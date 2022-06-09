3 tháng tới đây, người sinh năm này cẩn thận thị phi ập tới, tránh cũng không được

12 con giáp tử vi 09/06/2022 11:00

Những người sinh năm này trong vòng 3 tháng tới đây cẩn thận rước họa vào thân, đừng xen vào chuyện của người khác.

Tuổi Dậu

3 tháng tới đây, người sinh năm này cẩn thận thị phi ập tới, tránh cũng không được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu công danh đang sáng lạn tự nhiên tụt dốc chỉ vì nghe lời tiểu nhân. Có vài kẻ nhận là bạn xúi bẩy bạn khiến bạn bị lừa gạt, đầu tư nhầm chỗ. Tiền bạc lại bị chính người bạn của mình lừa khiến cho bạn cảm thấy thất vọng tột độ. 

Trong 3 tháng tới, công việc làm công ăn lương cũng không như ý, mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên về quan điểm làm việc khiến cho bạn mất đi vị trí hiện tại. Cần phải xem lại môi trường này, xem đó có phải là nơi làm việc thực sự hợp với bạn hay không nhé. 

Tuổi Thìn

3 tháng tới đây, người sinh năm này cẩn thận thị phi ập tới, tránh cũng không được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn sa sút tinh thần vì tình yêu bị phản bội. Cái gì cũng thế, không nên đặt niềm tin ở một ai đó 100%, hãy luôn để lại cho mình phương án B, phòng lúc bị phản bội thì không quá sốc. Tình cảm của bạn và người ấy có vẻ không được thông cho lắm cũng là do chưa thực sự hiểu nhau. Nếu chia tay tốt cho cả hai thì nên tính toán nhé.

Tiền bạc không tốt, công việc kinh doanh ngưng trệ. Điều quan trọng là phải cố gắng. Khó khăn thì là khó khăn chung, không phải một mình bạn nên đừng vì thế mà vội nản lòng kẻo mất hết các mối quan hệ làm ăn. 3 tháng này không nên xen vào chuyện của thiên hạ, hãy việc của mình thì mình làm thôi nhé. 

Tuổi Mùi

3 tháng tới đây, người sinh năm này cẩn thận thị phi ập tới, tránh cũng không được - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi thông minh hơn người, làm việc gì cũng nhanh nhẹn tuy nhiên có lúc nhanh quá lại thành hấp tấp và thành sai lầm. Sự chủ quan của bạn trong việc đánh giá đối thủ đã khiến cho bạn mất đi rất nhiều trong 3 tháng tới.

Có vẻ như bạn đã cho ai đó vay một khoản tiền khá lớn và bị ăn quỵt. Cảm thấy quá buồn vì vì lợi dụng, bạn không còn thiết tha với các mối quan hệ và bỏ lỡ cơ hội làm ăn lớn của mình. Đừng đánh giá ai cũng như ai. Bị phản bội nhưng không có nghĩa là người nào cũng phản bội mình. Trong tháng này, kinh doanh xuống dốc và điều bạn cần làm là vực dậy tinh thần, làm tốt hơn trước. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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