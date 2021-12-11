5 con giáp cần cẩn thận lời ăn tiếng nói dịp cuối năm để tránh rước họa vào thân

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm 2019, vì được nhiều sao tốt chiếu rọi, nên tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều quý nhân, những người đưa đường dẫn lối đến với các thành tựu trong cuộc sống.

Là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất trong năm Kỷ Hợi 2019, tuổi Ngọ được cho là con giáp rất dễ giàu có và thành công trong năm nay.

Nhưng nếu như các con giáp khác chỉ gặp một hoặc vài quý nhân, thì riêng tuổi Ngọ lại gặp được rất nhiều người có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của họ, vì thế, có thể nói, họ chính là người cần cẩn trọng nhất để không 'đắc tội' với bất cứ người nào.

Nên nhớ, 'họ.a từ miệng mà ra', người tuổi Ngọ cần phải biết những gì nên nói, những gì cần tránh để tránh tối đa mọi mâu thuẫn thì mới có thể bảo toàn được tài lộc cho bản thân.

Tuổi Dần

Cũng là một con giáp may mắn trong năm Kỷ Hợi 2019, tuổi Dần được cho là càng cuối năm thì càng dễ phát, càng trở nên giàu có.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trong năm nay người tuổi Dần có hạn tiểu nhân quấy phá, có thể là đồng nghiệp ở nơi làm việc, hoặc một kẻ nào đó ghen tị với thành công của họ, nên người tuổi Dần cũng cần đề phòng cẩn thận, làm việc nên kín kẽ, không để người khác lợi dụng sơ hở của mình.

Người tuổi Dần tuy thông minh, mạnh mẽ và độc lập, nhưng cũng có một điểm yếu, có là sự nóng nảy. Do đó, họ cần biết tiết chế đặc điểm này để không đưa bản thân vào những tình huống khó khăn và tận dụng tốt nhất thời cơ làm ăn cuối năm để tích cóp của cải.

Tuổi Mão

Kỷ Hợi 2019 là một năm tương đối may mắn và thành công của người tuổi Mão, đặc biệt là chuyện công danh sự nghiệp, và càng về cuối năm thì họ càng may mắn hơn.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão đa phần đều là những người hiền lành, khiêm tốn, biết mình biết ta nên rất dễ thích nghi với cuộc sống, ít khi gây th.ù o.án với người khác.

Trong năm nay, người tuổi Mão có nhiều cơ hội gặp quý nhân - những người bạn giúp đỡ họ đạt được các thành tựu trong cuộc sống.

Tuy nhiên, ở một vài thời điểm trong năm, họ cũng có nguy cơ bị tiểu nhân ngáng đường. Do đó, họ được khuyên là nên thận trọng trong cả hành động và lời nói để tránh bị gây b.ất lợi. Nên nhớ, hãy tập trung vào việc của mình và tránh mọi mâu thuẫn sẽ là cách tốt nhất để thu về những thành công rực rỡ và tránh được những chuyện không mong muốn.

Tuổi Thìn

Không giống như 3 con giáp nói trên, vận may của năm Kỷ Hợi 2019 của tuổi Thìn lại tập trung ở giai đoạn đầu năm, thế nên, trong nửa sau của năm thì họ lại càng phải cẩn thận nhiều hơn để có thể gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành.

Theo các chuyên gia phong thủy, người tuổi Thìn có rất nhiều ưu điểm, như thông minh, nhiệt huyết, đam mê với công việc và đặc biệt rất độc lập. Người tuổi Thìn hiếm khi ngồi đó đợi cơ hội tới, mà hầu hết đều tự tìm ra những thời cơ cho riêng họ.

Tuy nhiên, người tuổi Thìn cũng có một số nhược điểm, mà trong đó, khả năng truyền đạt ngôn ngữ kém là một trong số đó. Có thể trong đầu họ nghĩ một đằng, nhưng vì không biết diễn đạt một cách thích hợp, họ thường khiến đối phương nghĩ sai, gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Trong năm nay, người tuổi Thìn được coi là sẽ thành công rực rỡ trong sự nghiệp khi kết hợp làm ăn với người tuổi Tý và tuổi Thân. Do đó, biết cẩn trọng lời ăn tiếng nói, không gây ra những mối b.ất hòa sẽ là cách giúp tuổi Thìn trở nên giàu có và viên mãn trong cuộc sống.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hầu hết đều là những người hiền lành, tinh tế, sống tình cảm và do đó thường được nhiều người yêu quý. Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm Mậu Tuất 2018, người tuổi Dậu đã gặp phải không ít khó khăn, thử thách, và trong năm Kỷ Hợi 2019 này, họ sẽ được đền bù xứng đáng.

Tuy nhiên, đa phần người tuổi Mùi có một nhược điểm, đó là tâm trạng hay thay đổi 'như thời tiết'. Có thể họ đang vui đấy, nhưng trong chốc lát, họ đã có thể có một tâm trạng tồi tệ, và điều này ảnh hưởng không ít đến các mối quan hệ của họ trong cuộc sống.

Nếu đó là người thân yêu của họ, có thể họ sẽ được bỏ qua, nhưng những vết thương lòng thì khó mà lành lại được. Nếu đó là các mối quan hệ trong công việc, có thể họ sẽ mất đi những mối làm ăn tốt mà họ phải vất vả mới có được.

Tử vi học có nói giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 10 âm là thời kỳ đỉnh cao nhất của người tuổi Mùi, mà trong đó hầu như làm gì họ cũng đều có thể thu về kết quả rực rỡ, có thể mang đến cho họ cuộc sống giàu có sung túc, dư dả vào dịp cuối năm.

Do đó trong cuộc sống nói chung, đặc biệt là khoảng thời gian này, người tuổi Mùi cần hết sức cẩn trọng lời ăn tiếng nói để duy trì hòa khí gia đình, cũng như tránh để vận may tuột mất.

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