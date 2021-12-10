3 con giáp thần tài gõ cửa trong năm 2022, tiền bạc chất đầy két, tình yêu ngập tràn màu hồng

Những phương diện khác của cuộc sống như sự nghiệp và tài lộc phát triển thuận lợi khiến người tuổi Sửu không phải chịu nhiều áp lực về mặt tinh thần, vì thế mà chuyện tình cảm gia đạo cũng thêm phần hài hòa, tốt đẹp.

Với những ai có ý định khởi nghiệp trong năm nay, chỉ nên thử sức với quy mô nhỏ, số vốn ít trước. Năm có Thái Dương chiếu, đương số nên tìm người hợp tác là nam sẽ tốt hơn nữ, được hỗ trợ mạnh về tiềm lực kinh tế và một phần cát khí.

Lại thêm suy nghĩ cởi mở, chủ động mở lòng nên bạn có thể nhanh chóng nảy sinh tình cảm với ai đó trong thời gian ngắn.

Trong năm 2022 này, chuyện tình cảm của những người độc thân có sự biến động mạnh, nhất là nữ giới. Bản mệnh mở rộng được các mối quan hệ xã giao của mình, được giới thiệu hoặc vô tình bắt gặp được những đối tượng tiềm năng.

Tuổi Ngọ

Người làm công ăn lương giữ vững tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, rất dễ khẳng định năng lực, được cấp trên đề bạt, không ít cơ hội thăng tiến ngay trong tầm tay, nên chủ động nắm bắt.

Với người kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Việc cũ việc mới luân chuyển hài hòa, càng mở rộng càng nhiều không gian phát triển. Mạnh dạn khai phá những bước đi mạo hiểm, hứa hẹn nhiều trải nghiệm bất ngờ.

Có điều trong năm vẫn có điềm hiềm khích thị phi do tác động của hung tinh Quan Phù. Đương số thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn cùng, tránh mâu thuẫn gây bất lợi trong công việc.

Sang năm Nhâm Dần, tài lộc tuổi Ngọ hanh thông hơn hẳn. Dấu hiệu dễ thấy nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá trúc trắc, vất vả như trước. Đương số mưu sự dễ thành, dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về lợi nhuận tốt.

Tuổi Tuất

Đây là thời điểm lý tưởng để đương số mở rộng làm ăn hoặc hùn hạp đầu tư, kinh doanh. Bước đầu có thể gặp chút trở ngại nhưng được Tam Hợp cục mang tới vận quý nhân vượng, ắt có người đứng ra ứng cứu kịp thời, dễ thu hồi vốn liếng.

Người làm công ăn lương có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, cát tinh Hoa Cái và Thiên Quan mang tới các mối quan hệ xã giao hài hòa, được cấp trên đề bạt thăng tiến, có dấu hiệu tăng lương rất mạnh vào nửa cuối năm 2022.

Dân kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do sẽ có một năm kiếm tiền như hái. Có thể cân nhắc việc mở rộng quy mô bằng cách hùn hạp làm ăn với người có cùng chí hướng, tỷ lệ thành công cao. Với ai có ý định khởi nghiệp cũng nên mạnh dạn tiến hành, sớm muộn cũng gặt hái thành quả cát lành.

Có điều, vẫn có những khúc quanh nhất định, điển hình như Ngũ Quỷ hung tinh chủ về phá hoại, cản trở, tiểu nhân hãm hại. Hết sức thận trọng trong hợp tác làm ăn, nên ký tá giấy tờ rõ ràng, tránh mập mờ kẻo phát sinh tranh chấp về lợi ích sau này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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