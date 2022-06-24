3 con giáp từ giờ đến Rằm tháng 10 gặp may mắn, có khi đổi đời

12 con giáp tử vi 24/06/2022 08:00

Bên cạnh sự nỗ lực thì vận may cũng chiếm một phần quan trọng trong cuộc sống của mỗi người.

Tuổi Ngọ

3 con giáp từ giờ đến Rằm tháng 10 gặp may mắn, có khi đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với sự giúp đỡ của Tam Hợp, người tuổi Ngọ không chỉ vượng duyên mà còn vượng tài vô cùng. Tình cảm của các cặp đôi đang rất thăng hoa, có thể sẽ tính tới chuyện về chung 1 nhà. Đừng quên rằng hôm nay Hỷ thần nằm ở hướng Nam nhé.

Trong khi đó, bạn cũng không phải lo lắng vấn đề tiền bạc khi cát thần Tam Hợp mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền và soi đường cho bạn có kế hoạch sử dụng tiền hiệu quả. Người làm kinh doanh trở nên bận rộn hơn khi có nhiều đơn hàng về, phải tất bật ngược xuôi từ sáng tới tối, bù lại thì lợi nhuận tăng cao gấp bội.

Tuổi Tỵ

3 con giáp từ giờ đến Rằm tháng 10 gặp may mắn, có khi đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ giờ đến Rằm tháng 10 âm lịch, tuổi Tỵ sẽ gặp quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Tỵ thăng hoa hơn trong cuộc sống và sự nghiệp. Ngày trước tuổi Tỵ khó khăn thế nào không biết, nhưng thời gian còn lại của năm 2022 tuổi Tỵ sẽ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới, tiền bạc dồi dào bất ngờ, sự nghiệp cũng thăng hoa. 

Tuổi Dần

3 con giáp từ giờ đến Rằm tháng 10 gặp may mắn, có khi đổi đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần được cát tinh Thiên Tài trợ mệnh nên tài lộc không ngừng đổ về nhà. Con giáp này dựa vào nghề tay trái cũng có thể tăng thêm thu nhập của mình. Nguồn thu này khá lớn, bản mệnh nên tính kế đầu tư để tài lộc sinh sôi nảy nở nhiều thêm nữa.

Nếu hôm nay có kế hoạch kí kết hợp đồng, bạn nên tranh thủ tiến hành ngay để tranh thủ vận may trong ngày. Mọi việc được thực hiện cực kì thuận lợi, không gặp khó khăn nào đáng kể. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội làm giàu thì tài vận hanh thông, bản mệnh sẽ có những khoản thu không hề nhỏ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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