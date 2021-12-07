Mùa đông lại về, 3 con giáp 'lên như diều gặp gió': Tình - tiền - sự nghiệp đều có những bước tiến triển nhảy vọt

12 con giáp tử vi 07/12/2021 09:15

Vào mùa đông trong năm nay 3 con giáp dưới đây 'lên như diều gặp gió'. Hứa hẹn đây sẽ là một mùa đông tiền, tình và sự nghiệp đều thăng hoa.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu nói ít làm nhiều, tính tình thâm trầm, ít bộc lộ cảm xúc. Người tuổi này dám nghĩ dám làm, nghiêm khắc với bản thân và có tham vọng. Họ có thể vượt qua nhiều khó khăn để vươn lên làm chủ cuộc sống của mình.

Tuy nhiên, con giáp này thường phát huy được thế mạnh khi làm việc độc lập hơn là làm việc theo đội nhóm. Họ cần đề cao tinh thần hợp tác để làm việc hiệu quả hơn.

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Người tuổi Dậu tương đối may mắn trong sự nghiệp. Họ được cấp trên trao cho nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Mùa đông năm nay, những con giáp tuổi Dậu được phúc khí vây quanh, làm việc hiệu quả hơn. Sự chăm chỉ và mồ hôi công sức sẽ giúp họ gặt hái được thành quả.

Con giáp tuổi này đạt nhiều thành tích vượt bậc, được cất nhắc làm việc ở vị trí cao hơn. Trong khi đó, người tuổi Dậu làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, chốt được nhiều đơn hàng có giá trị.

Tuổi Thân

những người sinh năm Thân có khả năng làm việc độc lập, hành động đặc biệt quyết đoán và tự tin. Họ không thích dựa dẫm vào người khác và luôn cố gắng tự mình hoàn thành tất cả mọi việc.

Họ thường đạt được thành tựu sau quá trình dài nỗ lực và đấu tranh bền bỉ. Con giáp tuổi Thân cũng sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Họ rất chân thành, nhiệt tình với bạn bè. Hơn nữa, người tuổi này thật thà, chính trực, đáng tin cậy nên thường có quý nhân vây quanh.

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Mùa đông năm nay, tài vận của con giáp tuổi Thân tăng lên từng ngày. Họ được quý nhân giúp đỡ nên có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp của bản thân. Người làm công ăn lương sẽ có công việc mới trong khi những người làm kinh doanh buôn bán một vốn bốn lời. Có nhiều người tìm đến muốn hợp tác làm ăn với người tuổi Thân. Vì vậy, họ cần cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định.

Tuổi Dần

Trong những tình huống khó khăn, họ luôn tìm ra những cách khác nhau để giải quyết vấn đề. Mùa đông năm nay, vận may của con giáp này tăng dần. Họ có tin vui khởi nghiệp, gặp nhiều khó khăn cũng có thể vượt qua. Chỉ cần con giáp này quyết tâm vượt qua thử thách thì họ sẽ gặt hái được nhiều thành quả. Họ có thể tách ra làm kinh doanh riêng.

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Những khoản đầu tư trước đây của người tuổi Dần cũng mang lại lợi nhuận không nhỏ. Con giáp này làm việc chăm chỉ, hết mình thì công việc sẽ suôn sẻ, sinh lời lớn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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