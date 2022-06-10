45 ngày tới, những con giáp ra đường cẩn thận gặp tiểu nhân, tiền bạc rơi rụng

12 con giáp tử vi 10/06/2022 13:00

Thời gian tới đây, dù có làm công việc gì thì những con giáp có tên sau phải hết sức cẩn thận.

Tuổi Thìn

45 ngày tới, những con giáp ra đường cẩn thận gặp tiểu nhân, tiền bạc rơi rụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thìn kinh doanh thua lỗ, thời gian tới không có nổi một đơn hàng làm bạn chán không thiết làm việc. Nếu bạn cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn công việc kinh doan này cũng sụp đổ. Điều quan trọng là phải tìm ra lỗi sai và sửa.

Tình duyên không tốt, có người thứ ba xen vào mối quan hệ này và người ấy thực sự đang lựa chọn. Có vẻ như tình cảm của đủ sâu đậm rồi.

Tuổi Mùi

45 ngày tới, những con giáp ra đường cẩn thận gặp tiểu nhân, tiền bạc rơi rụng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mùi bình thường là người cẩn thận chu đáo nhưng cũng không tránh khỏi những lúc mất kiểm soát. Thời gian 45 ngày tới đây, bạn vướng họa vạ miệng. Lời không nên nói lại nói ra hết khiến cho người ấy cảm thấy tình bạn này không còn tri kỉ như xưa. Mất một người bạn và mất luôn cả mối quan hệ làm ăn tốt, đó là hậu quả của việc không biết giữ bí mật.

Tình cảm đi xuống. Người ấy và bạn có rào cản lớn đó là gia đình. Sau nhiều tháng ngày kiên trì thì cuối cùng hai người cũng cạn kiệt sức lực mà chia tay. Không sao cả, đây cũng là duyên số, hãy chấp nhận điều đó khi hết duyên.

Tuổi Tý

45 ngày tới, những con giáp ra đường cẩn thận gặp tiểu nhân, tiền bạc rơi rụng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý ăn nói không giữ mồm giữ miệng nên trong 45 ngày tới, tự nhiên bạn bị bóc phốt. Mang chuyện của thiên hạ ra mua vui chính là cái sai của bạn và người ấy đã cho bạn một bài học rồi đó. Hôn nhân của người ta không cần đến bạn phán xét, vậy nên "tém tém" miệng lại thì dĩ hòa vi quý.

Công việc không thông, áp lực đề đầu khiến bạn quá chán nản. Có nhiều lúc muốn nghỉ việc chỉ vì làm việc suốt ngày mà lương chẳng thấy đâu.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tuần, 3 con giáp nhận lộc trời cho, tiền vào đầy túi

Cuối tuần, 3 con giáp nhận lộc trời cho, tiền vào đầy túi

Dù là ngày cuối tuần người khác nghỉ ngơi nhưng 3 con giáp này vẫn say mê với công việc, tiền vào đầy túi.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp gặp xui con giáp không may mắn con giáp bị vận đen bủa vây

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 1 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 4 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 54 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 54 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 19 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 54 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 54 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng