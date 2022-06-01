5 con giáp dễ sập bẫy tiểu nhân, mất tiền oan ức trong 3 tuần tới: Cẩn trọng phòng ngừa

Ngũ Quỷ hung tinh xuất hiện trong vận trình tuần mới của người tuổi Tuất cảnh báo bạn về những hung hiểm có thể phải đối mặt trong tuần này. Có điềm báo tiểu nhân quấy phá, đối thủ giở trò cạnh tranh không lành mạnh khiến bạn vất vả tìm cách xoay sở.

Về sự nghiệp, có thể xuất hiện nhiều cản trở mà không rõ lý do dù bạn đã rất nỗ lực. Người tuổi Tuất còn có yếu tố tranh đoạt tiền tài, dễ bị cạnh tranh từ chính anh chị em trong nhà hay đồng nghiệp. Nên giữ khoảng cách trong các mối quan hệ, ở công sở tránh ganh đua, mạo phạm cấp trên, ảnh hưởng xấu thêm đến vận hạn của mình.

Trong tháng này, con giáp khó tránh khỏi những xui xẻo hay đại họa từ trên trời rơi xuống. Cuộc sống của người tuổi Tuất được cho là sẽ có nhiều biến động, tiền tài, sự nghiệp và cả tình duyên dễ lâm vào cảnh trì trệ. Với những người sinh vào mùa xuân, vận mệnh có phần thuận lợi hơn.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 tuần tới, người tuổi Thân để lại ấn tượng xấu trong mắt người khác vì sự nhiệt huyết, hăng hái của bạn bỗng hạ nhiệt. Thay vào đó, lười biếng lên ngôi, tuổi Thân dần mất đi các cơ hội quý giá.

Cũng trong thời gian này, tuổi Thân bị hung tinh chiếu mệnh, dễ gặp tiểu nhân, dính phải thị phi.

Trong công việc làm ăn, do gặp vận xui nên tuổi Thân khó tiếp xúc với những cơ hội triển vọng. Tinh thần làm việc của bạn cũng đi xuống, không được tập trung, dễ chán nản, ngại khó ngại khổ. Khi gặp việc dễ thì tuổi Thân lại dễ đưa ra quyết định sai lầm do quá chủ quan. Vì vậy, các chú khỉ cần hết sức thận trọng.

Còn trong vấn đề tình cảm, người tuổi Thân tháng tới cũng không mấy sáng sủa. Họ khép mình trong thế giới riêng, không cởi mở đón nhận và chia sẻ với nửa kia. Những người tuổi Thân còn độc thân do không chịu mở lòng nên cũng khó có tiến triển trong chuyện lứa đôi.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 tuần tới, những người tuổi Tý sẽ gặp trục trặc trên nhiều phương diện. Do tính cách cứng đầu, bảo thủ, luôn giữ ý kiến riêng của mình nên họ có thể gây mâu thuẫn với những người xung quanh. Để giảm bớt xung đột, bạn nên thay đổi góc nhìn, lắng nghe quan điểm của mọi người và hạ bớt cái tôi xuống.

Về phương diện tài chính, tháng tới cũng không mấy may mắn cho những người tuổi Tý. Nhưng thay vì thất vọng thì bạn nên cố gắng hơn trong thời gian sắp tới. Sự nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trong tháng này, do có vận xui đeo bám nên tuổi Tý cần hết sức thận trọng, không nên nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời rủ rê của người không đáng tin. Chỉ cần cố gắng vượt qua thời điểm này, thần may mắn sẽ tiếp tục "chống lưng" cho bạn.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Chịu ảnh hưởng từ hung tinh Thiên Cẩu, tuổi Thìn đón một tuần có nhiều biến động, cần phải thực sự thận trọng để có đầu xuân năm mới bình an. Trong sự nghiệp, công việc bạn hoàn thành tuy tốt nhưng lại không được đánh giá đúng thực lực, thậm chí còn bị người khác vì ganh ghét mà bày trò tiểu nhân, cản trở con đường thăng tiến. Hung vận vẫn luôn rình rập.

Do đó, bạn mệnh làm gì cũng phải thật thận trọng. Đặc biệt, bạn nên đề phòng trong những mối quan hệ xã giao, học cách nhìn người chuẩn xác, chớ nhẹ dạ cả tin mà để cho bản thân mình trở thành miếng mồi ngon cho kẻ xấu bụng, bị người khác lợi dụng mà không biết. Để hạn chế những điều không may có thể xảy ra, năm nay con giáp này cần cảnh giác cao độ với đồng nghiệp, không quá tin tưởng bất cứ ai, phòng trường hợp bị "đâm sau lưng".

Về vấn đề tài chính, bạn có khả năng thất thoát tiền bạc. Những người có ý định khởi nghiệp cần thận trọng xem xét trước khi quyết định đầu tư. Trong 3 tuần tới, con giáp này nên chú ý cất giữ tài khoản cá nhân cẩn thận, tránh vì bất cẩn mà đánh rơi hay bị trộm cướp.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Đây có thể sẽ là một tuần hao tài đối với người tuổi Dậu. Bị Tiểu Hao hung tinh án ngữ, tài lộc của bạn có nhiều biến động bất lợi, bạn cần hết sức chú ý kẻo ảnh hưởng tới vận khí của bản thân về cả sau này.

Tuổi Dậu dễ phạm phải họa tiểu nhân, bị người khác hãm hại, quấy nhiễu trong tháng này, phải đối đầu với những thách thức tương đối lớn. Trong sự nghiệp, bạn dễ bị người khác lợi dụng để tranh công, cướp mất cơ hội tốt, khi có lòng tốt giúp đỡ người khác lại bị hiểu nhầm... Song với sự kiên trì và nhẫn nại trời sinh, con giáp này sẽ vượt qua mọi chuyện và xử lý một cách ổn thoả nhất. Năm nay cũng là khoảng thời gian khó khăn thử thách ý chí và niềm tin, tuy nhiên một khi đã vượt qua thì tuổi Dậu sẽ trở nên vô cùng ngoan cường và mạnh mẽ.

Sức khỏe cũng cần phải được lưu tâm hơn trong tuần này. Có vẻ như dù đã quay trở lại công việc thì con giáp này vẫn đang trong không khí những ngày Tết. Bạn còn một danh sách dài những buổi tiệc cần tham gia hay tích cực tham gia các chuyến đi du xuân. Vẫn biết tháng Giêng là tháng ăn chơi, nhưng vui thôi đừng vui quá kẻo hại thân bạn nhé.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.