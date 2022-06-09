Những con giáp cẩn thận vướng họa thị phi, giải cũng không được vào tháng 6 này

12 con giáp tử vi 09/06/2022 08:00

Trong tháng 6 này, có những con giáp cực kì xui xẻo, vướng vào nhiều chuyện không đáng có, cần phải can đảm đón nhận.

Tuổi Sửu

Những con giáp cẩn thận vướng họa thị phi, giải cũng không được vào tháng 6 này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu cẩn phải thận trọng hơn chuyện tình cảm của mình. Hôn nhân không vững là vì bạn và đối phương chưa thực sự hiểu nhau. Trong 6 dương công việc làm ăn cũng không như ý.

Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng không hiểu sao tiền bạc vẫn không cánh mà bay. Hãy chú ý cách tạo dựng quan hệ của mình. Rất có thể vài kẻ lợi dụng sơ hở của bạn để tính toán với bạn. Đừng nhẹ dạ cả tin, phải hỏi những người thân có kinh nghiệm mới đầu tư tiền bạc nhé.

Thời gian này sức khỏe sa sút, có nhiều áp lực khiến bạn mệt mỏi, căng thẳng. Đừng chủ quan, hãy đi khám để biết bệnh tình rồi có phương án chữa trị kịp thời. 

Tuổi Tỵ

Những con giáp cẩn thận vướng họa thị phi, giải cũng không được vào tháng 6 này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công việc kinh doanh của người tuổi Tỵ xuống dốc không phanh trong tháng 6 dương này. Có vẻ như bạn chưa thực sự hợp với công việc này cho lắm nên cần phải xem lại các chiến lược làm việc cũng như người mà bạn hợp tác.

Trong tháng này, tiền bạc không cánh mà bay, khoản đầu tư của bạn cũng mất trắng. Bạn thực sự buồn và chán nản, nhưng không còn cách nào khác là phải đứng lên lấy lại những gì đã mất.

Tình yêu không được như ý. Kiên trì theo đuổi nhưng nhận ra người ấy chỉ lợi dụng túi tiền của mình chứ không hề có tình cảm. Dù sao đây cũng là bài học đắt giá cho bạn trong việc nhìn người.

Tuổi Tý

Những con giáp cẩn thận vướng họa thị phi, giải cũng không được vào tháng 6 này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý bị bạn bè chơi xấu. Đặt niềm tin nhầm chỗ và cuối cùng bạn lĩnh quả đắng. Nhận ra quá muộn nhưng dù sao cũng là bài học cho bạn từ cách chọn bạn đến việc thể hiện bản thân.

Trong tháng 6 dương, công việc có vẻ không như ý. Làm không tốt nên bạn có nguy cơ bị đào thải. Nếu không cố gắng thì rất có thể cấp trên cũng không cứu vãn được bạn đâu. Phải chuyên tâm, cần cù và học hỏi hơn nữa nhé.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp vượt mọi tai ương, trở thành đại gia trong 100 ngày tới

3 con giáp vượt mọi tai ương, trở thành đại gia trong 100 ngày tới

Sách tử vi chỉ rõ những con giáp dưới đây sẽ thăng quan phát tài, đầu tư vào đâu cũng trúng lớn trong thời gian tới.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp xui xẻo con giáp gặp vận đen tử vi con con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 6 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 56 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 56 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 22 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 56 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 56 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng