáo, cả trong công việc và tình cảm, bạn đều là người rất phóng khoáng. Tý mạnh dạn theo đuổi điều mình muốn, nói những điều mà trái tim thôi thúc, bởi bạn cho rằng nếu cơ hội có mà không biết tận dụng sẽ rất đáng tiếc.

Người độc thân có thể dễ dàng "đụng độ" chân ái của mình ở những dịp hết sức tình cờ. Chỉ một vài ấn tượng tốt ban đầu nhưng cả hai sẽ có khả năng phát triển tình cảm rất nhanh.

Tuổi Tỵ

Vận khí của người tuổi Tỵ trong năm 2021 này vốn không tệ, lại có Thái Tuế tương trợ nên gặp dữ hóa lành, mọi phương diện đều bình ổn. Công việc có cơ hội thăng chức tăng lương, bản thân bạn cũng luôn không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn.

Chính những thời điểm nghiêm túc với công việc là lúc bạn tỏa sáng hơn bao giờ hết. Sức hút tự nhiên từ những chú Rắn giúp bạn lọt vào "tầm ngắm" của không ít người đồng nghiệp khác phái.

Tuy nhiên, dù có sức hút như vậy, song chẳng mấy ai thực sự khiến trái tim bạn rung động. Bạn có yêu cầu khá cao về một nửa của mình. Thực tế là một người bình thường, không có gì đặc biệt sẽ rất khó bước vào thế giới nội tâm của con giáp này. Đó là lý do bạn vẫn lẻ bóng cho tới nay.

Tuy nhiên, tin mừng là có nhiều điều thuận lợi sẽ đến với người tuổi Tỵ trong dịp cuối năm 2021 này, nhất là ở phương diện tình cảm.

Tuổi Dậu

Đa phần người tuổi Dậu đều may mắn được trời phú cho ngoại hình ưa nhìn, vậy nên duyên khác phái của con giáp này cũng rất tốt. Dù ở độ tuổi nào, đã có bạn đời hay chưa, họ vẫn rất có sức hút và được nhiều người theo đuổi.

Bản tính của con giáp này là mạnh mẽ, thẳng thắn, dám đương đầu với thử thách. Bạn luôn biết nắm bắt cơ hội và có nét duyên riêng. Chính vì vậy mà bạn không thiếu những người khác phái "say mê".

Song cũng chính bởi có sức hút cao hơn bình thường nên Dậu cũng có nhiều vệ tinh vây xung quanh. Bạn có thể trải qua vài mối tình ngắn ngủi nhưng cuối cùng bạn sẽ tìm thấy người phù hợp nhất.

Tin vui là càng về cuối năm nay, vận đào hoa của Dậu càng tăng mạnh hơn, nhất là đối với nam nữ còn độc thân. Thông qua sự giúp đỡ mai mối của người lớn tuổi, bạn bè xung quanh thúc đẩy, bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều người khác phái thích hợp, có thêm nhiều mối quan hệ và lựa chọn. Và người thích hợp nhất cũng sẽ đến đúng thời điểm, thỏa lòng bạn mong chờ từ lâu.

Tuổi Sửu

Tuy 2021 là năm bản mệnh của Sửu khiến bạn gặp phải những chuyện không suôn sẻ và khó đạt được dự định của bản thân nhưng nhìn chung các mối quan hệ vẫn khá thuận lợi, không gặp nguy cơ nào đáng lo ngại.

Thậm chí dịp cuối năm này, có cát tinh chiếu mệnh nên nhân duyên của những chú Trâu khởi sắc rõ rệt. Bạn biết cách nâng cao sức hút của bản thân để thu hút thêm nhiều người.

Tin mừng là những ngày cuối năm 2021, Sửu sẽ có cơ hội gặp tình yêu đích thực của mình, đó là người khiến bạn sẵn lòng trao gửi trái tim một cách trọn vẹn nhất. Dù thường ngày con giáp này có vẻ khá khô khan và không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng một khi gặp được người mình thực sự yêu thích, bạn sẽ không dễ dàng để cơ hội như vậy trôi qua dễ dàng.

Bạn có thể gặp được ý trung nhân của mình thông qua chuyến công tác hay giao lưu của công ty. Có thể thấy nhân duyên của Sửu sẽ có liên quan đến công việc hiện tại của bạn. Vậy nên thường ngày ngoài mải mê làm việc, đừng quên để tâm hơn đến các mối quan hệ xung quanh mình nhé.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi vốn là con giáp có tính tình kiên định, hiền lành, đôn hậu. Cuộc đời từ nhỏ đến lớn đều khá suôn sẻ, không gặp biến cố nào quá lớn, lại dễ có quý nhân phù trợ nên dù có đương đầu sóng gió thì cũng có thể vượt qua nhẹ nhàng.

Ngay ở thời điểm cuối năm 2021 này, phương diện tình cảm của Hợi có khởi sắc rõ rệt. Bạn có cơ hội gặp được tình yêu của mình và đối phương cũng có nhiều ấn tượng tốt về bạn. Điều kiện đôi bên vô cùng phù hợp nên mối quan hệ tiến triển khá nhanh.

Hợi là người có EQ cao, làm việc chỉn chu mà cư xử cũng rất khéo léo, rất giỏi đoán ý người đối diện nên nhân duyên luôn tốt đẹp. Sự duyên dáng và tinh tế giúp bạn nhận được nhiều sự ái mộ, xung quanh luôn có người khác phái âm thầm chú ý và quan tâm.

Cuối năm nay đào hoa khoe sắc rực rỡ, nam nữ độc thân có cơ hội gặp được người ưng ý, hạnh phúc đong đầy.

Đặc biệt, vận đào hoa của bạn có thể đến từ phương xa. Vì vậy nếu có cơ hội tiếp xúc với một ai đó ở khác địa phương sinh sống hay đi công tác, bạn hãy chủ động nắm bắt để gặp gỡ được người tâm đầu ý hợp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet