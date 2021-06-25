3 con giáp từ tay trắng mua nhà lầu, sống sang chảnh hơn cả triệu phú trong cuối năm 2021

12 con giáp tử vi 25/06/2021 06:11

Dự đoán của tử vi hàng ngày cho biết, trong những ngày cuối năm 2021 này, 3 con giáp sau sẽ bước lên hàng đại gia, từ tay trắng thành triệu phú, tiền của ào ào như nước vào nhà.

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của người tuổi Thìn cho biết, trong thời gian từ bây giờ cho đến cuối năm, con giáp này liên tục gặp may mắn, Thần Tài luôn sẵn sàng bên cạnh để nâng đỡ tài chính, nhờ đó mà Thìn không bao giờ phải lo lắng chuyện tiền nong. Ngược lại, túi tiền của con giáp này trong cuối năm lại tăng lên bất ngờ, từ một người tay trắng, Thìn có thể giàu lên như một đại gia đích thực.

tu vi hang ngay 1
 Thìn có số làm đại gia trong dịp cuối năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Theo chuyên gia tử vi, những ai cầm tinh con giáp này đều có số mệnh được hưởng nhiều phúc đức, dù có khó khăn cũng không bao giờ gục ngã mà đều dễ dàng vượt qua. Thìn lại là người cực giỏi xây dựng các mối quan hệ, vì thế cho nên có làm gì cũng luôn có quý nhân kề bên giúp đỡ để đi tới thành công.

Tuổi Tí

Tí đích thị là một đại gia ngầm, chỉ chờ đến cuối năm nay là bùng nổ, tỏa sáng. Có thể nói, thời gian vừa qua, Tí đã không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, miễn là kiếm ra được tiền. Người khác làm 1 việc, Tí làm đến 10 việc, mà việc nào cũng trọn vẹn, cũng mang đến kết quả ngoài mong đợi. Chính điều này đã giúp cho tài chính của Tí được kéo theo một cách mạnh mẽ, tiền cứ ùa vào tay con giáp này không kịp đếm. Cuối năm, Tí có thể sắm sửa xe, nhà, và có cuộc sống dư dả ai cũng ghen tỵ.

tu vi hang ngay 2
 Tí sắp có cuộc sống giàu sang, dư dả mà ai cũng mong ước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dễ thành công hơn người khác bởi con giáp này có tính cách kiên định, một khi đã chọn đúng lối đi thì không bao giờ vì khó khăn mà từ bỏ. Nhờ đó nên Mùi cũng dễ dàng xây dựng sự nghiệp và có cho mình một công việc cực tốt, thu nhập lại cao ngất ngưởng. Tử vi cho biết, trong cuối năm nay, tiền của tích cóp của Mùi có thể chất đầy như núi, Mùi được tận hưởng cuộc sống xa hoa, giàu có không ai sánh bằng.

tu vi hang ngay 3
 Người tuổi Mùi sắp bước vào thời vận hoàng kim của mình - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có tính hay thương người, hễ thấy ai khó khăn đều dang tay giúp đỡ. Nhưng hãy cẩn thận bởi khi tài chính tăng lên, đồng nghĩa với việc càng có nhiều kẻ xấu dòm ngó và bày mưu hãm hại.

*Thông tin mang tính chất tham khảo , chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Trời không phụ người tốt, 3 con giáp càng cố gắng làm nhiều việc thiện càng sung túc đủ đầy trong 2 tháng tới

Trời không phụ người tốt, 3 con giáp càng cố gắng làm nhiều việc thiện càng sung túc đủ đầy trong 2 tháng tới

Tử vi hàng ngày chỉ rõ, những con giáp dưới đây càng chăm chỉ làm việc, càng làm nhiều điều tốt thì càng được nhà trời ban cho nhiều phước lộc, đặc biệt là trong 2 tháng tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp Dự đoán tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề