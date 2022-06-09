Những con giáp cẩn thận vướng họa thị phi, giải cũng không được vào tháng 6 này

Tuổi Sửu cẩn phải thận trọng hơn chuyện tình cảm của mình. Hôn nhân không vững là vì bạn và đối phương chưa thực sự hiểu nhau. Trong 6 dương công việc làm ăn cũng không như ý.

Thời gian này sức khỏe sa sút, có nhiều áp lực khiến bạn mệt mỏi, căng thẳng. Đừng chủ quan, hãy đi khám để biết bệnh tình rồi có phương án chữa trị kịp thời.

Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng không hiểu sao tiền bạc vẫn không cánh mà bay. Hãy chú ý cách tạo dựng quan hệ của mình. Rất có thể vài kẻ lợi dụng sơ hở của bạn để tính toán với bạn. Đừng nhẹ dạ cả tin, phải hỏi những người thân có kinh nghiệm mới đầu tư tiền bạc nhé.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Công việc kinh doanh của người tuổi Tỵ xuống dốc không phanh trong tháng 6 dương này. Có vẻ như bạn chưa thực sự hợp với công việc này cho lắm nên cần phải xem lại các chiến lược làm việc cũng như người mà bạn hợp tác.

Trong tháng này, tiền bạc không cánh mà bay, khoản đầu tư của bạn cũng mất trắng. Bạn thực sự buồn và chán nản, nhưng không còn cách nào khác là phải đứng lên lấy lại những gì đã mất.

Tình yêu không được như ý. Kiên trì theo đuổi nhưng nhận ra người ấy chỉ lợi dụng túi tiền của mình chứ không hề có tình cảm. Dù sao đây cũng là bài học đắt giá cho bạn trong việc nhìn người.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý bị bạn bè chơi xấu. Đặt niềm tin nhầm chỗ và cuối cùng bạn lĩnh quả đắng. Nhận ra quá muộn nhưng dù sao cũng là bài học cho bạn từ cách chọn bạn đến việc thể hiện bản thân.

Trong tháng 6 dương, công việc có vẻ không như ý. Làm không tốt nên bạn có nguy cơ bị đào thải. Nếu không cố gắng thì rất có thể cấp trên cũng không cứu vãn được bạn đâu. Phải chuyên tâm, cần cù và học hỏi hơn nữa nhé.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.